오세훈, 13시간 역전극으로 서울시장 5선 성공…부동산 민심이 승부 갈랐다

오세훈 서울시장이 13시간 만의 역전극 끝에 5선에 성공했다. 부동산 정책 불안이 한강벨트 중도층 결집을 이끌었고, 차기 대권 주자로 부상했다.

서울시장 선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 13시간 만의 역전극 끝에 5선에 성공했다. 개표 초반 정원오 더불어민주당 후보에 크게 뒤졌으나, 새벽 7시경부터 격차를 좁히기 시작해 최종 49.15%를 득표하며 48.13%를 얻은 정 후보를 누르고 당선됐다.

이는 이재명 대통령 취임 1년 만에 치러진 지방선거에서 전국 16개 광역단체장 중 12곳이 민주당으로 넘어간 상황에서도 서울을 지켜낸 의미 있는 승리로 평가된다. 오 시장의 승리 요인으로는 부동산 정책에 대한 불안감이 중대한 역할을 했다. 한강벨트 지역의 중도층과 샤이 보수층이 본투표일에 대거 결집한 덕분이다. 특히 오 시장이 승리한 10개 자치구 중 8곳은 최근 1년간 아파트 가격 상승률이 가장 높은 상위 10곳에 속했다.

성동구(20.49%), 송파구(16.98%), 마포구(15.81%) 등이 대표적이며, 이 중 성동구와 마포구를 제외한 모든 자치구에서 오 시장이 정 후보를 앞섰다. 이는 부동산 문제에 민감한 유권자들이 정책 변화를 원했기 때문으로 분석된다. 오 시장은 당선 소감에서 서울의 최대 현안은 부동산 문제라며, 전세 물량 급감과 월세 폭등을 선거를 의식한 부동산 정책의 부작용이라고 비판했다. 그는 지금이라도 방향 전환을 하지 않으면 1~2년 내에 더 참혹한 부동산 참사가 올 것이라고 경고하며 정부의 정책 전환을 촉구했다.

또한 조작기소 특검 추진에 대해 반대 입장을 분명히 하고, 대통령에게 거부권 행사를 건의할 뜻을 밝혔다. 이번 승리로 오 시장은 차기 대권 유력 주자로 급부상했으며, 보수 정치권의 재결집 구심점이 될 가능성이 크다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

오세훈 서울시장선거 5선 부동산정책 한강벨트

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

6·3 지방선거 투표 종료까지 이제 4시간 13분 정도 남았는데요.이재명 정부 출범 1년 만에 열리는 첫 전국단위 선거라서 의미가 큽니다. 첫 성적표이자 중간평가 성격이기도 한 만큼 향후 정국 흐름의 주요 분수령 될 거란 해석이 나옵니다.

Read more »

US여자오픈 출격 앞둔 넬리 코다, 미국축구대표팀 유니폼 착용한 이유US여자오픈 개최를 하루 앞둔 이곳에 세계 랭킹 1위 넬리 코다(미국)가 뜻밖의 차림으로 등장했다. 단정한 깃이 달린 골프웨어 대신, 짙은 남색 바탕의 가슴팍에 ‘USA’가 큼지막하게 새겨진 미국 축구대표팀 유니폼을 입었다. 그가 입은 유니폼의 등번호 13은 지난 2024년 은퇴한 미국 여자축구의 레전드 알렉스 모건의 번호로, 모건을 오마주한 것이라는 해석이 따랐다.

Read more »

Green Party elects first municipal councilor 13 years after founding···Heo Seung-gyu wins Andong City Council seat on third attempt [6·3 local elections]The Green Party has produced a municipal councilor for the first time in 13 years since its founding. The winner is Heo Seung-gyu (37), who secured victory on his third attempt in Andong City Distr...

Read more »

“적당히들 하입시다”…BTS도 지적한 ‘숙박 갑질’ 손 본다정부가 오는 12∼13일 부산에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어를 앞두고 불거진 ‘바가지 요금’ 논란을 계기로 숙박업체의 일방적 예약 취소에 대한 제재 규정을 마련한다. 계획에 따르면 숙박업체가 가격을 올려 다시 판매할 목적으로 기존 예약을 일방 취소하면 계약금을 돌려주고 취소된 숙소 요금의 200%를 추가 배상하도록 하는 기준이 마련된다. 공정거래위원회는 소비자분쟁해결기준을 개정해 가격 인상이나 재판매를 목적으로 숙박 예약을 일방 취소한 경우 계약금을 환급하고 취소된 숙소 요금의 200%를 추가 배상하도록 하는 방안을 추진한다.

Read more »

경북 안동시의원에 녹색당 당선인경북 안동시 마선거구에서 3수 끝에 당선된 허승규 당선인이 주인공이다. 녹색당이 창당 13년 만에 처음으로 기초의원을 배출했다.

Read more »

13살 여배우 노출신…나스타샤 킨스키 데뷔작 내리기로(베를린=연합뉴스) 김계연 특파원=독일 배우 겸 모델 나스타샤 킨스키(65)의 50년 전 영화 데뷔작을 당분간 볼 수 없게 됐다. 촬영 당시...

Read more »