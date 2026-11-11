오세훈 서울시장·장동혁 국민의힘 대표, 든든한 '비상대책위원회' 논쟁 가열

오세훈 서울시장이 11일 비상대책위원회 체제 비판을 하자 장동혁 국민의힘 대표는 '자리를 바꾸자'는 입장을 표명했다. 두 인물 간의 갈등은 중진 의원들과의 접촉을 바탕으로 한 내부 분열로 확산된다.

11일 서울시 장이 오세훈 은 지난 6일 국회에서 개최된 서울시 예산정책협의회에서 비상대책위원회 체제를 비판하며 ' 장동혁 체제로 총선을 치르면 수도권 선거가 어려울 것'이라고 말했다. 이에 같은 날 장동혁 국민의힘 대표는 '자리를 바꾸자'는 입장을 공개했다.

비상대책위원회 체제에 대한 오세훈의 비판

오세훈은 '비대위 체제는 융통성이 있을 수 있다'며 수도권 선거를 어려워할 것이라며 언론에 진술했다. 그는 '유권자들에게 새로운 희망을 보여야 한다'는 점을 강조했다. 오세훈은 이날 한 언론 인터뷰에서 현재 '장동혁 체제'가 '비상대책위원회'로 구성된 것에 반발했다.

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장동혁 대표의 '자리 바꾸기' 주장이 이끌어 낸 내부 갈등

장동혁 대표는 같은 날 방송사 포럼에 참석해 기자들과 만나 '오세훈 시장이 당대표로 오시면 자리를 바꾸면 된다'라고 덧붙였다. 그는 지난 3일 오세훈이 참석한 국회 토론회를 예고 없이 찾아 악수를 된 직후, "오세훈 서울시장을 당대표로 삼는 것은 가능하다"라고 주장을 펼쳤다.

한동훈 무소속 의원과 윤리위원 논란이 겹침

한동훈 무소속 의원은 국민의힘 제명 결정을 '특정인의 정치적 이익을 위한 숙청'이라고 비판했다. 그는 국회 기자회견에서 '윤리위가 조작을 이용한 징계를 한 것'이라고 주장하며 당원에게 사과를 촉구했다. 이에 황경성 국민의힘 윤리위원은 지난달 27일 당무감사실로부터 윤리위 총사퇴를 권고받았다고 밝혔으며 '징계가 조작됐다'는 논점을 이어갔다.

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중진 의원 쟁탈전이 격화되는 정치적 맥락

장동혁 대표는 대구·경북 예산정책협의회에서 지역구 예산 확보를 위해 정점식 원내대표, 임이자 정책위 장 등 TK 의원들과 적극적으로 접촉하며 중진 의원들을 모았다. 이철규 의원의 토론회를 방문해 친윤석열계를 강화하려는 움직임도 눈에 띈다. 한 동작으로 한동훈 무소속 의원은 '영남 구주류 세력'과 협력하며 가까운 시기에 '한쪽으로 기울이겠다'는 메시지를 전달했다.

정치적 파장과 향후 전망

오세훈과 장동혁 대표 간의 갈등은 국민의힘 내부를 분열시키고, 중진 의원들의 선출권 접촉이 증폭되고 있다. 비상대책위원회 체제가 확대되는가 아니면 비대위 방식으로 대체될지는 차기 대선 전후로 결정될 전망이다. 이 과정에서 서울시와 수도권의 선거 전략은 주요 논점으로 부각될 것이다.