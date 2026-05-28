오세훈·정원오 서울시장 후보 토론회, 주택 공급·GTX 삼성역·아기씨당 등 쟁점 놓고 치열한 공방

6·3 지방선거 사전 투표를 하루 앞두고 열린 서울시장 후보 토론회에서 오세훈 국민의힘 후보와 정원오 더불어민주당 후보가 주택 공급 약속 이행, GTX-A 삼성역 철근 누락 문제, 성동구 행당7구역 아기씨당 기부채납 의혹 등을 둘러싸고 날선 공방을 벌였다. 두 후보는 토론 내내 서로를 향해 반칙과 거짓말을 주장하며 신경전을 펼쳤고, 특히 주택 공급 물량 논란과 기부채납 결정 책임 소재, 삼성역 부실 시공의 중대성 여부를 놓고 날카질문과 반박이 오갔다.

6·3 지방선거 사전 투표를 하루 앞둔 28일 중앙선거관리위원회가 주최한 서울시장 후보 토론회 에서 국민의힘 오세훈 후보와 더불어민주당 정원오 후보는 주요 현안을 놓고 첨예한 대립을 보였다.

토론회는 두 후보가 서로의 발언을 끊으며 시간 배분을 두고 다투는 등 처음부터 긴장감이 높았다. 주택 공급 정책을 둘러싼 논쟁이 먼저 불거졌다. 정원오 후보는 오세훈 후보가 2021년 선거 당시 5년 간 36만 호, 연간 8만 호씩 주택을 공급하겠다고 약속했으나 실제 착공된 물량은 약 3만 9천 호에 불과해 약속을 이행하지 못했다고 비판했다. 이에 오세훈 후보는 전임 박원순 시장 시절 389개 재개발·재건축 구역이 해제된 것을 지적하며 제초제를 뿌려놓고 간 상황을 복구하는 것이니 책임을 전임 시장에게 전가해서는 안 된다고 맞섰다.

정 후보는 약속 불이행을, 오 후보는 전임 시장이 만든 문제를 복구 중이라는 논리를 펼치며 주택 공급 실적을 둘러싼 날선 공방이 반복됐다. 두 번째 쟁점은 성동구 행당7구역 재개발과 관련된 아기씨당 기부채납 문제였다. 오세훈 후보는 200억 원 가치로 추정되는 아기씨당 굿당을 구청이 재개발 조합에 기부채납하도록 안내했으나 구청이 그런 적이 없다며 발뺐다고 비판했다. 그는 구청이 안내하지 않았다면 조합장이 배임죄로 구속돼야 하는 것이며, 구청이 하지 말라고 한 것을 조합이 했다는 모순이 있다고 지적했다.

이에 정원오 후보는 2008년 한나라당 시절 한나라당 구청장이 잘못 결정한 것이며, 자신이 구청장으로 취임한 후에는 기부채납이 불가능하다고 설명했지만 조합과 아기씨당 측이 그대로 진행한 것이라고 반박했다. 두 후보는 2008년 결정이 2014년 이후에도 유지되었는지, 구청의 안내 책임이 있는지 등을 놓고 다퉜다. 마지막으로 GTX-A 삼성역 철근 누락 문제를 놓고도 치열한 논쟁이 벌어졌다. 정원오 후보는 2025년 서울시 산업재해 사망자 수가 증가했고 사망 건수도 전국 평균을 넘어선 점을 언급하며, 삼성역 부실 시공이 중대한 부실인지 일반적인 부실인지 명확히 밝히라고 촉구했다.

오세훈 후보는 19차례 회의 끝에 철판을 덧대어 강도를 강화할 수 있고 공사가 가능한 하자이며, 완벽한 보완 조치를 취했다고 답했다. 정 후보가 중대 부실 여부를 세 차례 반복해 묻자 오 후보는 보완 가능 여부와 시험운행 가능 여부가 문제일 뿐이라고 반박했다. 정 후보는 오 후보가 현장에 가보지도 않았고, 국토부와 시공사 모두 중대 부실이라고 말하는데 서울시만 다르게 주장한다며 안전 불감증을 비판했다. 오 후보는 공사가 진행 중인 현장에 가는 것이 무슨 도움이 되느냐며 맞섰다.

토론회 내내 두 후보는 서로의 발언을 끊고 시간을 달라고 요구하는 등 불필요한 신경전을 벌였고, 오 후보는 "반칙을 하고 있다", "거짓말을 하고 있다"는 발언을 하며 불편한 기색을 드러내기도 했다. 정 후보는 오 후보가 본인의 질문에 제대로 답하지 않고 다른 주제로 말을 돌린다고 지적했다. 이번 토론회는 사전 투표를 하루 앞두고 치러진 만큼 두 후보의 정책적 차이와 검증이 뚜렷하게 드러난 자리였으나, 정책 대결보다는 서로에 대한KC격과 책임 공방에 치우친 모습이 많았다는 평가도 나온다





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오세훈 정원오 서울시장 후보 지방선거 토론회 주택 공급 GTX 삼성역 철근 누락 아기씨당 기부채납

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