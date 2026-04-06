오세훈 시장, 지방선거 앞두고 당내 노선 변경 요구·정책 방향 전망

오세훈 서울시장이 지방선거를 앞두고 국민의힘 내부의 노선 변경 요구와 정책 방향에 대한 전망을 밝혔습니다. 그는 한강버스 정책에 대한 긍정적인 평가와 함께, 서울시 주요 정책의 성공 사례를 제시하며, 정원오 전 성동구청장 관련 감사 청구 사안에 대한 입장을 밝혔습니다. 또한, 서울교통공사 제2관제센터를 방문하여 CBTC 시스템 도입 준비 상황을 점검했습니다.

오세훈 서울시 장이 6일 서울 성동구 서울교통공사 제2관제센터를 방문하여 무선통신기반 열차제어시스템( CBTC ) 도입 준비 현황을 점검하는 동시에, 6·3 지방선거 를 앞두고 국민의힘 내부에서 제기될 노선 변경 요구에 대한 전망을 밝혔습니다. 오 시장은 채널A '시티 라이브'에 출연하여 당 지지율 관련 언급과 함께, 윤상현 의원 등 최고위원회의에서 제기된 비상 체제 전환 요구에 대해 “이런 일이 앞으로 점점 더 자주 벌어지게 될 것”이라고 예측했습니다. 그는 공천 마무리 단계에서 공천을 받은 후보자들이 선거 승리를 위해 당 지지율을 높이려 할 것이며, 이 과정에서 당에 대한 비판적인 목소리가 더 커질 것이라고 내다봤습니다.

오 시장은 윤상현 의원이 지도부에 ‘결단’을 요구하고 후보자들이 당 혁신을 위한 비상 체제 전환을 원한다는 주장에 대해, 노선 변경 요구는 선거에 도움이 되는 시점을 이미 지나갔다고 평가하며, 이 시점에서 제기되는 주장은 진심이 아닌 ‘제스처’로 비칠 수 있다고 우려했습니다. 또한, 같은 당 예비후보들의 한강버스 정책 비판에 대해 “한강버스는 앞으로 ‘대박’이 날 정책”이라며 긍정적인 전망을 제시하고, 민주당의 반대가 컸던 서울시 주요 정책들이 성공적인 사례가 되었음을 강조했습니다. 오 시장은 더불어민주당 예비후보 정원오 전 성동구청장의 멕시코 출장 의혹 관련 서울시 주민감사 청구 사안에 대해, 시민감사 옴부즈만 제도의 객관성과 독립성을 강조하며, 감사의 진행 절차와 결과가 지방선거 시점에 미칠 영향에 대한 우려를 표명했습니다. 그는 감사가 공정하게 진행될 것이라고 믿으며, 감사 결과가 나올 시점에 자신은 업무에서 배제될 가능성이 있다고 언급했습니다.\오세훈 시장은 6일 서울교통공사 제2관제센터를 방문하여 CBTC 시스템 도입 준비 상황을 직접 점검했습니다. 그는 현장 관계자들에게 질문을 던지며 시스템의 안정성과 효율성에 대한 깊은 관심을 보였습니다. 이러한 행보는 서울시의 대중교통 시스템 개선에 대한 그의 의지를 보여주는 것으로 풀이됩니다. CBTC 시스템은 무선 통신을 기반으로 열차 간격을 좁혀 운행 효율을 높이고 안전성을 강화하는 첨단 기술입니다. 오 시장은 이 시스템의 성공적인 도입을 통해 서울 지하철의 경쟁력을 한층 더 끌어올리겠다는 목표를 가지고 있는 것으로 보입니다. 이번 현장 점검은 단순히 시스템 도입 준비 상황을 확인하는 것을 넘어, 시민들의 안전과 편의를 최우선으로 고려하는 그의 정책 철학을 반영하는 행보로 평가됩니다.\오세훈 시장은 지방선거를 앞두고 국민의힘 내부의 갈등과 변화에 대한 전망을 제시하며, 당의 전략과 정책 방향에 대한 자신의 견해를 밝혔습니다. 그는 당내에서 제기되는 노선 변경 요구에 대해 신중한 입장을 보이면서도, 선거 전략의 현실적인 측면을 고려해야 한다는 점을 강조했습니다. 오 시장은 특히 한강버스 정책에 대한 긍정적인 평가를 통해 서울시의 주요 정책에 대한 자신감을 드러냈습니다. 그는 민주당의 반대에도 불구하고 성공적인 결과를 거둔 사례들을 언급하며, 서울시의 정책 추진에 대한 확고한 의지를 드러냈습니다. 또한, 정원오 전 성동구청장의 멕시코 출장 의혹 관련 주민감사 청구 사안에 대해 객관적인 입장을 견지하며, 독립적인 감사 기구의 역할을 강조했습니다. 오 시장의 이러한 발언들은 지방선거를 앞두고 서울시의 정책 방향과 당내의 역학 관계에 대한 그의 깊은 고뇌를 보여주는 것으로 해석됩니다. 그는 선거 결과에 상관없이, 서울시의 지속적인 발전과 시민들의 복지 증진을 위해 노력하겠다는 의지를 내비쳤습니다





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