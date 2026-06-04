오세훈 후보, 사상 최초 5선 서울시장 차지…투표용지 부족 사태와 여야 갈등 부각

6·3 지방선거에서 오세훈 후보가 사상 최초 5선 서울시장으로 선출되었고, 투표용지 부족으로 인한 투표 중단 사태가 여야 간 갈등을 촉발했다. 국제 언론은 이번 결과가 이재명 대통령과 더불어민주당에 미칠 영향을 분석하고 있다.

6·3 지방선거에서 승리해 사상 최초 5선 서울시장이 된 오세훈 국민의힘 후보에 대한 보도가 국내외 언론을 통해 이어지고 있다. 더불어민주당 이 전국적으로 우위를 점했음에도 불구하고, 서울시장 선거에서의 패배가 이재명 대통령에게 상징적인 타격을 줄 수 있다는 분석이 제기된다.

특히 투표용지 부족으로 일부 투표소에서 투표가 일시 중단되는 사태가 발생하면서 선거 과정 자체에 대한 논란도 커졌다. 로이터통신은 4일 새벽 8시경 오세훈 후보와 정원오 민주당 후보가 접전 중인 상황을 전하며, "이재명 대통령이 이끄는 더불어민주당은 최대 격전지인 서울시장 선거에서 패배할 가능성이 높다"고 보도했다. 이어 로이터는 "서울을 잃게 될 경우, 민주당은 정치적 요충지에서의 영향력을 크게 약화시킬 뿐 아니라, 대통령에게도 상징적인 타격을 입게 될 것"이라고 분석했다. 오세훈 후보는 개표 막판까지 이어진 초접전 끝에 정원오 후보를 근소한 차이로 제치며, 사상 최초 5선 서울시장의 영예를 차지했다.

이 과정에서 로이터는 "서울 패배는 더불어민주당이 국민의 전폭적인 지지를 받고 있다는 주장을 약화시킬 수 있다"며, "이번 선거가 대통령 집권 1년 차에 대한 전면적 지지 표명이 될 것으로 예상됐지만, 서울시장 선거 결과로 그 의미가 복잡해졌다"고 덧붙였다. 투표용지 부족 사태는 특히 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 두드러졌다. 투표 시간이 오후 10시까지 연장된 현장에서 시민들은 투표함 반출에 반대하는 구호를 밤새 외치며, 투표권 침해에 대한 불만을 표출했다.

AP통신은 "서울 14개 투표소에서 투표용지 부족으로 투표가 일시적으로 중단돼 여야 간 갈등이 고조됐다"며, "국민의힘은 유권자 투표권이 심각하게 침해됐다고 주장하며 개표 중단 및 재선거를 요구하고 있다"고 전했다. 한편, 뉴욕타임즈는 이재명 대통령의 지지율이 65% 안팎에 이른다며, 높은 지지율이 오히려 민주당에 과도한 자신감을 심어줄 수 있다고 지적했다. 또한, "공소취소 특검법안"이 보수층 중심으로 강력한 반발을 일으키고 있다는 평가도 덧붙였다. 민주당이 다수 지역에서 승리한 배경에는 경제 회복에 대한 기대감이 큰 역할을 한 것으로 분석된다.

로이터는 AI 반도체 호황에 따른 수출 증가와 증시 호황을 민주당 승리의 주요 요인으로 꼽았다. NYT는 "대통령 취임 이후 코스피 지수가 3배 이상 상승했다"며, 경제 성장세가 여론에 긍정적인 영향을 미쳤다고 보도했다. 또, 12·3 비상계엄 여파가 여전히 남아 있다는 점도 언급되었다. NYT는 "윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포한 이후 보수 진영의 입지가 약화되었다"고 평가했고, 일본 니혼게이자이신문은 출구조사 결과를 토대로 "윤 전 대통령 탄핵 여파가 지속되고 있다"고 분석했다.

전반적으로 이번 지방선거는 각 정당의 정책적 입장과 선거 과정에서 발생한 문제들이 복합적으로 작용한 결과이며, 앞으로의 정치 흐름을 예측하는 데 중요한 시사점을 제공한다





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