오세훈 후보, 1대1 토론 제안에 김정철·권영국 후보 반발

오세훈 서울시장 후보가 정원오 후보와의 1대1 토론을 제안한 것에 대해 김정철, 권영국 후보가 비판하며 토론 참여의 필요성을 주장하고 있다. 과거 오 후보의 토론회 불참 전력도 함께 조명된다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 더불어민주당 정원오 후보와의 일대일 토론을 제안한 것에 대해 개혁신당 김정철 후보와 정의당 권영국 후보가 즉각적으로 비판적인 입장을 표명했다. 오 후보는 YTN 라디오 방송에 출연하여 관훈 토론회 관련 연락을 언급하며, 선거관리위원회가 주관하는 토론회 에 개혁신당 과 정의당 후보도 참여할 경우 토론의 초점이 흐려질 수 있다고 주장했다.

이는 공직선거법에 따라 국회에 5인 이상의 의석을 가진 정당이나, 과거 선거에서 일정 득표율을 넘은 정당의 후보자가 토론회에 참여할 수 있다는 점을 고려한 발언이다. 오 후보는 특히 지난 대선에서 8.34%의 득표율을 기록한 개혁신당과 2022년 지방선거에서 4.14%의 광역의원 비례대표 득표율을 얻은 정의당의 후보가 토론회에 참여할 가능성을 우려하며, 본인과 정 후보 간의 1대 1 토론을 강조했다. 이에 김정철 개혁신당 후보는 페이스북을 통해 오 후보의 제안을 강하게 비판하며, 토론에서 자신을 제외하는 것은 시험장에서 채점자를 빼는 것과 같다고 주장했다.

김 후보는 오 후보가 5선 시장으로서의 책임을 검증받아야 하며, 정원오 후보 또한 성동구 행정의 실체를 검증받아야 한다고 지적했다. 또한 서울시민은 두 후보를 동시에 평가할 수 있는 제3의 후보를 볼 권리가 있다고 강조하며, 오 후보가 익숙한 상대와의 토론에만 집중하려 한다고 비판했다. 김 후보는 네거티브 공세는 지양하며, 두 후보의 과거 행정에 대한 근거와 팩트를 기반으로 검증하겠다는 의지를 밝혔다. 권영국 정의당 후보 또한 페이스북에 글을 올려 오 후보가 또 도망가려 한다고 비난하며, 오 후보와 정 후보 간의 일대일 토론이 오히려 초점이 흐릿하다고 주장했다.

권 후보는 두 후보 모두 세입자 강제퇴거 대책 없이 재개발·재건축 활성화를 공약으로 내세우고 있으며, 용산 정비창 부지를 민간에 매각하는 데 뜻을 같이 하고 있다고 지적했다. 반면 자신은 두 후보와 정책적 차이가 명확하며, 토론에 참여할 경우 토론의 초점이 더욱 명확해질 것이라고 강조했다. 오세훈 후보는 과거에도 서울시장 후보 토론회에 불참한 전력이 있다. 2010년 지방선거에서는 MBC가 주최한 토론회에 당일 불참을 선언하며, 야권 후보 단일화 이후 토론회 연기를 요구했다.

당시 오 후보 측은 단일화된 후보들이 함께 토론하는 것이 다른 후보에 대한 불공정 행위이며, 대국민 사기극이라고 주장했다. 2022년 지방선거에서도 KBS 주최 토론회에 불참하여 송영길 민주당 후보와 권수정 정의당 후보와의 양자토론으로 진행되었다. 당시 오 후보는 법정 선거 토론이 아닌 개별 방송사의 토론회는 참석하기 어렵다는 입장을 밝혔다. 또한 한국기자협회 토론회 또한 양자 토론에서 3자 토론으로 변경되면서 불참했다. 당시 권수정 후보 측은 오 후보의 토론회 불참을 유권자의 알 권리를 무시하는 반민주적인 행위라고 비판했으나, 오 후보는 끝까지 권 후보와의 토론을 거부했다.

이러한 과거 사례들을 고려할 때, 이번에도 오 후보가 토론회 불참을 선택할 가능성이 제기되고 있다





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