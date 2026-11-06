오세훈, 한동훈 복당 논란에 "절차 중요" 강조…친한계 "입장 변화 의문"

오세훈 서울시장과 한동훈 의원의 복당 문제, 그리고 국민의힘 내부의 갈등과 통합 논의에 대한 자세한 분석과 현황을 확인합니다.

오세훈 서울특별시장(이하 오세훈 시장)이 6일 국회에서 열린 국민의힘 과 서울시 예산정책협의회 행사 중 기자들과 만나 한동훈 무소속 의원(이하 한동훈 의원)의 복당 문제에 대해 신중한 태도를 재확인했다.

오세훈 시장은 당내 대다수 구성원의 공감이 전제될 때 중요한 상황이 진행되는 과정에서 갈등을 최소화할 수 있다고 생각하는 입장을 밝혔다.

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오세훈 시장은 이날 국회에서 기자회견을 가진 후 일각에서 제기되는 한동훈 의원 복당 필요성에 대한 질문에 "무슨 일이든 절차와 방식이 중요하다"며 이같이 답했다.

절차적 정당성과 신중한 접근 강조

오세훈 시장은 "그런 의미에서 분위기가 성숙하는 것이 정말 중요하다"며 지난번에도 신중해야 한다는 점을 강조한 바 있다.

그는 "유리그릇 다루듯이 해야 한다"는 자신의 이전 발언을 참고하며, 당시 드린 말씀을 가볍게 받아들이지 말고 모두 조심스러운 자세로 갈등과 분열을 최소화할 수 있는 전제조건이 무엇인지 논의가 필요하다고 말했다.

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오세훈 시장은 현재 그런 과정 중에 있으며, 의견을 듣기 위해 많은 의원님을 만나고 있다고 설명했다.

그는 경청하는 과정을 충분히 가지도록 하겠다는 의사를 표시하며, 당내 여론 수렴과 절차적 정당성에 중점을 둔 접근 방식을 고수하고 있음을 시사했다.

친한계, 입장이 변화했다며 의문 제기

한동훈 의원의 복당 문제를 둘러싸고 국민의힘 내 친한동훈계 인사들 사이에서 오세훈 시장의 입장 변화에 대한 의문이 제기되고 있다.

박정훈 의원은 6일 자신의 페이스북에 오세훈 시장이 지난 1월 29일 한동훈 의원 제명에 반발하며 올린 페이스북 글의 내용을 공유했다.

오세훈 시장은 당시 페이스북에 "장 대표가 한 의원 제명으로 당을 자멸의 길로 몰아넣었다. 장 대표는 즉각 사퇴해야 한다"고 적어 강한 비판의 뜻을 나타냈다.

박정훈 의원은 이를 두고 "당시와는 정치적 국면이 달라져 있어서인지, 그분 생각에도 변화가 엿보인다"며 "한동훈 제명 당시 가장 크게 목소리를 냈던 분이기에 변화의 진짜 이유가 궁금해진다"고 전했다.

박정훈 의원은 "저는 대권 경쟁을 의식하는 속내라는 일각의 평가에 동의하지 않는다"고 덧붙였다.

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계엄의 흉터와 총선 승리 관점의 중요성

박정훈 의원은 "계엄의 흉터를 얼굴에 두고 총선을 치러서는 수도권 승리가 어렵다는 걸 모를 분도 아니고, 지금의 지도부와 달리 선당후사의 용기도 누구보다 큰 분이라는 걸 잘 알고 있기 때문"이라고 설명했다.

그는 "한동훈 복당 문제는 총선 승리 관점에서 바라봐야 한다"며 정치itical 실용주의적 관점에서 문제를 재조명해야 한다고 주장하였다.

이 같은 논란 속에 오세훈 시장은 지난달 31일 TV조선에 출연해 한동훈 의원 복당에 대해 "살얼음판 건너가듯이, 유리그릇 다루듯이 해야지 말로 앞세워서 되는 일이 있느냐"고 말했다.

또한 지난 3일 국회에서 토론회를 한 뒤 보수 통합론을 묻는 질문에는 "지난 주말부터 각종 인터뷰나 이런 자리를 통해서 누차 밝혀온 것처럼 만나지 못할 사람이 없고, 함께 힘 합치지 못할 사람이 없다"고 밝혔다.

오세훈 시장의 이러한 발언들은 당내 갈등을 최소화하면서도 절차적 정당성을 확보하려는 노력의 일환으로 해석되고 있다.

국민의힘은 오는 총선을 앞두고 당의 통합과 단일화를 위해 다양한 노력을 기울이고 있는 가운데, 한동훈 의원 복당 문제가 당내 중요한 쟁점으로 부상하고 있다.

오세훈 시장은 여전히 당내共识(공감) 형성을 위해 노력할 것이라고 밝혔으며, 이는 향후 국민의힘의 행보와 정치 구도에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.