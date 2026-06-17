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오세훈 서울시장, 명태균 여론조사 대납 의혹 1심 결심공판 출석…검찰 특검 징역 1년6개월 구형

정치 News

오세훈 서울시장, 명태균 여론조사 대납 의혹 1심 결심공판 출석…검찰 특검 징역 1년6개월 구형
오세훈명태균여론조사 대납
📆6/17/2026 9:23 AM
📰kyunghyang
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오세훈 서울시장이 정치 브로커 명태균씨로부터 받은 여론조사 비용을 후원자가 대신 내게 한 혐의로 1심 결심공판에 출석했다. 검찰 특별수사팀은 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만원을 구형하며 엄중 처벌을 요청했고, 오 시장은 무죄를 주장하며 '정치적 수사'라고 반박했다. 선고는 다음 달 22일에 내려지며, 유죄가 인정될 경우 오 시장은 시장직을 잃을 수 있다.

오세훈 서울시장 이 17일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 ' 명태균 여론조사 대납 의혹' 사건 1심 결심공판에 출석했다. 이 사건은 오 시장이 정치 브로커 명태균 씨로부터 여론조사 결과를 받은 뒤 후원자에게 비용을 대신 내게 한 혐의로, 오 시장은 정치자금법 위반 으로 재판에 넘겨졌다.

검찰 특별수사팀(민중기 특검)은 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만원을 구형했고, 같은 혐의로 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장과 사업가 김한정씨에게는 각각 징역 1년을 구형했다. 특검은 오 시장이 유력 정치인으로서 정치자금법을 준수해야 할 의무가 있음에도 불구하고, 여론조사 비용을 법적 절차 없이 대납해 정치자금 투명성을 해쳤다고 지적하며 엄중한 처벌을 요청했다. 또한 특검은 오 시장이 주장하는 '정치적 수사·기소'에 반박하며, 이 사건이 철저히 사실관계 검토와 수사 끝에 기소된 것이라고 강조했다.

오 시장은 최후진술에서 무죄를 주장하며 특검이 정치적 목적으로 수사했다고 비판했다. 그는 이 사건이 민주당 주도의 특검 법안에 따른 것이며, 검사들이 정치에 종속되어 기소했다고 주장했다. 또한 검찰이 이미 충분한 수사를 마쳤음에도 정치적 판단으로 특검에 사건을 넘겼다고 말했다. 오 시장은 재판부에 공소기각이 아닌 실체적 유무죄 판결을 요청하며, 현직 시장으로서 공소기각 시 다시 수사 받을 가능성이 있어 불리하다고 했다.

그는 '정치인 오세훈은 국민께 떳떳해야 한다'며 미진한 상태에서 정치를 하게 될 것을 우려했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐 선거를 앞두고 명태균씨로부터 총 10회에 걸쳐 여론조사 결과를 제공받고, 후원자 김씨에게 비용 3300만원을 대납하게 한 혐의를 받고 있다. 오 시장 측은 명씨와 만난 사실은 있으나 대납 사실이 없다며 혐의를 부인하고 있다. 만약 오 시장이 벌금 100만원 이상의 형을 확정받으면 시장직을 상실하게 된다. 다음 달 22일 선고가 예정되어 있다

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오세훈 명태균 여론조사 대납 특검 정치자금법 위반 서울시장

 

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