오세훈 서울시장 후보, 부동산 이슈 앞세워 민심 공략

국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 뒤 첫 주말인 23일에도 부동산 이슈를 앞세워 민심 공략을 이어갔다. 오 시장은 특히 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 성동구청장 때 구청의 행정 처리 문제로 재개발 사업이 지연돼 주민들이 피해를 보고 있다면서 '부동산 무능 후보'라는 프레임을 만드는 데 주력했다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 뒤 첫 주말인 23일에도 부동산 이슈를 앞세워 민심 공략 을 이어갔다. 오 시장은 특히 더불어민주당 정원오 서울시장 후보 가 성동구청장 때 구청의 행정 처리 문제로 재개발 사업이 지연돼 주민들이 피해를 보고 있다면서 ' 부동산 무능 후보'라는 프레임을 만드는 데 주력했다.

신정네거리 유세에서 정 후보가 구청장을 지냈던 성동구의 행당7구역 재개발 단지의 업무 지연을 쟁점화했다. 오 후보는 '성동구 행당7구역 재개발 단지에 준공 승인이 나지 않아 1천 가구가 부동산 등기를 못 하고 있다'며 '정원오 구청장 시절 성동구청이 2023년 어린이집 건설 비용(현금 기부채납)으로 17억원을 받아놓고, 2025년 돈을 돌려준 뒤 난데없이 어린이집을 직접 지으라고 했기 때문'이라고 주장했다. 오 후보는 '이걸 해결하지 않고 3월에 나와 선거운동을 시작했다. 본인은 일 잘한다고 하는데 잘하는 것 같냐.

무책임하고 무능하고 비겁한 거짓말쟁이'며 '재개발·재건축 기초도 모르는 이런 분에게 양천구 목동 14개 단지 재건축을 맡길 수 있느냐'고 반문했다. 이어 '양천구에는 목동 말고도 수십 군데 재개발·재건축 단지가 있다. 세어보니 40군데'라며 '본인 지역도 관리 못 하는 사람이 본인이 하면 더 잘하겠다는 건 용납할 수 없다'고 목소리를 높였다.

오 시장은 특히 정 후보가 이날 서울시 소규모 정비 모델인 '모아타운' 활성화 대책 1호 대상지인 서대문구 현저동 일대를 방문할 계획인 것을 거론하며 '오세훈 시정 5년 동안 시작된 모아타운에 가서 엉뚱한 행보를 할 게 아니라 본인 임기 중에 처리 못 한 문제부터 명확히 해명하라'고 쏘아붙였다. 나아가 '정 후보가 토론에 응하면 되는데 응하지 않으니 이렇게 공개적으로 묻는다'며 '책임 있게 해명하라'고 강조했다.

아울러 정 후보가 GTX-A 부실시공 논란 관련 토론 제안에 대해 '안전 문제는 실천을 통해 해결하는 것이지 정치 쟁점화로 해결되는 것이 아니다'라고 한 것을 두고는 '안전을 기하기 위한 방법론을 토론하자는데 그렇게 답하는 건 상식에 맞지 않다'고 반박했다





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