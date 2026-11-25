오세훈 서울시장의 국무회의 발언 시도와 관련, 정부와 여당은 정치적 쇼라며 비판하고, 국민의힘은 발언 기회 박탈이라고 반발하며 양측 공방이 격화되고 있다.

오세훈 서울시장과 이재명 대통령, 그리고 정부 여당 및 국민의힘 사이에서 국무회의 발언권을 둘러싼 정치적 공방이 본격적으로 재점화되었다. 지난달 24일 청와대에서 이 대통령 주재로 열린 국무회의 에 배석한 오시장이 정치적 현안에 대한 입장을 표시하려 한 사건은, 현재까지도 정부 측과 야당 측이 각기 다른 해석을 내놓으며 치열한 여론전으로 이어지고 있다.

정부 여당의 정치적 쇼 비판

기획예산처 박홍근 장관은 지난 25일 자신의 페이스북을 통해 오시장을 강하게 비판하며, 이를 명백한 정치적 행위로 규정했다. 박 장관은 전날 국무회의가 종료된 직후 오시장이 '조작기소 특검'과 '조희대 대법원장 탄핵 추진'과 같은 민감한 정치적 이슈의 민심을 전달하려 했다고 주장한 점에 대해, 이는 매우 오만하고 불순한 정치적 쇼라고 단정지었다.

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더불어민주당의 박성준 수석대변인 또한 서면 브리핑을 통해 같은 시각 비난을 가했다. 박 대변인은 오시장이 본인의 몰지각한 행동으로 인해 발언 기회를 얻지 못하자, 즉시 서울 시청으로 돌아가 별도의 브리핑을 열고 불만을 표출했다고 설명했다. 이는 의전 질서를 어기며 정치적 메시지를 전달하려는 시도였다고 평가했다.

국민의힘의 발언 기회 박탈 주장

반면, 국민의힘은 정부의 행태를 엄격한 정치적 배제로 해석하며 격렬히 반발하고 있다. 국민의힘의 조용술 대변인은 공식 논평을 통해 국무회의에서 발언 기회를조차 허용하지 않은 것을 노골적인 배제라고 비판했다. 그는 야당 소속인 지방 자치단체장의 입을 막아버린 행동이라며, 민주적 절차의 훼손이라고 주장하며 즉각적인 재검토를 요구했다.

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서울시의회 국민의힘 최종부 대변인 역시 같은 날 논평을 통해 국무회의의 본질적인 의미를 언급하며 정부 입장을 비판했다. 그는 국무회의가 대통령이 듣고 싶은 말만 듣는 자리가 아니며, 다양한 의견이 수렴되어야 한다는 점을 강조하며 오시장의 발언 시도가 정당하다고 방어했다.

국무회의 규정과 역사적 사례

법적으로 보면 서울시장은 대통령령인 '국무회의 규정'에 따라 국무회의에 배석할 수 있는 권한을 가진다. 다만, 그는 본래 구성원인 국무위원이 아니며, 자리도 뒤쪽에 배치되는 등 공식적인 발언권은 제한적일 수밖에 없다. 그럼에도 불구하고 과거 서울시장들이 적극적 의사를 전달한 사례는 존재한다.

2015년 5월 박원순 당시 서울시장의 사례가 대표적이다. 당시 박시장은 세월호특별법 시행령안을 다룬 국무회의에서 미리 발언권을 얻어 문제점을 지적했다. 그는 유가족 의견을 반영할 수 있도록 조정 시간을 달라고 요청했으나, 최경환 경제부총리가 주재한 회의는 해당 시행령안을 그날 그대로 의결하며 그의 주장은 받아들여지지 않았다.

이후 2016년 11월 유일호 경제부총리 주재 국무회의에서는 '최순실 국정농단' 특검법 공포안이 올라왔다. 이때 박시장은 회의 뒤 자신이 국무위원들에게 촛불 민심을 대통령에게 전달해 조기 퇴진을 촉구하라고 요청했다고 회신했다. 또한 문재인 정부 마지막 국무회의에 배석한 오세훈 시장은 2022년 5월 형사소송법 개정안에 대해 대통령에게 거부권을 행사해달라고 건의하는 등 비교적 적극적으로 의견을 표명한 바 있다.

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2024년 개정이론과 향후 전망

이번 논란의 핵심은 올해 7월 시행된 '국무회의 규정' 개정안에 있다. 정부는 올해 7월 지방정부의 대표성을 강화하기 위해 전남광주통합특별시장, 시도지사협의회장, 시장군수구청장협의회장을 배석자 목록에 추가했다. 또한 의장이 필요하다고 인정하면 서울시장 등 배석자가 '국무에 관하여' 발언할 수 있다는 조항도 마련했다.

그러나 '국무'의 범위를 어떻게 정의할 것인지에 대해 청와대와 오시장 측이 서로 다른 해석을 내릴 가능성이 높다. 이 조항은 대통령이 발언권을 최종적으로 결정할 수 있는 근거를 제공하지만, 만약 오시장이 계속해서 발언이 불허될 경우, 그는 자신의 정치적 의견 개진 경로가 차단되었다며 강력한 주장을 이어갈 것으로 예상된다.

야권의 차기 대선 주자감으로 꼽히는 오시장이 이러한 장치를 통해 정치 현안에 대한 발언을 이어갈 가능성이 점쳐짐에 따라, 서울시장의 발언 범위와 한계를 어디까지로 볼 것인가에 대한 논란은 앞으로도 계속될 전망이다.