오세훈 서울시장, '박원순 시즌2' 비판하며 다가올 지방선거에 대한 각오 밝혀

2021년 서울시장 보궐선거 승리 후, 오세훈 시장이 더불어민주당을 비판하며 다가올 지방선거에서의 승리를 다짐. 지난 임기 동안의 서울시 변화와 성과를 강조하며, 혁신과 통합을 통해 서울을 지키겠다는 의지 표명. 국민의힘 서울시장 본경선 진행 상황과 최종 후보 결정 방식 안내.

2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거에서 승리했던 오세훈 당시 국민의힘 서울시장 후보가 8일 새벽 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 개표상황실에서 당선이 확정되자 고개를 숙였습니다. 오세훈 시장은 자신의 페이스북을 통해 “일말의 책임도 없이 ‘박원순 시즌2’를 향해 달려가는 오만과 몰상식이 다시 고개를 들고 있다”고 밝히며, 현재 서울시장 후보 경선을 진행 중인 더불어민주당 을 강하게 비판했습니다. 이는 과거 박원순 전 시장의 사망으로 공석이 된 서울시장 자리를 두고 벌어진 보궐선거 이후, 다시 여당에서 서울시정을 차지하려는 움직임에 대한 경계심을 드러낸 것으로 풀이됩니다. 오세훈 시장은 7일 자신의 소셜 미디어(SNS)에 “과거의 실패에 대한 성찰은 없고, 오직 권력을 되찾겠다는 집착만 있을 뿐”이라며, “이런 사람들에게 정말 시민의 삶을 맡길 수 있겠습니까”라고 반문했습니다.

그는 특히 “다가오는 지방선거는 서울을 정상궤도로 올려놓은 변화를 완성할 것인지, 다시 과거의 침체기로 돌아갈 것인지를 가를 중대한 갈림길”이라고 강조하며, 다가올 지방선거에서 서울시의 미래를 좌우할 중요한 선택을 앞두고 있음을 시사했습니다. 오세훈 시장은 또한 “저부터 더 낮은 자세로, 더 치열하게 뛰겠다. 혁신 없는 보수는 다시 무너지고, 통합 없는 보수는 결코 이길 수 없다”며, “더 바꾸고 더 모아야 이길 수 있다. 그래야 서울을 지킬 수 있다”고 말하며, 다가올 선거에서의 승리를 위해 당내 혁신과 통합을 강조했습니다. 그는 2021년 4.7 서울시장 보궐선거 당시 당선 장면을 함께 게시하며, 지난 선거에서의 승리가 헛되지 않도록 서울시정을 성공적으로 이끌겠다는 의지를 드러냈습니다. 당시 오세훈 후보는 57.5%의 압도적인 득표율로 더불어민주당의 박영선 후보(39.18%)를 18.3%포인트 차이로 크게 이겼습니다. 이러한 압승은 박원순 전 시장의 사망으로 인한 정치적 공백을 메우고, 서울시의 새로운 리더십을 갈망하는 시민들의 요구를 반영한 결과로 분석됩니다.\오세훈 시장은 지난 임기 동안 서울시의 변화와 성과에 대해 언급하며, 자신의 시정 철학을 다시 한번 강조했습니다. 그는 “승리가 확정된 순간, 환호보다 먼저 다가온 그 엄중한 책임감을 단 한순간도 내려놓은 적이 없다”고 밝히며, 시민들의 선택에 보답하기 위해 최선을 다해왔음을 강조했습니다. 오 시장은 “동행정신이 시정 전반에 흐르기 시작했고, 끊겼던 주택 공급의 물줄기를 되살려 정비 사업장이 활기를 되찾았으며, 청년과 무주택자에게 희망이 생기기 시작했다”고 설명하며, 서울시의 발전을 위한 노력을 구체적으로 언급했습니다. 그는 특히 ‘서울시 바로 세우기’를 통해 좌파 기득권의 영향력을 축소하고, 무너졌던 행정의 원칙을 다시 세웠다고 강조했습니다. 이러한 발언은 오세훈 시장이 지난 임기 동안 서울시의 혁신과 발전을 위해 노력해왔음을 보여주는 동시에, 다가올 지방선거에서 유권자들에게 자신의 리더십을 다시 한번 어필하려는 의도로 해석됩니다. 그는 서울시의 주택 공급 정상화, 도시 정비 사업 활성화, 청년 및 무주택자 지원 정책 등을 통해 시민들의 삶의 질을 향상시키고, 서울시의 미래를 밝게 만들겠다는 의지를 강력하게 피력했습니다. 그의 이러한 노력은 다가오는 지방선거에서 서울시민들의 선택을 받기 위한 중요한 전략으로 작용할 것으로 보입니다.\한편, 국민의힘 서울시장 본경선이 16~17일 양일간 치러지며, 최종 후보는 18일 확정될 예정입니다. 최종 후보는 당원 투표 50%와 일반 여론조사 50%를 반영하여 결정됩니다. 치열한 경쟁을 거쳐 선출될 국민의힘 서울시장 후보는 다가오는 지방선거에서 오세훈 시장의 뒤를 이어 서울시를 이끌어갈 중요한 역할을 수행하게 됩니다. 이번 경선 과정에서 후보들은 서울시의 미래 비전을 제시하고, 시민들의 지지를 얻기 위해 다양한 공약을 내세울 것으로 예상됩니다. 국민의힘은 이번 경선을 통해 경쟁력 있는 후보를 선출하고, 다가오는 지방선거에서 서울시를 수성하기 위해 최선을 다할 것입니다. 이번 서울시장 선거는 서울시의 미래를 결정짓는 중요한 분기점이 될 것이며, 유권자들은 후보들의 정책과 비전을 면밀히 검토하여 신중하게 투표에 참여해야 할 것입니다. 오세훈 시장의 발언과 국민의힘의 움직임은 다가오는 지방선거에서 서울시의 권력을 지키기 위한 중요한 과정이며, 시민들의 관심과 참여가 승패를 좌우할 것입니다





