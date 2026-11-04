오세훈 후보 지지율 급상승, 여권 분열과 민생 무관심 원인

오세훈 서울시장의 차기 대선 후보 적합도 1위 기록背后에는 이재명 정부 국정운영 지지율 하락과 여권 주자들의 독자적 리더십 부재가 자리 잡고 있다.

오세훈 서울특별시장의 차기 정치지도자 선호도에서 압도적인 1위 성적이 나타나며 여야 간 구도가 급변하고 있다. 조원씨앤아이가 지난달 31일부터 사흘간 무선 ARS 방식으로 실시한 여론조사에서 오세훈 시장은 20.4%의 적합도를 기록해 전체 응답자 중 가장 높은 지지를 얻었다.

보수 진영 지지율 합산, 진보 진영 상회

조사 결과 보수 진영의 주요 후보들이 여권 주자들보다 높은 인지도를 보여주고 있어 주목된다. 한동훈 무소속 의원이 14.3%, 장동혁 국민의힘 대표가 12.7%를 기록하며 2위와 3위를 차지했다.

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이들과 오세훈 시장을 포함한 보수 진영 후보 4명의 지지율 합계는 49.1%로 집계되었다. 이는 같은 조사에서 김민석 더불어민주당 대표(11.7%)와 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장(8.2%) 등 진보 진영 후보들을 상회하는 수치다.

한국갤럽이 지난달 13~15일 실시한 장래 정치지도자 선호도 조사에서도 오세훈 시장의 호감도(30%)가 한동훈 의원(23%), 김민석 대표(21%), 조국 연구원장(20%)보다 높게 나타났다.

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비호감도 관리, 정치인 확장성의 핵심

정치 분석가들은 높은 호감도보다 낮은 비호감도가 차기 지도자 예측에서 더 중요한 변수로 작용한다고 지적한다. 여론조사기관 메타보이스의 김봉신 대표는 비호감도가 60%를 넘지 않도록 유지하는 것이 지지율 확장에 필수적이라고 설명했다.

갤럽 조사에 따르면 오세훈 시장(57%)과 김민석 대표(59%)만이 비호감도가 60% 이하인 상황이다. 오세훈 시장과 한동훈 의원은 특히 무당층에서 상대적으로 높은 호감도를 기록하며 차세대 리더십으로 부상했다.

이재명 정부 초기, 여권 지지율 급락

이러한 현상은 이재명 정부 출범 지 1년 5개월 만에 여권 정치인들에 대한 민심이 빠르게 식고 있음을 보여준다. 한국갤럽이 지난달 27~29일 조사한 결과, 민주당 지지율은 35%로 국민의힘(30%)과 오차 범위 내에서 견주게 되었다.

정권 교체 이후 국민의힘이 갤럽 조사에서 민주당을 따라붙은 것은 이번이 처음이다. 또한 내후년 4월 국회의원 선거에서 정부 견제를 위해 야당이 다수 당선돼야 한다는 응답(47%)이 현 정부 지원 여론(34%)을 13%p 상회했다.

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대통령 원톱 리더십, 여권 후보 발목

이재명 대통령의 낮은 국정운영 지지율이 여권 대선 주자들의 인기를 저해하는 주요 원인으로 지목된다. 이 대통령은 'SNS 정치'를 내세워 직접 메시지를 전달하지만, 여당 대표나 광역단체장 등이 독자적 리더십을 펼칠 공간은 축소되었다.

문재인 정부 당시 여권 광역단체장 후보들의 높은 지지율과 달리, 현재는 대통령 지지율 하락이 곧 여권 전체의 호감도 하락으로 직결되는 구조다. 집권 1년 5개월은 여당 정치인들이 정부의 실책과 분리되기에는 아직 이른 시점이다.

민생 정책 부재, 조국혁신당 선명성 경쟁

여권 내부에서는 부동산 세제 개편 등 주요 정책에서 민생과 괴리가 있다는 비판이 나온다. 청와대가 주도한 부동산 정책이 반발을 불러일으켰음에도 여당이 제대로 된 수습을 하지 못하는 모습이 차기 주자들의 입지를 좁혔다.

김민석 더불어민주당 대표는 전당대회 과정에서 불거진 계파 대립과 신천지 개입 의혹 등 내부 이슈에서 벗어나지 못하고 있다는 지적을 받고 있다. 조국혁신당과의 사법부 관련 공방은 여당이 민생보다 이념 대립에 매진한다는 인식을 심어주고 있다.