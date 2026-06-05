오세훈 시장, 정치자금법 위반 재판 재개…징역형이면 5선 연임 위협

오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 혐의로 재판이 재개된다. 이번 판결이 징역형으로 이어지면 지방자치법에 따라 시장직을 박탈당할 수 있다. 검찰은 3,300만 원 대납과 여론조사 의뢰를 주장하고, 오 측은 무죄 판결 전례를 들어 반박한다.

서울시장이자 국민의힘 후보인 오세훈 이 9번째 전국동시지방선거에서 당선되어 사상 처음으로 5선 연임에 성공한 뒤, 재판이 곧 재개된다는 소식이 전해졌다. 오 시장은 지난 10일 서울중앙지방법원 형사22부(재판부장 최형우)에서 정치자금법 위반 혐의에 대한 심리를 재개했으며, 17일에는 피고인 신문을 마친 뒤 종결 선언을 할 예정이다.

검찰은 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 오 시장이 여론조사 결과를 받은 뒤, 친분이 있는 김한정 씨에게 3,300만 원을 대납하도록 지시했다고 주장한다. 오 측은 김씨와 면담은 있었지만 대납이나 여론조사 의뢰 사실을 부인하고 있다. 이번 사건은 12월에 기소된 뒤 특별검사법에 따라 1심 판결이 이달 안에 내려지고, 2심은 9월, 최종판결은 늦어도 내년 초까지 내려질 것으로 예상되고 있다. 만약 법원이 오세훈에게 징역형 이상을 선고하게 되면, 지방자치법과 공직선거법에 따라 그는 자격을 상실하고 시장직을 박탈당하게 된다.

오 시장 측은 첫 번째 여성 대통령 영부인 김건희와 남편이 정치자금을 받았던 사건에서 무죄 판결을 받은 전례를 들어, 자신도 같은 원칙이 적용될 것이라 주장하고 있다. 김건희 사태에서는 법원이 여론조사 대가가 불분명하고, 구체적인 지시가 없었다는 이유로 무혐의 판결을 내렸다. 반면 오세훈 사건에서는 김한정 씨를 통한 3,300만 원 대납과 강철원 전 부시장이 여론조사 의뢰를 받았다는 사실이 기록으로 남아 있어, 현행 법리와는 차별적인 판단이 필요하다는 지적도 있다.

이와 관련해 이종현 서울시 생활정책특별보좌관은 "특수검사의 기소가 과도하게 확대된 사례라면, 오 시장에게도 동일한 법리 적용이 이루어질 것"이라며 기대감을 표명했다. 그러나 전문가들은 사건의 사실관계와 증거의 무게가 다르기 때문에, 동일한 판결이 내려지기 어려울 수 있다고 경고한다. 현재 오세훈 시장은 재판과 동시에 시장 업무를 수행하고 있으며, 여론은 법원의 판결이 서울시의 행정 안정과 향후 선거 분위기에 큰 영향을 미칠지 주목하고 있다.

이번 재판은 정치자금법 적용 범위와 특수검사의 기소 권한을 둘러십 정치·법률적 논쟁을 촉발시킬 전망이며, 향후 대선·지방선거에까지 파급 효과를 미칠 가능성이 있다





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오세훈 정치자금법 특수검사 서울시장 선거 법원 판결

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