한국 축구대표팀이 카타르와 평가전에서 오세훈의 헤더 결승골로 1-0 승리를 거두었지만, 공격진의 낮은 완성도와 함께 대표팀이 안고 있는 근본적인 문제점이 드러났다.

한국 축구대표팀 이 18일 카타르 도하 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 평가전에서 카타르 를 1-0으로 꺾고 2026 북중미 월드컵 최종 예선 마지막 A매치를 마무리했다. 로베르트 모레노 임시 감독이 지휘한 이번 경기는 결과만 보자면 무난한 승리였으나, 경기 내용에서는 긍정적인 요소를 찾기 어려운 어두운 면이 많았다.

압도적 통계 vs 허술한 공격 완성도

한국은 FIFA 랭킹 32위, 카타르는 60위로 전력 차이가 명확했으나 실제 경기에서는 한국이 일방적으로 공세를 펼쳤음에도 불구하고 득점에 실패하는 모순이 반복됐다. 스카이스포츠에 따르면 한국의 볼 점유율은 57.4%로 42.6%의 카타르보다 높았으며, 슈팅 수는 21대 2로 압도적 우위를 보였다. 유효 슈팅 역시 9대 1로 큰 격차를 보였고, 상대 페널티 지역 내 공 터치 횟수는 한국이 40회, 카타르는 단 1회에 그쳤다.

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또한 한국은 14차례의 득점 기회를 만든 반면 카타르는 2차례에 그쳤고, 코너킥도 5대 0으로 우위였다. 그럼에도 불구하고 한국은 21번의 슈팅 중 9개를 골문 안으로 보냈음에도 추가 골을 만들지 못했다. 결정적인 득점 기회를 세 차례나 놓쳤고, 24차례 시도한 크로스 중 정확하게 연결된 것은 단 8차례에 불과했다. 이는 상대 수비를 완전히 흔들어 놓지 못한 채 반복된 패스 플레이가 비효율적으로 이어졌기 때문으로 분석된다.

오세훈 헤더결승, 반복되는 비효율적인 공격

경기 흐름은 전반 내내 한국이 우세했으나, 빌드업 과정에서 속도와 방향의 불일치가 빈번했다. 전반 6분 송민규의 슈팅이 골대를 맞은 이후에도 한국은 카타르 진영에서 공을 돌렸지만 밀집 수비 앞에서 뚫리지 못했다. 패스가 너무 길거나 짧았고, 공간을 만들어도 마무리가 빗나가는 상황이 반복되며 가끔씩 친선 경기 못지않은 부진한 장면이 나오기도 했다.

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그나마 답답한 분위기를 깨뜨린 것은 전반 43분 오세훈의 헤더 결승골이었다. 송민규가 왼쪽에서 올린 크로스를 오세훈이 정확히 받아 넣어 선제 골을 성공시켰다. 하지만 이 골이 이날 한국 대표팀의 유일한 득점이 되며, 승리의 의미보다 공격진의 낮은 완성도가 더 크게 부각되는 계기가 되었다.

후반 전술 변화에도 흐트러진 공격 리듬

후반으로 넘어가면서 카타르는 스리백으로 포메이션을 변경하고 전방 압박을 강화했다. 이에 따라 수세에 몰렸던 상대가 조금 더 적극적으로 나섰지만, 오히려 한국의 공격 리듬은 더 둔해졌다. 빌드업의 안정감이 떨어지고 공격 속도가 느려지며 한국은 또다시 골을 넣지 못했다.

모레노 감독은 후반 21분 손흥민, 이강인, 김봉수, 이명재를 동시에 빼고 이동경, 정우영, 이재성, 조현택을 투입하는 과감한 변화를 줬다. 이어 후반 30분에는 엄지성과 박태준까지 교체하며 공격진과 중원을 대폭 보강했으나, 흐름은 크게 달라지지 않았다. 안전한 지역에서의 공 소유에는 어려움을 겪지 않았으나, 상대 수비를 무너뜨리는 빠르고 과감한 연결 플레이가 여전히 부족했다.

모레노 감독임기 종료와 대표팀의 미해결 과제

로베르트 모레노 임시 감독은 이번 경기를 마지막으로 계약된 일정을 모두 소화했다. 그의 지휘 아래 한국은 6경기에서 3승 1무 2패의 성적을 거두며 최종전을 승리로 장식했다. 그러나 이긴 것 외에는 만족할 만한 요소가 거의 없었던 이번 경기는 한국 축구가 앞으로 해결해야 할 명확한 해답을 보여주지 못했다는 비판을 피하기 어렵다.

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카타르는 2025 아랍컵에서 1무 2패로 조별리그 최하위를 기록했으며, 북중미 월드컵 예선에서도 1무 2패로 탈락하는 등 부진한 흐름을 보이고 있다. 호주와의 최근 경기에서도 0-3으로 패배하며 전력이 약화된 상태였다. 이러한 상대를 상대로 압도적인 숫적 우위를 점했음에도 골이 하나뿐이었다는 점은 한국 대표팀이 안고 있는 근본적인 공격력 문제를 다시 한번 적나라하게 드러냈다. 앞으로 대표팀이 어떤 방식으로 문제점을 해결할지 관심이 집중된다.