오세훈·장동혁·한동훈, 여의도 동시 집결로 차기 대권 쟁탈전 가열

오세훈 서울시장과 장동혁 국민의힘 대표, 한동훈 무소속 의원이 11월 3일 여의도에서 동시 행보로 보수 진영 내 차기 대권 경쟁 구도가 본격화되고 있음을 시사했다.

오세훈 서울특별시장, 장동혁 국민의힘 대표, 그리고 한동훈 무소속 의원이 2026년 11월 3일 서울 여의도를 중심으로 동시 행보를 펼치며 보수 진영 내 차기 대권 경쟁이 본격화되고 있다. 이날 세 명의 주요 정치인은 각자의 주력 이슈를 내세우며 현안 선점에 나섰으며, 이는 다가올 2028년 총선을 앞두고 당권 및 차기 대선 주자 간 영향력 과시가 치열해질 것임을 예고하는 신호탄이다. 특히 이들 간의 동시 집결은 보수의 대통합 필요성을 주장하는 오세훈 시장과 당내 권력 장악을 노리는 장동혁 대표, 그리고 정당개혁 을 기치로 한 당 복당을 모색하는 한동훈 의원 간 미묘한 긴장감과 경쟁 구도를 드러내는 계기가 되었다.

오세훈 시장, 당내 통합 호소와 당권 행사

오세훈 서울특별시장과 장동혁 국민의힘 대표는 2026년 11월 3일 오전 10시, 국회 의원회관에서 열린 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회에 함께 참석했다. 이번 행사는 국민의힘 서울시당과 서울특별시가 공동 주최한 것으로, 행사장 인근에는 오 시장과 불과 130여 걸음 거리에서 한동훈 의원이 주최하는 다른 토론회가 진행되어 정치권 이목이 집중되었다. 오세훈 시장은 행사장 내부가 발 디딜 틈이 없을 정도로 붐비자, 참석 의원들에게 당내 화합과 통합의 중요성을 강력히 호소했다. 오세훈 시장은 기자들과의 만남에서 "만나지 못할 사람이 없고 함께 힘 합치지 못할 사람 없다"며 next 총선에서의 패배가 삼권분립을 위협할 수 있음을 우려했다. 그는 이를 막기 위해 당내 분위기를 통합적으로 조성할 필요성을 강조했으며, 장동혁 대표를 비롯해 당의 누구라도 찾아뵙고 고견을 구하겠다고 밝히며 포괄적인 대화의 장을 열겠다는 의지를 표명했다.

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오세훈 시장의 이러한 행보는 그가 보수 진영 내에서 정치적 입지를 강화하고 차기 대선 주자로서의 기반을 다지려는 전략으로 해석된다. 이날 행사에는 서울을 지역구로 둔 권영세, 나경원, 조은희, 조정훈, 신동욱, 김재섭, 서명옥, 박수민 의원 뿐 아니라, 이종배, 조배숙, 성일종, 신성범, 김석기, 김정재, 이만희, 김미애, 권영진, 최수진, 한지아, 박상웅, 김소희, 최보윤, 이달희, 박준태 의원 등 국민의힘 소속 국회의원 38명이 참석하여 오세훈 시장과의 동행을 재확인했다. 오세훈 시장은 다음 총선에서 국민의힘이 패배할 경우 현재의 정치적 흐름이 지속될 가능성을 경고하며, 이를 방지하기 위해 당내 모든 세력을 포용해야 한다는 메시지를 전달했다.

한동훈 의원, 정당개혁 주장과 복당 시그널

한동훈 무소속 의원은 같은 날 오전 9시 30분, 국회 의원회관에서 김기현 의원과 윤상현 의원과 함께 '정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 토론회를 개최했다. 한동훈 의원은 이 자리에서 "현시점에선 정당개혁이 정치개혁"이라고 정의하며, 현행 왜곡된 구조가 유능한 후보의 출마를 막고 부적합한 후보를 내세우는 원인으로 작용한다고 비판했다. 그는 상향식 공천을 정치개혁 의제로 제시한 지난 7월 이후, 2028년 총선을 앞두고 당권 장악 시 공천 불이익을 우려하는 중진 의원들에게 "걱정 말라"는 메시지를 보내며 당 복당을 유도하는 전략을 취하고 있다. 김기현 의원은 "한 의원이 저한테 전화해 같이 하자고 해서 제가 끼어들었다"며 동참 배경을 설명했고, 윤상현 의원은 "보수의 대통합, BTS(Band·Together·Stronger) 연대가 필요하다"고 언급하며 한동훈 의원의 정치적 복귀를 적극적으로 지원했다.

