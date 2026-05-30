오세훈 후보 "정원오 후보, 안전 외치고 있지만 글로벌 도시 서울시장이 갖춰야 할 자질은 다종다양하다"

오세훈 서울시장 후보는 정원오 더불어민주당 후보를 겨냥해 안전을 강조하고 있는 데 대해 비판했다. 오 후보는 '서울시는 유럽 기준으로 보면 한 나라 단위인 거대 도시를 운영하는데 비단 안전만이 이슈가 되겠나'라며 '주택·교통 문제를 비롯해 약자와의 동행, 도시의 매력도 증진까지 참으로 글로벌 도시 서울시장이 갖춰야 할 자질은 다종다양하다'고 말했다.

오세훈 서울시장 후보는 정원오 더불어민주당 후보를 겨냥해 안전을 강조하고 있는 데 대해 비판했다. 오 후보는 '서울시는 유럽 기준으로 보면 한 나라 단위인 거대 도시를 운영하는데 비단 안전만이 이슈가 되겠나'라며 '주택·교통 문제를 비롯해 약자와의 동행, 도시의 매력도 증진까지 참으로 글로벌 도시 서울시장 이 갖춰야 할 자질은 다종다양하다'고 말했다.

오 후보는 '그런데 민주당의 정 후보는 선거 막판에 오로지 안전만을 외치고 있다'며 '그것은 지금 말씀드린 (서울시장이) 다방면으로 골고루 갖춰야 할 식견에 대해 자신 없음을 본인이 웅변으로 나타내고 있는 것이다'고 말했다. 그는 '이것 역시 글로벌 도시 서울, 대한민국 심장의 서울시를 책임지기에 여러가지 역부족인 후보의 한계 아니겠나'라고 반문하기도 했다.

오 후보는 이재명 대통령이 사전투표 과정에서 기표소에 들어갔다가 잠시 나와 기표 도장과 관련한 문의를 한 일에 대해 '사람의 행동은 무의식이 지배하는데, 일반 국민 입장에서는 쉽게 납득하기 어려운 비상식적 행동이었다'며 '나는 대통령이니까 법 위에 있다'라는 초법적 무의식을 가지고 있다는 것이 어제 자연스럽게 드러난 것이라고 힐난했다. 오 후보는 이번 지방선거 사전투표율이 4년 전 선거보다 높은 데 대해 '이재명 정권 실정에 분노하는 유권자들이 많다는 의미'라며 '주택 문제만 하더라도 매매가와 전·월세가 트리플 강세로 서민들이 굉장히 어려움을 겪고 계시는데 주택정책 실패에 대해 한마디 사과의 말씀도 없다'고 말했다.

이번 지방선거 사전투표율은 4년 전보다 정오 기준 1.87%포인트 높은 16.48%를 기록하고 있다. 이는 전체 선거인 4464만9908명 중 736만143명이 투표를 마친 것이다





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