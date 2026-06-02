국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 더불어민주당 정원오 후보를 향해 정권 견제를 위해 자신에게 한 표를 행사해줄 것을 호소했다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 6·3 지방선거 를 하루 앞둔 2일 더불어민주당 정원오 후보를 향해 정권 견제 를 위해 자신에게 한 표를 행사해줄 것을 호소했다. 오 후보는 영등포구 여의도역에서 출근길 인사를 하는 것으로 첫 현장 일정을 시작했고, 이어 용산 효창공원역 앞에서 기자회견을 열어 한쪽이 모든 것을 차지하는 나라보다 양쪽이 서로를 견제하는 나라가 더 안전하다고 말했다.

그는 정 후보를 향해 토론할 기회를 걷어참으로써 서울에 대한 비전을 전달하는 데 완벽하게 실패했다고 비판했고, 자신에 한 표를 줄 것을 요청했다. 오 후보는 특히 은평·강서·구로·금천·관악에서 집중적으로 유권자들과 만난 뒤 서대문구 신촌에서 마지막으로 마이크를 사용하는 차량 유세를 한 뒤 서울시청 근처로 이동해 광화문광장과 감사의 정원, 종로 젊음의 거리 일대를 걸으면서 유권자들을 만날 예정이다. 그는 이번 선거 기간 젊은이들이 희망을 가질 수 있게 해달라는 절규에 가까운 요청을 받으며 많은 책임감을 느꼈다고 말했다





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오세훈 정원오 서울시장 6·3 지방선거 정권 견제

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