kyunghyang / 🏆 14. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

오세훈 서울시장 지방선거 국민의힘 더불어민주당

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

'이시국 끝나면 가봐야지'…세계 최고의 포도밭, 프랑스 아닌 이곳'월드 베스트 빈야드 2021(세계 최고의 포도밭 2021)'이 지난달 공개됐다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

코로나 2년차에 사교육비 반등해 역대 최대…23조4천억원1인당 월평균 사교육비도 조사 이래 역대 최대였다. 전체 학생 기준으로 36만7000원, 사교육에 참여한 학생 기준으로 48만5000원으로 2019년에 견줘 각 14.2%, 13.1% 증가했다. 참여 학생 기준 고교생이 64만9000원으로 가장 높고, 중학생 53만5000원, 초등생 40만원 순이다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

[Pick] '한국 독자에게 울림 주고싶다'… 2021 노벨문학상 수상자 '구르나'한국에 드디어 소개된 '2021 노벨문학상' 작품 지난해 10월 스웨덴 한림원이 2021 노벨문학상 수상자로 압둘라자크 구르나(74·Abdulrazak Gurnah)를 호명했을 때 전 세계 문학계는 그야말로 '깜짝' 놀랐습니다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

숨진 '빌라왕' 미스터리…그는 바지사장이었다 | 중앙일보경찰이 지난 2021년 7월 숨진 숨진 이른바 ‘빌라왕’ 정모 씨의 배후가 있다는 정황을 포착하고 수사에 나섰다. 윤 청장은 이가운데 2021년…

더 많은 것을 읽으십시오 »

[영웅들은 왜 돌아오지 못했나] ① 채용 늘자 소방학교 교육기간 단축…“치명적 실수”“현장경험 부족, 충분한 현장 실무교육을 받지 못함”(2021년 5월9일 경기 용인 순직사고) “신임교육 단축으로 실무능력이 부족한 채 현장에 투입됨”(2021년 6월29일 ...

더 많은 것을 읽으십시오 »

���� 2021�� 4�� ��� ���ǵ�������� 2021�� 4�� ġ���� �� �λ���� ������ �����ϴ�2021�� 4�� ���� ���ǵ�������� 2021�� 4�� ġ���� �� �λ���� ������ �����ϴ�. 25�� ����Ÿ�� ������ ������, ���ǵ�������� 2021�� 5��7�Ͽ� ���� USSR���� �ν����� ���±��� ü���ߴ�.

더 많은 것을 읽으십시오 »