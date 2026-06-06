오세훈 당선인, 투표용지 부족 사태 담화문 발표 및 대통령 책임 소환

2026년 지방선거에서 서울시장으로 당선된 오세훈 후보가 투표용지 부족 사태에 대해 철저한 진상 규명과 책임자 처벌, 선거 관리 시스템 전면 개혁을 촉구하며 담화문을 발표했다. 그는 대통령의 책임을 강조하고 전월세 문제와 부동산 참사 가능성을 경고하며 정책 전환을 요구했으며, 협치와 서울 경쟁력 강화에 대한 의지를 피력했다.

2026년 6월 3일에 실시된 전국동시 지방선거 에서 서울시장 으로 당선이 확실시된 국민의힘 오세훈 후보가 선거 다음날인 6월 4일 서울시청으로 출근하며 시민들에게 인사를 하고 있다. 오세훈 당선인은 이번 지방선거 에서 발생한 심각한 투표용지 부족 사태와 관련해 강력한 책임 규명과 시스템 전면 개혁을 촉구하며 담화문 을 발표했다.

그는 시민의 소중한 주권이 무력하게 침해당한 것에 깊은 유감을 표하며, 투표용지 예측 실패와 공급망 부실의 원인을 명명백백히 밝혀내고, 국회가 국정조사나 특검 등 모든 수단을 동원해 진상을 규명해야 한다고 강조했다. 또한 대통령에게도 큰 책임이 있다며 이 문제에 대한 책임을 피할 수 없다고 지적했다. 오세훈 시장은 TV조선 뉴스9에 출연해 관련 질문에 대해 참으로 있어서는 안 되는 일이라며 대통령에게 책임감을 느껴야 한다고 언급했다.

그는 대통령을 만나 민심을 전달하고 싶다는 의사를 밝히며, 현재 가장 큰 문제는 전월세 문제이고 현재 정책을 유지하면 1~2년 내에 더 큰 부동산 참사가 올 수 있다고 경고했다. 이에 진솔한 대화를 통해 정책 방향 전환을 촉구하고 싶다고 말했다. 이번 선거에서 더불어민주당이 서울시의회를 3분의 2 이상 장악해 시정 운영이 어려운 구도가 형성되었다는 지적에 대해서는 유권자의 선택이기 때문에 받아들여 협치의 길로 나아가겠다고 답했다.

대권 도전 의사에 대해서는 아직 그런 생각을 할 계제가 아니며, 5선 서울시장으로서 서울의 삶의 질과 도시 경쟁력을 글로벌 톱3로 끌어올리기 위해 좌고우면하지 않고 질주해보고 싶다고 밝혔다. 오 시장은 당선 소감에서도 투표용지 부족 사태를 참통탄할 일이라고 규정하며 대통령의 책임을 강조한 바 있다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

오세훈 서울시장 투표용지부족 지방선거 담화문 대통령책임 전월세 부동산참사 협치 서울경쟁력

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

오세훈 “세운지구 복합개발로 강북 다시 키운다”…2031년까지 주택 31만호 공급2026년 서울 청사진 제시 “세운 개발은 강북대전환 신호탄” 강북횡단선·강북횡단 지하고속로 추진 2026년 2만3000호 착공

Read more »

태안군, 국제원예치유박람회 연계사업 총력 가동'2026 태안국제원예치유박람회' 개최가 100여일 앞으로 다가온 가운데, 충남 태안군이 연계사업 전반에 대한 추진상황을 점검하며 성공 개최를 위한 총력전에 돌입했다.태안군은 지난 16일 군청 중회의실에서 '2026년 1월 태안국제원예치유박람회

Read more »

2026, 케이팝 '2016년 감성' 소환… 블랙핑크·BTS·엑소 등 컴백2026년, 전 세계 SNS를 휩쓴 '2026 is the new 2016' 열풍 속에서 블랙핑크, 방탄소년단, 엑소 등 2016년 케이팝 황금기를 이끌었던 아티스트들의 컴백 소식이 이어지며 팬들의 기대감을 높이고 있습니다.

Read more »

2026 대한민국 올해의차와 인물 '파격'...'잼있는 차 만들고 싶어'현대자동차 아이오닉 9이 한국자동차전문기자협회(AWAK)가 뽑은 '2026 대한민국 올해의 차'에 최종 선정됐다.한국자동차전문기자협회(회장 강희수)는 지난 4일 오후 서울 중구 장충동 크레스트72에서 '2026 대한민국 올해의 차' 시상식을

Read more »

태안국제원예축제 성공의 열쇠는 '군민 참여''2026 태안국제원예치유박람회'가 60여일 앞으로 다가온 가운데 2026 국제원예치유박람회 범군민지원협의회(회장 전창균·아래 범군민협의회)가 치유박람회의 성공적 개최를 위해 전 군민 참여 확산에 팔을 걷어붙였다.범군민협의회는 최

Read more »

DMZ세계문학페스타 2026: 전쟁, 분단, 혐오를 넘어 문학의 역할 모색2026년 DMZ와 파주 인근에서 열릴 ‘DMZ세계문학페스타 2026’은 전쟁과 분단, 혐오와 차별, 민주주의의 위기 속에서 문학의 역할을 모색하고, 세계 문학을 통해 고통의 역사와 가능성을 나누는 자리이다.

Read more »