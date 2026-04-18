오세훈, '민주주의 최후의 전장' 서울시장 선거 승리 의지 다져

국민의힘 서울시장 후보로 확정된 오세훈 후보가 6·3 지방선거 승리를 통해 정권의 폭주를 막고 민주주의의 균형을 회복해야 한다고 강조했다. 오 후보는 이번 선거를 '최후의 전장'으로 규정하며 필승의 각오를 다지고, '함께 성장하는 서울', '집 있는 서울' 등 5대 비전을 제시했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6·3 지방선거 승리를 통해 정권의 폭주를 막고 민주주의 의 균형을 회복해야 한다고 강조했다. 오 후보는 국민의힘 서울시장 후보로 확정된 후 가진 기자회견에서 이번 지방선거 를 법치주의 회복과 민주주의 균형을 위한 '최후의 전장'이라고 규정하며 필승의 각오를 다졌다. 그는 보수 정치의 책임을 통감하지만, 위기에 처한 회사도 혁신을 위해 유능한 인재를 남겨두어야 하듯, 시민들의 선택으로 승리한다면 보수 대개조의 선봉에 서 헌신하겠다고 밝혔다. 특히 부동산 문제에 대해 현 정권 역시 5년 전 민주당 정권의 실책을 답습했다고 비판하며, 민주당 시정 10년간 주택 공급 부족과 좌파 시민단체의 서울시 이용을 지적했다. 오 후보는 '함께 성장하는 서울', '집 있는 서울', '이동권 격차 없는 서울', '건강 도시 서울', '서울투어노믹스' 등 5대 비전을 제시하며 '더 따뜻하고 더 건강한 삶의 질 특별시 서울'을 만들겠다고 약속했다.

더불어민주당 정원오 후보에 대해서는 그의 행정 철학이 발목을 잡을 것이라고 전망하며 서울시민들의 현명한 판단을 촉구했다. 오 후보는 초봄을 상징하는 연두색 넥타이를 착용하며 정원 도시 서울을 만들겠다는 메시지를 전달했다. 또한, 당 색과 다른 색을 선거 운동에 활용할 가능성을 시사하며 시민들에게 친근하게 다가가겠다는 의지를 보였다. 한동훈 전 대표의 부산 보궐선거 출마와 관련해서는 선거에서 힘을 합치는 것이 중요하며, 시간이 지남에 따라 최선의 전략이 모일 것이라고 언급했다. 오 후보는 이번 선거를 단순히 4년마다 돌아오는 통상의 선거가 아닌, 대한민국 민주주의의 중대한 전환점으로 인식하고 있다. 그는 시민들의 뜻을 받들어 무너진 법치주의를 회복하고, 정치적 균형을 바로잡음으로써 건강한 민주주의 시스템을 재건하겠다는 강력한 의지를 피력했다. 또한, 서울 시민들의 삶의 질 향상을 위한 구체적인 비전들을 제시하며, 과거의 잘못된 정책을 바로잡고 미래를 위한 혁신적인 서울을 만들겠다는 포부를 드러냈다. 오 후보는 과거 민주당 정권 10년간의 시정 운영이 가져온 주택 공급난과 도시 경쟁력 약화에 대한 문제점을 정확히 짚어내며, 이에 대한 대책 마련과 책임 있는 자세를 강조했다. 시민들과의 소통을 중시하는 그의 태도는 선거 운동 과정에서 다양한 방식으로 나타날 것으로 예상된다. 연두색 넥타이 착용은 이러한 소통의 의지를 상징적으로 보여주는 사례이며, 앞으로도 시민들의 눈높이에 맞는 정책과 메시지를 전달하기 위해 노력할 것으로 보인다. 더불어 당의 색깔에 얽매이지 않고 유연하고 개방적인 자세로 선거에 임하겠다는 의지도 엿볼 수 있다. 이는 국민의힘이 과거의 틀에서 벗어나 변화하고 혁신하려는 의지를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 마지막으로, 당내 다른 선거 상황에 대한 언급은 당의 승리를 위해 통합과 협력을 강조하는 그의 리더십을 보여준다. 전체적으로 오세훈 후보는 이번 선거를 통해 서울의 미래와 대한민국 민주주의의 향방을 결정할 중요한 기회로 삼고, 시민들의 기대에 부응하기 위한 최선을 다하겠다는 의지를 분명히 하고 있다





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