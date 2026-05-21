오세훈, 서울시장 선거운동 첫날 강북구에서 '묵묵하게 생업에 종사하시는 분들 덕분에 서울의 경제가 돌아간다'

국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 21일 서울 강북구 삼양사거리에서 공식 선거운동 첫날 유세를 열었다. 오세훈 후보는 양손에 목장갑을 끼고 상인들 사이로 파고들며 서울의 경제를 일궈가는 분들과 함께 뛰면서 서울의 밝은 미래를 열어가도록 하겠다고 말했다. 오세훈 후보는 강북구 삼양초등학교 인근의 노후 주택가에서 선거 출정식을 가진 후, 어린 시절을 회고하며 강북구의 발전을 잊지 않겠다고 약속했다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 21일 서울 강북구 삼양사거리에서 공식 선거운동 첫날 유세를 열었다. 오세훈 후보는 양손에 목장갑을 끼고 상인들 사이로 파고들며 서울의 경제를 일궈가는 분들과 함께 뛰면서 서울의 밝은 미래를 열어가도록 하겠다고 말했다.

오세훈 후보는 강북구 삼양초등학교 인근의 노후 주택가에서 선거 출정식을 가진 후, 어린 시절을 회고하며 강북구의 발전을 잊지 않겠다고 약속했다. 오세훈 후보는 서울시장 돼서 되겠습니까 라며 강북구에서는 단 한 표도 주지 마십시오라고 외쳤다. 오세훈 후보는 꿈을 키워서 열심히 살면 된다는, 공부만 하면 잘 살 수 있다는 어머님 말씀 덕분에 여기까지 왔다며 강북구를, 강북구의 발전을 잊지 않겠다고 약속했다. 오세훈 후보는 서울시장 돼서 되겠습니까 라며 강북구에서는 단 한 표도 주지 마십시오라고 외쳤다.

오세훈 후보는 꿈을 키워서 열심히 살면 된다는, 공부만 하면 잘 살 수 있다는 어머님 말씀 덕분에 여기까지 왔다며 강북구를, 강북구의 발전을 잊지 않겠다고 약속했다





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