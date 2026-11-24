오세훈 서울시장, 국무회의 발언 요청 거절하며 특검법과 대법원장 탄핵에 대한 비판 주장. 서울시 정책 협조 촉구 및 322억 원 특검비 문제 제기.

오세훈 서울특별시장(이하 오 시장)은 24일 오후 서울특별시청 브리핑룸에서 전날 오전 진행된 국무회의 참석 후 기자들과 만나, 문재인 전 대통령 관련 특별검사와 대법원장 탄핵 건에 대한 시민의 우려를 전달하려 했으나 대통령의 즉각적인 회의로 인해 실패했다고 밝혔다. 오 시장은 이 과정에서 이재명 대통령과의 일방적인 단절로 이어진 경위를 상세히 설명하며 정부의 정치적 중립성과 공정성에 대해 강한 비판을 가했다.

국무회의 발언 기회 차단과 정부의 일방적 종결

오 시장은 국무회의 말미에 발언 신청을 하고 대통령에게 직접적으로 특검법과 탄핵 관련 민심을 전달하려 했으나, 대통령이 해당 발화가 오늘 회의 주제와 관련이 있는지 여부를 묻자 명확한 답변 대신 의사봉을 세 차례 내리치며 회의를 강행 종료시켰다고 전했다. 이러한 행보는 야당 또는 지방자치단체長の 의견 수렴보다는 집권여당의 입장이 우선시되는 독선적인 운영 방식으로 비판받기 쉬운 대목이다.

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오 시장은 지난 6월 지방선거에서 승리해 서울시정에 복귀한 이후 7월과 8월에도 국무회의에 배석해 온바 있다. 하지만 이번 24일 회의에서는 이른바 '조작 기소 특검'과 대법원장 탄핵, 그리고 민생 문제 등 세 가지 주요 사안과 관련해 서울시 정책 현안에 대한 정부 협조를 구하는 내용까지 포함한 문서로 소통을 시도했으나, 결국 대화의 창은 폐쇄된 것으로 확인되었다.

특검법에 대한 강력한 비판과 이중잣대 지적

오 시장은 현재 추진 중인 특별검사법에 대해 수사 대상 12건 중 절반인 6건이 대통령 본인 사건임에도 불구하고, 그 사건의 수사와 기소가 적절했는지 따질 특별검사를 대통령이 직접 임명하는 구조는 피고인이 자기 사건을 들여다볼 검사를 고르는 셈이라고 극렬히 반발했다. 이는 사법부의 독립성과 공정성에 대한 국민의 신뢰를 뿌리부터 흔드는 행위라는 주장이다.

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특히 검찰청 폐지와 검사의 직접 수사권 폐지를 추진해온 정부가 정작 이번 특검에서는 파견 검사들에게 수사권을 부여한 점을 들어 일관성 없는 이중잣대가 존재한다고 질타했다. 오 시장은 이번 특검에 국민 세금 322억 원이 투입되고 최장 200일간 수사가 진행될 예정이라며, 이재명 대통령에게 지금이라도 결단해 특검 임명을 하지 말고 수사 인력 파견을 멈춰줄 것을 강력히 촉구했다.

대법원장 탄핵과 사법부 독립성 훼손 우려

오 시장은 민주당이 대법원장 탄핵 사유로 들고 있는 대법관 제청, 국정감사 증인 선서 거부, 재판 절차상의 문제 등을 재검토할 것을 요구하며, 대법관 제청은 헌법이 대법원장에게 맡긴 고유 권한이라고 반박했다. 대통령은 이러한 사안에서 정부와 생각이 달랐다고 해서 헌법 위반으로 몰아세울 수는 없다는 주장이다.

오 시장은 만약 정치권 마음에 들지 않는 판결이 나올 때마다 탄핵의 칼을 빼 든다면, 어느 판사가 소신껏 재판을 수행할 수 있겠느냐고 역문했다. 이어 대법원장 탄핵은 한 사람의 거취 문제로 끝나는 것이 아니라 사법부 독립과 헌정질서의 뿌리를 흔드는 중대한 사안이라고 경고하며, 국정의 시간과 힘을 대통령 한 사람의 공소 취소에 쓰는 것이 아니라 국민의 삶을 지키는 데 온전히 쏟아달라고 강조했다.

서울시 현안 해결 촉구와 민생 경제 지원 요청

민생 현안과 관련하여 오 시장은 최근 전셋값 폭등과 코스피 폭락 등 국민의 어깨가 무겁게 짓누르는 가운데, 대통령과 정부가 이러한 상황을 외면하고 있다고 지적한다. 그는 서울시 관련 세 가지 정책 현안에 대한 정부의 즉각적인 협조를 요청했다. 첫 번째로 남산 곤돌라 사업 추진을 위한 국토교통부의 공원녹지법 시행령 개정이 필요하며, 두 번째로 주택 공급 확대를 위한 이주비 대출 규제 및 조합원 지위 양도 제한 문제 해결이 시급하다.

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마지막으로 재건축 초과이익환수제 문제 해결을 통해 서울시민들의 주택 문제를 해소해야 한다고 주장했다. 또한 종묘 앞 세운4구역 개발과 관련하여, 20년 넘게 멈춰 선 사업에 매달 14억 원씩 이자가 붙고 있으며 지난주 매장 유산 보존방안마저 부결된 점을 들어, 정부와 서울시, 주민, 전문가가 참여하는 협의체 구성을 제안했다. 이는 단순한 정책 논의를 넘어 시민의 생활 안정과 직접적으로 연결된 사안으로, 오 시장은 정부의 적극적인 관심과 해결책을 기대하고 있다.