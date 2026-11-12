오세훈 서울시장, 대학생 주거지원 확대 및 관리비 지원 발표

오세훈 서울시장의 대학생 주거안정 라운드테이블 참석 소감과 청년 관리비 지원 계획, 그리고 정부 부동산 정책에 대한 비판 내용을 상세히 다룹니다.

오세훈 서울시장 (53)은 2026년 11월 12일 목요일, 서울 중구 동국대학교 원흥관에서 열린 대학생 주거안정 라운드테이블에 참석해 대학생과 임대인, 전문가 등과의 대화를 통해 주거 정책 방향을 제시했습니다.

이 자리에서 오세훈 시장은 대학생들의 주거비 부담 해소를 위해 내년 하반기부터 관리비 지원을 진행하겠다고 밝히며, 현행 조례 개정을 통해 월세 지원에 이어 관리비까지 청년에게 지원하는 방안을 추진 중이라고 명시했습니다.

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정부 정책 비판과 지원 확대

오세훈 서울시장은 정부의 주택 및 부동산 정책에 대해 강력한 비판을 가하며 이를 정책 실패이자 참사라고 규정했습니다. 그는 전월세가 급상승하는 근본 원인이 정부가 과도한 실거주를 강조하는 정책 때문이라고 지적하며, 이러한 정책 기조가 오히려 주거 시장 불안정을 초래했다고 설명했습니다.

이와 함께 오세훈 서울시장은 서울시는 주택을 최대한 많이 공급할 수 있도록 노력하겠다고 약속했으며, 현재 추진 중인 주거 정책들에 대해 참석자들의 생생한 의견이 적극 반영될 것이라고 강조했습니다.

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예산 우선순위 조정 필요성

참석자 중 한 학생은 청년층, 특히 대학생 지원이 중점적으로 이루어져야 한다고 의견 제언했습니다. 이에 오세훈 서울시장은 정부가 초과 세수가 많이 유입되었음에도 불구하고 지방자치단체는 오히려 세수가 줄어드는 구조적 문제가 있다고 지적하며, 최근 추미애 경기도지사의 예산 부족 관련 발언 논란을 언급했습니다.

오세훈 서울시장은 대학생 위주 지원 확대가 사회적 저항을 부를 수 있다는 우려에 대해서는, 예산 우선순위를 적극적으로 조정하여 대학생들이 더 많은 혜택을 누릴 수 있도록 하겠다고 부연 설명했습니다.

청년 주거 안정 대책 현황

서울시는 2020년 기준 5,000명을 대상으로 청년월세 지원을 시작했으며, 2022년에는 36,000명, 2024년에는 44,000명으로 지원 대상을 확대해 왔습니다. 올해에는 32,000명을 지원했으며, 3월에는 2030년까지 5년간 생애 단계별 맞춤형 주택 74,000호를 공급하겠다는 청년 주거 안정 대책을 발표한 바 있습니다.

지금까지 공급된 청년주택은 청년안심주택 7,586호와 미리내집 2,565호 등이며, 총 12개 유형으로 분류되어 운영되고 있습니다. 내년부터는 서울형 새싹원룸과 공유주택 등 신규 사업이 추가로 추진될 예정입니다.

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향후 공급 계획과 규제 완화 촉구

서울시는 2030년까지 매입임대, 기부채납, 민관협력, 민간임대 등 다양한 방식을 통해 총 6,000호의 주택을 공급할 계획이며, 옛 국립보건원 부지를 선도사업으로 추진하고 신내차량기지, 수색차량기지, 탄천물재생센터 등 4개 대상지를 지역별 특성에 맞춰 단계적으로 조성할 예정입니다.

또한 참석자들은 다주택자에 대한 세금 중과 등 규제 강화가 오히려 월세 인상 압력으로 작용하고 있다며, 월세를 낮추기 위한 규제 완화를 촉구했습니다. 오세훈 서울시장은 이러한 주장들을 수용하여 정책 개선에 나서겠다는 입장을 명확히 했습니다.