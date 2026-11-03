오세훈·한동훈·장동혁 3자 동시 행사로 당권 구도 가늠

오세훈 서울시장과 한동훈, 장동혁 의원 등 차기 대권 주자 3인이 3일 서울 여의도 국회 의원회관에서 각기 다른 정책 토론회를 동시에 주최하며 국민의힘 당내 세력 분포를 드러냈다.

오세훈 서울시장 은 3일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 개최된 정책토론회에 참석했다. 이 행사는 국민의힘 서울시당과 서울시가 공동 주최한 '세계유산과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회였다. 오 시장은 최근 명태균 여론조사 대납 사건 항소심에서 무죄 판결을 받은 이후 첫 국회 방문이었다.

세력 분포를 가늠하는 3자 동시 행사

3일 오전 9시 48분쯤 의원회관 제7회의실에서는 신동욱 최고위원과 신성범 의원은 서로 다른 행사에서 급히 달려왔다고 밝혔다. 불과 20분 전까지 다른 일정에 참여했음에도 오전 10시 시작되는 오 시장主催 토론회에 참여하기 위해 서둘렀다. 이처럼 국민의힘 의원들의 발걸음이 세 갈래로 나뉜 것은 차기 주자 3인방이 30분 간격으로 다른 토론회를 주도했기 때문이다.

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한동훈 무소속 의원은 오전 9시 30분 의원회관 제1소회의실에서 '정당 개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 토론회를 김기현 의원, 윤상현 의원과 공동 주최했다. 장동혁 대표는 같은 시각 박성훈 수석대변인이 주최한 정책 토론회에 참석했다. 이로 인해 의원들은 각 캠프의 지지를 확인하기 위해 바쁘게 움직였다.

의원들의 캠프별 참석 행렬과 행사장 분위기

한동훈 의원 주최 행사에는 배현진, 고동진, 김형동, 박정훈 등 친한동훈 계열과 권영진, 조은희 등 친오세훈 계열, 그리고 주호영, 김석기, 신성범, 이만희 등 중립 지대 의원을 포함해 현역 의원 18명이 참석했다. 반면 박성훈 대변인 주최 행사에는 장동혁 대표를 비롯해 조정훈, 김민전, 김장겸, 박준태, 신동욱 의원 등 지도부 인사 10여명이 참여했다.

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오세훈 시장 주최 '세계유산과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회는 오전 10시 시작되었으나 북새통을 이뤘다. 친오세훈계 의원들을 비롯해 친한동훈계, 중진 의원, 당 지도부 등 현역 의원 38명이 자리했다. 좌석이 부족해지자 조정훈 의원은 "늦게 온 사람들은 이제 입석이다. 모두 매진"이라고 할 정도였다. 이광재 원내대표까지 행사에 모습을 보여 "의원총회가 아니냐"는 지적이 나오기도 했다.

교차 참석과 통합론 vs 연대론의 미묘한 차이

여러 행사에 교차 참석해 시간을 쪼갠 의원들도 있었다. 서명옥 의원은 장동혁 대표 참석 행사에서 인증샷을 남긴 후 한동훈 의원 주최 행사로 이동했고, 마지막엔 오세훈 시장 행사에도 참석해 '세 탕'을 뛰었다. 한동훈 의원과 토론회를 공동 주최한 김기현 의원도 행사 중간에 서울시 토론회로 이동해 오 시장과 인사를 나누고 인증샷을 남겼다.

6·3 지방선거 때까지만 해도 갈등을 보였던 오 시장과 장 대표는 이날 서울시 토론회에서 나란히 사진을 찍으며 화해 분위기를 연출했다. 장동혁 대표는 "당과 서울시가 국민 삶의 문제를 함께 해결하고 같이 고민해 가는 그 시작점이 되고, 그 기초가 되었으면 하는 바람"이라고 축사했다. 두 사람은 밝은 표정으로 악수하며 장 대표의 등을 두드리는 포옹을 나누기도 했다.

토론회 직후 3인방은 보수 통합과 관련해 미묘하게 다른 메시지를 전했다. 오세훈 시장은 "총선과 대선에서 승리하기 위해 화합과 통합을 모색할 것"이라며 연대론을 강조했다. 장동혁 대표는 "갈등이 커지는 것은 통합과 연대의 본질과 어긋난다"며 한동훈 의원의 복당 불가론을 다시 한번 재확인했다. 이에 한동훈 의원은 장 대표를 겨냥해 "제가 엄청난 잘못을 저질렀다 생각하는 사람은 없다. 정당이 '사적 서클'처럼 운영되고 있다"고 비판했다.

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차기 대권 경선과 당내 세력 형성의 신호탄

3일 오전 3인방의 행사에는 국민의힘 내부의 관심이 집중됐다. 의원들이 어느 토론회에 더 많이 모이느냐가 현재 차기 경쟁 구도를 가늠하는 중요한 지표로 작용하기 때문이다. 한 초선 의원은 "내년부터 총선 레이스가 본격 시작되는 만큼 누가 공천권을 행사하는 권력을 갖게 될지 관심이 커지고 있다"고 전했다.

다만 국민의힘 전체 109명 의원 가운데 절반이 넘는 50여명은 세 행사에 모두 참석하지 않았다. 한 재선 의원은 "마치 특정 주자에 힘을 싣는다는 오해를 받을 수 있어서 참석하지 않은 것"이라고 설명했다. 수도권 초선 의원도 "차기 주자가 정해지지도 않은 상황에서 마치 줄을 대는 것처럼 보일 수 있기 때문에 더 조심하는 분위기"라고 밝혔다.