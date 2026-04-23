오세훈 서울시장, 서울시 재정 건전성 회복 의지 표명…'빚더미' 경고

오세훈 서울시장이 페이스북을 통해 서울시의 재정 상황을 점검하고, 채무 증가의 원인을 분석하며 재정 건전성 회복을 위한 강력한 의지를 표명했습니다. 전임 시장의 무분별한 예산 집행과 정부 정책 부담 전가 등을 지적하며, 지속 가능한 서울을 위한 재정 정의 확립을 강조했습니다.

오세훈 서울시 장은 23일 서울시 의 재정 건전성 을 회복하고 미래 세대에게 지속 가능한 서울을 물려주겠다는 의지를 강력히 표명했다. 그는 자신의 페이스북을 통해 서울시 재정 상황의 심각성을 지적하며, 전임 시장 재임 기간 동안 급증한 채무 문제와 최근 정부 정책으로 인한 재정 부담 증가에 대해 상세히 설명했다.

오 시장은 2011년 3.1조 원에 불과했던 서울시 채무가 2021년에는 10조 원으로 3배 이상 증가했으며, 이는 무분별한 예산 집행과 관변 단체에 대한 불필요한 지원 때문이었다고 비판했다. 그는 취임 후 예산 낭비를 줄이고 혈세 파이프라인을 차단하기 위해 노력한 결과, 2023년 4555억원, 2024년 1050억원 등 총 5605억원의 채무를 감축하는 성과를 거두었다고 밝혔다.

그러나 오 시장은 최근 정부의 ‘민생소비쿠폰’ 사업으로 인해 서울시가 불가피하게 3395억 원의 지방채를 추가 발행해야 했다는 점을 강조하며, 중앙정부의 정책 부담이 지방정부에 전가되어 재정 악화를 초래했다고 지적했다. 또한 서울교통공사의 채무 8000억원이 서울시로 이관되고, 코로나19 팬데믹으로 인한 지방채 발행 증가로 인해 2025년에는 2021년 대비 채무가 7946억원 증가할 것으로 예상된다고 덧붙였다. 이러한 상황은 서울시의 재정 건전성을 위협하는 요인으로 작용하고 있으며, 지속 가능한 재정 운영을 위한 노력이 더욱 중요해지고 있음을 시사한다.

오 시장은 이러한 어려움 속에서도 재정 건전성을 확보하기 위한 다각적인 노력을 지속할 것이라고 밝혔다. 오세훈 시장은 특히 민주당의 채무 증가 주장에 대해 강력하게 반박하며, ‘기본’과 ‘무상’을 내세워 예산을 낭비하고 절약을 설교하는 것은 기만적인 행태라고 비판했다. 그는 민생소비쿠폰 사업의 비용을 지방정부에 떠넘기고 빚이 늘었다고 비난하는 것은 쌀독에 구멍을 낸 사람이 쌀이 새는 이유를 따지는 것과 같다고 맹렬히 비판했다.

오 시장은 평범한 시민들의 피땀으로 마련된 세금을 인심 쓰는 데 사용하고 그 빚을 남의 탓으로 돌리는 행위는 ‘국민주권’의 민낯이라고 직격하며, 재정 정의를 바로 세우고 지속 가능한 서울을 만들기 위한 자신의 의지를 다시 한번 강조했다. 그는 앞으로도 투명하고 효율적인 예산 집행을 통해 시민들의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책을 추진하고, 미래 세대에게 빚더미가 아닌 지속 가능한 서울을 물려주기 위해 최선을 다할 것이라고 다짐했다. 서울시의 재정 상황은 시민들의 삶과 직결되는 중요한 문제이며, 오 시장의 노력은 서울시의 미래를 위한 중요한 발걸음이 될 것으로 기대된다





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