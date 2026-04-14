오세훈 서울시장, 5선 도전…주택 공급 확대, 장동혁 대표 관계 등 밝혀

국민의힘 오세훈 서울시장이 경향신문 인터뷰에서 5선 도전을 선언하고, 재개발·재건축을 통한 주택 공급 확대, 장동혁 대표와의 관계, 12·12 군사반란 관련 입장 등 다양한 현안에 대한 생각을 밝혔다.

국민의힘 서울시장 유력 후보인 오세훈 서울시장 이 14일 서울시청 시장실에서 경향신문과 인터뷰를 진행했다. 서성일 선임기자와의 인터뷰에서 오 시장은 5선 도전을 선언하며 서울의 주택 공급 확대, 장동혁 대표와의 관계, 12·12 군사반란 관련 입장 등 다양한 현안에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

그는 특히 재개발·재건축을 통한 주택 공급 확대를 강조하며, 경쟁 후보인 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 주장을 비판했다. 오 시장은 서울시의 신속통합 기획(신통기획)을 통해 재건축·재개발 사업 기간을 단축한 성과를 언급하며, 이를 바탕으로 주택 문제를 해결할 수 있다고 자신했다. 또한, 정 후보가 ‘착착 개발’을 통해 속도를 높이겠다는 주장에 대해 “거짓 레토릭”이라고 비판하며, 자신이 이미 많은 구역을 재개발·재건축 지역으로 지정해 놓았다고 강조했다.

오 시장은 정부의 부동산 정책에 대해서도 비판적인 입장을 보였다. 특히 이주비 대출 제한 문제와 관련하여 정부의 소극적인 태도를 지적하며, 서울시장의 역할론을 강조하는 정 후보의 입장을 비판했다. 그는 정 후보와의 경쟁에서 자신의 강점을 인물 경쟁력으로 꼽으며, 수요 응답형 리더십을 가진 정 후보와 달리 자신은 개척자형, 비전 설정형 리더십을 갖추고 있다고 주장했다.

오 시장은 12·12 군사반란에 대한 입장을 명확히 밝히는 것이 중요하다고 강조하며, 이재명 정부의 오만함을 견제하기 위한 최소한의 바탕을 마련해야 한다고 주장했다. 그는 장동혁 대표와의 관계에 대해서는, 장 대표가 입장을 바꾸지 않고 함께 유세에 나서는 것은 환영할 수 없다는 입장을 밝혔다. 혁신 선대위 구성에 대해서는, 당의 지원 없이는 시너지 효과를 기대하기 어렵다는 입장을 보이며, 중도 확장 선대위 구성에 대한 회의적인 시각을 드러냈다.

오 시장은 인터뷰를 통해 서울시의 미래 비전을 제시하고, 경쟁 후보와의 차별성을 강조하며, 유권자들에게 지지를 호소했다. 그는 지난 4년간 약자와의 동행을 통해 따뜻한 서울을 만들었다면, 앞으로 4년은 ‘손목닥터9988’, ‘서울 체력장’, ‘통쾌한 한 끼’ 등을 통해 가장 건강한 도시를 만들고 싶다는 포부를 밝혔다. 또한 오 시장은 감사의 정원, 한강버스 등 자신의 주요 사업에 대한 비판에 대해서도 해명하며, 사업의 본질을 이해하면 반대하지 않을 것이라고 주장했다. 그는 감사의 정원은 6·25 전쟁 참전 22개국에 대한 감사와 보답의 의미를 담고 있으며, 한강버스는 시민들의 치유를 위한 교통 복지라고 설명했다. 그는 서울시의 발전을 위해 지속적으로 노력할 것을 약속하며 인터뷰를 마무리했다.

오세훈 시장은 이번 인터뷰에서 5선 도전을 위한 자신의 비전과 정책 방향을 제시하는 동시에, 경쟁 후보에 대한 비판과 정부의 부동산 정책에 대한 입장을 밝히며, 다가오는 서울시장 선거에 대한 의지를 드러냈다. 그는 서울의 미래를 위한 자신의 비전을 제시하고, 시민들의 지지를 호소하며, 선거에서 승리하기 위한 전략을 펼쳤다. 그는 재건축·재개발을 통한 주택 공급 확대, 12·12 군사반란 관련 입장 표명, 장동혁 대표와의 관계 설정 등 다양한 현안에 대한 자신의 생각을 밝혔다. 오 시장은 14일 서울시청에서 가진 인터뷰를 통해, 서울시장 5선 도전을 위한 자신의 강한 의지를 다시 한번 확인시켜 주었다.





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오세훈 서울시장 재개발 재건축 주택공급 장동혁

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