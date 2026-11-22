오세훈 서울시장이 조희대 대법원장 탄핵 추진을 비판하며 이는 대통령의 재판을 없애기 위한 사법부 장악 시도라고 주장했다. 민주당은 연내 처리 방침.

오세훈 서울시장은 22일 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련하여 강력한 비판의 수위를 높였다. 오 시장은 자신의 페이스북에 게시한 글을 통해 민주당 의 이 같은 조치가 헌정 사상 초유의 역사적 만행이며, 궁극적인 목표가 대통령 재판 없애기라고 단언했다.

오세훈 시장의 탄핵 추진 비판과 사법부 장악 논리

오세훈 시장은 16일 서울 서초구 서울성모병원에서 열린 진형구 전 대전고검장의 빈소를 조문한 바 있으며, 이번 성명을 통해 정치적 의도를 명확히 했다. 그는 민주당이 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원 파기환송을 빌미로 삼고 있으나, 법리적으로 탄핵 사유가 될 수 없다는 사실을 당내도 잘 알고 있을 것이라고 지적했다.

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오 시장은 조희대 대법원장 탄핵 추진을 사법부 전체를 정권의 친위부대로 만들기 위한 계획으로 해석했다. 대법원장을 직무에서 배제하고 법관 인사를 좌우함으로써 사법부를 통제하려는 의도가 노골적으로 드러났다고 비판했다.

대법관 증원, 재판소원제, 법왜곡죄 도입 등 여러 조치가 이어진 끝에 이번 탄핵까지 추진되고 있다고 그는 설명했다. 이러한 일련의 조치들이 모인다면 이재명 정권의 최우선 국정과제가 대통령의 재판을 없애는 것이라고 봐도 과언이 아니라고 주장했다.

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양부남 의원의 탄핵소추안 연내 처리 의지

반면 민주당은 조희대 대법원장 탄핵소추안을 연내에 처리하기로 했다고 재차 밝혔다. 22일 국회에서 열린 기자간담회에서 양부남 의원은 탄핵소추안 추진단장으로 활동하며 가능한 한 빠른 시간 내에 안건을 정리하겠다고 약속했다.

양부남 의원은 12월이 가기 전에 국회에서 의결되도록 최선을 다하겠다고 밝혔다. 이는 민주당 내부에서 탄핵 추진에 대한 구체적 일정 관리를 위해 단합된 메시지를 전달한 것으로 해석된다.

탄핵 사유와 관련해서는 기존에 논의됐던 위헌·위법적 행위 중심이 될 것이라고 했다. 한덕수 전 총리 상고심 판결 내용을 탄핵 사유로 삼진 않겠다는 점은 법원 판결에 대한 존중을 표명한 것으로 알려졌다.

사법부 독립성 훼손 경고와 정치적 책임 문제

오세훈 시장은 공소취소만으로 사건이 완벽하게 해결된다고 생각하는 것은 대통령의 착각이라고 경고했다. 설령 대통령에게 유리한 결과가 나온다 하더라도 사법부 독립성을 훼손하고 삼권분립을 무너뜨린 책임은 반드시 져야 할 것이라고 강조했다.

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그는 지금이라도 민주당의 행보를 멈춰야 한다고 주장했다. 그렇지 않을 경우 이재명 대통령은 실패한 대통령을 넘어 국민이 용서할 수 없는 존재로 남게 될 것이라고 우려했다.

이와 같은 정치적 공방은 한국의 사법 체계와 권력 분립 원칙에 대한 근본적인 논의로 이어지고 있다. 각 정치 세력은 자신들의 주장이 헌법 정신과 민주주의 가치에 부합한다고 주장하며 설전을 이어가고 있는 상황이다.