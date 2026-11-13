오세훈 시장, 장동혁 대표 비판에 반박 "당원으로서 당 미래 관심 가져야"

오세훈 서울시장이 장동혁 국민의힘 대표의 비판에 대해 '당원으로서 당의 미래를关心해야 한다'고 반박했다. 최근 비대위 언급과 관련해 장 대표와 직접 소통은 없었으나 당내 공조를 강화하겠다고 밝혔다.

오세훈 서울특별시장(이하 오 시장)이 2026년 11월 13일, 국민의힘 장동혁 대표의 비판에 대해 강하게 반박했다. 오 시장은 이날 국회 의원회관에서 열린 대한민국시도민회연합의 '국민대통합 한마음 전진대회' 참석 후 언론 취재에 응해, 장 대표가 자신의 발언을 둘러싼 논쟁에 대해 "당원으로서 그 당의 미래에 대해 관심이 없으면 오히려 바람직하지 않은 게 아닌가"라고 명시적으로 지적했다.

장동혁 대표 비판에 대한 오세훈 시장의 정면 반박과 입장

오 시장은 최근 자신이 "장동혁 체제로 총선을 치르기 어렵다"며 비상대책위원회 체제 도입 가능성을 시사한 점과 관련, 장 대표가 불만을 드러낸 상황에 대해 명확한 입장을 전했다. 그는 "당의 미래에 관심을 기울이고 어떻게 하면 다가올 큰 선거인 총선과 대선을 이길 수 있을까 논의하고 함께 고민하며, 당내 공감대를 형성해 나가는 일은 당원으로서 필요한 일"이라고 강조하며 당의 통합과 승리를 위한 고민이 필요함을 역설했다.

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앞서 장동혁 대표는 같은 날 "오 시장께서 당내 문제에 대해 많은 관심을 갖고 계신 것 같다. 그러면 제가 서울시장을 하고 오 시장께서 당 대표로 오시면서 자리 바꾸면 될 것 같다"며 불편한 심기를 표명한 바 있다. 이러한 서로에 대한 직간접적인 공방은 국민의힘 내부의 리더십 논란과 당내 분열의 조짐을 외부에公开하게 만든 계기가 되었다.

비대위 언급과 당내 소통 및 한동훈 복당 문제

오 시장은 '비대위 언급 이후 장 대표와 소통한 적 있느냐'는 질문에 "직접 소통할 기회는 없었다"고 인정하면서도, 정치권의 특성상 직간접적인 경로를 통해 의견을 전달하고 있다고 부연 설명했다. 그는 "계속해서 우리 당 구성원들과 소통하고 있기 때문에 그런 기회를 통해 우리가 어떻게 다음 총선에서 이길 수 있을까 하는 점에 대해서 함께 의논하는 소통의 기회를 자주 갖고 있다"고 밝혔다.

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무소속인 한동훈 의원의 복당 문제와 관련해 오 시장은 "노력이 필요하다"고 언급한 배경을 설명했다. 그는 "다 아시다시피 이런 복당에 관한 얘기는 본인의 노력, 다시 말해 진정성이 담긴 노력과 정성이 전제될 때 복당 분위기가 형성될 수 있지 않겠냐는 의미에서 최대한 노력을 기울여달라는 취지로 말씀을 계속 드리는 것"이라고 밝혔다. 이는 한 의원의 복당 여부가 당 내부의 분위기와 개인의 성실성에 크게 달려 있음을 암시하는 대目으로 해석된다.

윤리위원회 징계 의혹과 당내 갈등의 외연 확장

당 윤리위원이 특정 의원 제명에 대해 '조작 징계' 의혹을 제기한 사안에 대해 오 시장은 "그런 구체적인 사항은 사실관계 정보가 없어서" 답변을 피했다. 그는 "순리대로 진실이 밝혀져 나갈 것으로 기대한다"며 구체적인 입장을 제시하지 않았으나, 당 내부의 윤리 문제와 징계 과정에 대한 투명성 확보가 선행되어야 함을 시사했다.

한편 오 시장은 이날 오전 개혁신당 이준석 의원과 조찬을 함께 한 것으로 알려졌다. 이는 여권 내 소수 정당 및 무소속 인사들과의 연대 가능성이나, 당론과 다른 시각을 가진 인사들과의 소통 행보가 지속되고 있음을 보여주는 사례다. 오 시장은 이날 오후 더불어민주당 김민석 대표와 함께 행사에 참석하며 여야를 아우르는 통합의 신호를 보내기도 했다.

이날 행사에 참석한 김민석 더불어민주당 대표는 오 시장과 함께하며 '국민대통합'을 강조하는 메시지를 던졌다. 장동혁 대표는 김 대표와 오 시장이 행사에 참석하기 전 축사를 마치고 이석했으며, 이는 여권 내 주류 지도부와 비주류 혹은 무소속 인사들 간의 관계가 여전히 복잡하게 얽혀 있음을 보여준다.

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현재 국민의힘은 차기 총선과 대선에서의 승리라는 공통의 목표를 갖고 있으나, 리더십의 방향성과 당권 분포를 둘러싼 internal conflict가 지속되고 있다. 오 시장의 발언이 장 대표의 반발을 불렀듯, 당원들의 관심과 공감대 형성이 어떻게 이루어질지가 향후 당의 행보를 결정할 핵심 변수로 작용할 전망이다.