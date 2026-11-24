오세훈 서울시장이 한양대 특강에서 내년 예산 반영 AI 청년 교육비와 외로움 해소 정책 계획을 설명하며 디지털 격차와 사회적 고립 문제에 대한 대응책을 제시했다.

오세훈 서울특별시장 인공지능 확산이 단순한 업무 자동화를 넘어 청년들의 고용 환경과 인간의 사회적 연결 고리 자체를 근본적으로 바꿀 것이라고 전망했다. 그는 2026년 11월 24일 서울 성동구 한양대 학교에서 열린 특강에서 이러한 변화에 대비한 구체적인 정책 대응과 예산 투입 계획을 강조하며, 다가올 AI 시대에 시민들이 소외되지 않도록 도시 디자인과 교육 프로그램을 혁신하겠다고 밝혔다.

AI 성장권 266억 청년 디지털 역량 강화

서울시는 내년도 예산안에 AI 활용 능력 격차를 해소하기 위한 'AI 성장권' 사업비 266억원을 전용했다. 이 예산은 총 50만 명의 서울시 청년을 대상으로 생성형 AI 이용권 지원과 수준별 맞춤 교육을 제공하여, 디지털 기회의 차이가 취업 난이도나 소득 불평등으로 이어지는 것을 차단하는 데 목적이 있다. 오세훈 시장은 현재 기업들이 신규 채용보다는 즉시 실무 투입이 가능한 인력을 선호하는 흐름을 지적하며, 청년들이 빠르게 변화하는 노동시장에 적응할 수 있는 실질적인 직무 역량을 키우는 것이 시급하다고 밝혔다.

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청년취업사관학교 460억으로 AI 인재 양성

또한 서울시는 내년 청년취업사관학교 운영에 460억원을 투입해 산업 현장에서 바로 필요로 하는 AI 관련 전문 인재 4천500명을 양성할 예정이다. 오세훈 시장은 해당 학교가 매년 약 3천300명을 배출하며 76% 수준의 높은 취업률을 기록하고 있음을 강조하며, 수천만 원의 학원비 없이도 취업 실전 지식과 기술을 습득할 수 있는 효율적인 과정이라고 소개했다. 이와 별도로 223억원을 투입해 '서울영커리어스' 프로그램을 통해 진로 탐색부터 실제 취업 연계까지 이어지는 일 경험 기회를 제공하겠다는 계획도 밝혔다.

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인간 관계 약화 우려 외로움 없는 서울 정책

오세훈 시장은 기술 발전이 가져올 인간 관계의 변화에 대해서도 우려했다. 그는 앞으로 미래 사회가 하루 종일 타인과 단 한 마디도 대화하지 않고 생활할 수 있는 방향으로 변화할 것이라 내다봤다. 이에 따라 서울시는 '외로움 없는 서울' 정책을 추진하며, 시민들이 자연스럽게 만나고 교류할 수 있는 도시 환경과 시공간 디자인을 갖추는 데 주력하고 있다. 오세훈 시장은 외로움이 누구에게나 찾아올 수 있는 사회적 문제임을 인정하며, 이러한 문제를 해결하기 위한 지속적인 정책 지원을 약속했다.

마음편의점 사례로 정책 효과 검증 강조

오세훈 시장은 마음편의점을 이용하던 한 청년의 사례를 통해 정책의 중요성을 역설했다. 해당 청년은 취업을 성공한 뒤 "이제 여기 안 와도 된다"며 그동안 힘들 때마다 라면을 먹으며 위로를 받았다고 고백했고, 첫 월급으로 라면을 사다 놓겠다고 약속했다. 또한 '외로움안녕120'을 통해 "드디어 취직했다"며 자랑할 곳이 없어서 전화했다고 알린 사례를 소개했다. 오세훈 시장은 이러한 사례들이 시민들의 외로움을 해소하고 사회로 복귀하는 데 큰 도움이 되었다며, 앞으로도 외로움 해소를 위한 정책 지원을 이어가겠다고 밝혔다.