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이날 한동훈 의원 주최 토론회에는 친한동훈(친한) 계열의 박정하, 배현진, 김형동, 고동진, 안상훈, 한지아, 김건, 우재준 의원과 오세훈 시장과 관계가 가까운 조은희, 권영진 의원, 그리고 김석기, 이만희, 신성범, 서명옥 의원 등 총 20명의 국민의힘 의원과 양향자 최고위원이 참석했다. 주호영 의원으로 추정되는 발언자(실제 발언자는 주 의원은 아님, 텍스트상 주 의원은 주호영 의원으로 해석됨. 텍스트에는 "주 의원은"이라고만 나와있으나 문맥상 특정 의원을 지칭하는 것으로 보임. 정확히는 텍스트에 "주 의원은"이라 나와있으므로 그 사실을 서술)는 "당 대표에게 충성하는 사람들은 대체로 좀 모자란 사람들이 많다. 잘하는 사람은 머리 숙이고 공천을 구걸하지 않는데..."라고 발언하여 장동혁 대표 체제의 당권파를 비판하는 듯한 입장을 보였다. 이는 한동훈 의원이 차기 당권 경쟁에서 장동혁 대표의 주도적 역할에 균열을 일으키고, 당내 개혁파와 중진들의 지지를 모으려는 시도로 읽힌다. 한동훈 의원의 이러한 행보는 그가 무소속 신분임에도 불구하고 국민의힘 당권 행보에 깊이 관여하며 정치적 영향력을 행사하고 있음을 보여준다.

장동혁 대표, 민생 예산 강조와 통합 입장

장동혁 국민의힘 대표는 2026년 11월 3일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 '국민의 삶 해결 예산' 국민 보고를 실시하며 민생 현안 해결에 집중하겠다고 밝혔다. 장동혁 대표는 이재명 정권의 예산 폭주와 혈세 탕진을 비판하면서도, 국민의 삶과 직결된 민생 예산에 대해서는 증액 방침을 견지하겠다고 강조했다. 평소 국회 예산 심사는 원내대표의 소관 사항인 점을 고려할 때, 장동혁 대표가 직접 당 예산안을 공개한 것은 '민생 챙기기' 이미지를 부각하고 당의 리더십을 강화하기 위한 전략적 차원으로 분석된다. 장동혁 대표는 앞서 오세훈 시장이 참석한 서울시당 주최 국회 토론회에도 참석하여 축사를 통해 정책적 지지를 보냈으며, 당과 서울시의 협력을 통한 정책 실현 의지를 나타냈다.

하지만 장동혁 대표는 한동훈 의원의 당 복당 문제와 관련하여 기존의 '반대' 입장을 고수하며 차이를 드러냈다. 장동혁 대표는 예산안 발표 후 기자들과의 질의응답에서 보수 대통합에 대한 질문에 "통합과 연대를 통해 오히려 갈등이 커지는 것은 본질과 어긋나는 것"이라고 선을 그었다. 그는 통합과 연대 문제가 당 지도부에서 진행되어야 하며, 당원들의 뜻을 수렴하는 과정을 거쳐야 한다는 입장을 재확인했다. 이는 한동훈 의원의 당 복당 및 당권 장악 시도에 대해 장동혁 대표가 경계심을 유지하고 있음을 의미하며, 보수 진영 내에서 당권 주도권을 놓고 장동혁 대표와 한동훈 의원 간, 그리고 오세훈 시장과의 관계 설정이 앞으로 어떻게 전개될지가 관건이 될 전망이다.