오세훈 후보, 서소문 고가차도 붕괴 사고 후 선거 중단 발언 논란…'권력 앞세운 선거 개입' 주장

오세훈 서울시장 후보가 서소문 고가차도 붕괴 사고 이후 선거 운동을 중단한 점을 "참으로 아쉬웠다"고 평하며 논란이 일었다. 그는 사고와 관련한 강제수사를 선거 개입이라 비판하고, 사후 대응과 수사 과정에 대한 입장이 엇갈리면서 여론이 집중되고 있다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 3명의 사망자를 낸 서소문 고가차도 붕괴 사고 이후 선거 운동을 중단한 점에 대해 "참으로 아쉬웠다"는 발언을 한 것이 큰 논란을 일으키고 있다. 사고는 서울시가 발주하고 진행 중이던 철거 공사 현장에서 발생했으며, 사전투표 첫 날인 29일 오전 용산구 한남동 주민센터에서 사전 투표를 마친 뒤 다시 유세를 재개하겠다는 의지를 표명했다.

그는 기자의 질문에 "참으로 아쉬웠다. 그런 의미에서 오늘부터 한 군데라도 더 찾아뵙고 한 분의 유권자라도 더 투표장에 나오실 수 있도록 최대한 설득하고, 많은 서울시민 여러분들을 만나뵐 수 있는 그런 선거 운동을 다시 시작하겠다"고 강조했다. 오 후보는 26일 사고 직후 사태 파악 및 유가족 위로 등을 이유로 유세 일정을 전면 중단하고 현장을 직접 찾아가 수습 상황을 점검해 왔다.

그러나 사고 12시간 전에도 이상 징후가 포착됐음에도 불구하고 도로 통제나 기차 운행 중단 등 실질적인 예방 조치가 이루어지지 않아, 기차가 고가 아래를 지나며 대형 인명 피해가 발생할 뻔했다는 점이 밝혀지면서 서울시의 사후 대응에 대한 비판이 거세지고 있다. 오 후보 캠프 측은 후보의 발언이 전체 자료에서 제외된 이유를 "녹음된 내용 중 일부가 중간에 끊겨 제공되지 않았다"는 식으로 해명했지만, 언론과 시민단체는 여전히 후보의 발언이 사고의 심각성을 경시한 것으로 보고 있다.

또한 오 후보는 같은 날 오전 11시에 기자회견을 열고, 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련된 서울시와 시공사의 강제수사에 대해 "권력을 앞세운 노골적인 선거 개입"이라며 강하게 비판했다. 그는 "수사기관을 동원한 명백한 선거 공작"이라고 주장하면서, "사고 수습과 대책 마련에 만전을 기해야 할 시점에 무리하게 강제 수사를 시작한 것은 명픽 후보의 함량 미달, 자질 부족이 드러났기 때문"이라고 말했다. 오 후보는 이러한 수사가 민주사회에서 결코 용납될 수 없는 행위이며, "독재 정권도 함부로 하지 않던 야만적인 폭거"라고 강경히 반발했다.

반면 서울시는 압수수색에 대해 "서소문 고가 철거 현장 무너짐 사고의 원인 규명을 위한 수사 절차로 이해하고 있다"는 입장을 발표해 사태를 조용히 넘기려는 모습을 보였다. 이번 사태는 선거 기간 중 발생한 인명 사고와 정당 간 갈등이 복합적으로 얽혀 있어, 향후 수사 결과와 여론의 향방이 주목된다





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