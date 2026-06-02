오세훈, 막판 유세 '검증된 베테랑' 강조... 정원오 '초보' 공격

제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 서울 서부 13개 자치구에서 트럭 유세를 펼치며 '검증된 서울시장 후보'임을 강조했다. 그는 4선 경력을 바탕으로 자신을 '베테랑'으로, 경쟁자인 정원오 더불어민주당 후보는 '초보'로 비판하며, 글로벌 톱3 도시를 만들겠다는 비전을 제시했다. 오 후보는 정 후보의 토론회 불참을 비판하며 정부·여당 견제론을 이어갔고, 부동산 문제를 들며 서민들의 고통을 강조했다. 국민의힘은 초박빙 승부를 전망했고, 오 후보는 마지막까지 사력을 다해 뛰겠다고 밝혔다.

제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 오전 서울 마포구 경의선숲길에서 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 유세하고 있다. 김혜윤 기자 unique@hani.co.kr 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 6·3 지방선거 를 하루 앞둔 2일 '검증된 서울시장 후보'라고 강조했다. 4선 서울시장 경력을 내세워 자신을 '베테랑'으로 표현하고 경쟁자인 정원오 더불어민주당 후보는 '초보'라고 공격하며 막판 표심에 호소했다.

오 후보는 선거운동 마지막 날인 이날 영등포·용산·마포 등 서울 서부 13개 자치구에서 트럭 유세를 하는 강행군을 펼쳤다. 전날부터 이틀간 서울 25개 구를 모두 찾는 '사생결단 서울 전진 유세' 대장정을 마무리한 것이다. 공식 선거운동 마지막 일정으로 서대문구 신촌역을 찾아 청년 유권자들을 만나고 광화문광장, 감사의 정원, 종로 젊음의 거리 등을 순회하며 막판 표심을 다진다. 같은 시각 장동혁 국민의힘 대표도 종로와 마포를 찾았지만 오 후보와 합동 유세는 성사되지 않았다.

오 후보는 빨간 국민의힘 선거 점퍼 대신 국민의힘을 상징하는 빨간색으로 '글로벌 TOP 3'라고 적힌 하얀색 티셔츠를 입고 유세 현장을 누볐다. 그는 '삶의 질과 매력도 측면에서 글로벌 톱3 도시를 만들겠다는 의지를 담았다'고 설명했다. 이어 '세계 초일류 도시로 더 높이 치고 나가야 할 결정적인 이 골든타임에는 노련한 베테랑이 필요하다'며 정 후보를 겨냥해 '오직 대통령의 후광에 기대 선거를 치르는 후보가 결코 감당할 수 있는 자리가 아니다'라고 했다.

또 오 후보는 지난달 28일 중앙선거관리위원회가 주관하는 서울시장 후보자 티브이(TV) 토론회 외 추가 토론회 개최에 정 후보가 응하지 않은 것에 대해 '토론을 회피함으로써 선거에 임하는 마음가짐과 목표 전달에 완벽히 실패했다'며 '그런 모습을 지켜본 유권자는 이미 정 후보에 대한 판단을 내렸을 것'이라고 공격했다. 정부·여당 견제론도 이어갔다. 오 후보는 '최후의 보루 서울만은 남겨달라'며 '대한민국이 완전히 한쪽으로 기울지 않도록, 내일 투표장으로 가서 '마지막 안전판' 하나를 남겨달라'고 말했다. 그는 유세 현장마다 전월세 가격 상승과 매물 실종 등 부동산 문제를 거론하며 정부·여당을 겨냥했다.

은평구 유세에선 '전세·월세가 너무 오른다. 선거 끝나고 대통령이 뼈저린 후회를 하도록 만들어야 비로소 전세·월세를 잡을 수 있다'고 했고, 양천구 유세에선 '이재명 대통령의 주택 정책을 비롯해 잘못 가고 있는 정책 때문에 서민들이 피눈물이 난다. 저 오세훈이 승리해서 바로잡겠다'고 했다. 국민의힘은 서울시장 선거가 초박빙이 될 것으로 내다봤다.

이재명 정부 부동산 정책에 불만을 가진 보수층이 결집하면 신승할 수 있다는 것이다. 오 후보는 기자들과 만나 '여러 여론조사를 종합하면 결론은 초박빙'이라며 '마지막 순간까지 5% 정도 지고 있다는 심정으로 사력을 다해 뛰겠다'고 했다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

오세훈 정원오 서울시장 6·3 지방선거 국민의힘 더불어민주당 부동산 토론회 초박빙

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'그 골절 난 모른다'···정인이 양부모 '교묘한 부인'입양한 정인이를 수개월간 학대해 사망에 이르게 한 양부모의 변호인이 13일 서울남부지법 형사합의 13부 심리로 열린 첫 재판이 열린 뒤 취재진을 만나 혐의의 상당 부분을 부인했다.

Read more »

딱 하루 준다, 빨래 돌려…장마 13일부터, 소나기는 주말까지경기·강원 북부 많게는 150㎜ 많은 비중부지방 13일 낮부터 저녁 사이 집중충청 이남 지역은 13일 밤∼14일 아침15∼17일 내륙지역 중심 강한 소나기

Read more »

국내 최고층 모듈러 주택 들어선다···‘경기행복주택’ 준공국내 최대 높이인 13층 규모의 모듈러주택이 경기 용인시에 들어선다. 건축법상 13층 이상 건물은...

Read more »

최저임금 6차 수정안 노사 격차 835원…다음주 최종 결정노동계와 경영계가 13일 최저임금위원회 13차 전원회의에서 내년 최저임금 6차 수정안을 제시했다. 노사 간극은 835원으로 좁혀졌다.

Read more »

다시 노란 물결 일렁이는 4월···“세월 지나도 잊은 적 없다”세월호 참사 10주기를 앞둔 13일 수천명 시민이 서울 도심에 모여 안전한 사회를 기원했다. 4·16 세월호참사가족협의회, 세월호참사10주기위원회 등은 13일 서울 중구 서울...

Read more »

[속보] 미 중부사령부 “한국시간 13일 밤 11시부터 호르무즈 봉쇄”···전세계 모든 선박 대상미 중부사령부가 미 동부 시간으로 오는 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 “이란 항구를 드나드는 모든 해상 교통에 대한...

Read more »