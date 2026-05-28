오사카 7년 만에 프랑스오픈 3회전, 스웨덴 그리펜 기증·EU 테무 과징금·러-카자흐 원전 협력·프랑스 비만약 보험 적용

오사카 나오미 프랑스오픈 3회전 진출, 스웨덴 구형 그리펜 전투기 우크라이나 기증, NATO 발트 방어 강화, EU 테무 2억 유로 과징금, 러시아-카자흐스탄 원전 협력, 프랑스 비만약 건강보험 적용 소식.

오사카 나오미 (16위·일본)가 2026 프랑스오픈 테니스대회에서 3회전에 진출했다. 28일 프랑스 파리 롤랑가로스에서 열린 여자 단식 2회전에서 돈나 베키치(72위·크로아티아)를 2-0(7-6 6-4)으로 꺾었다.

오사카는 2019년 이후 7년 만에 프랑스오픈 3회전에 올랐으며, 18세 신성 이바 요비치(16위·미국)와 16강 진출을 다툰다. 스웨덴 정부는 28일 우크라이나에 구형 그리펜 C/D 전투기 16대를 기증하고, 신형 그리펜 E/F 20대를 EU 대출로 구매하는 협정을 체결했다. 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 총 150대 도입 의사를 밝혔다. 북대서양조약기구(NATO)는 발트해 연안국 방어를 강화하기 위해 독일·네덜란드 제1군단(1GNC)이 에스토니아와 라트비아 주둔 나토 부대의 지휘권을 올여름부터 인수한다고 발표했다.

이는 러시아의 위협에 대응하기 위한 조치로, 에스토니아는 패르누에 지휘 본부를 신설할 예정이다. 유럽연합(EU)은 28일 중국 전자상거래 플랫폼 테무가 안전 기준 미달 제품을 판매했다며 2억 유로(약 3490억원)의 과징금을 부과했다. EU 디지털서비스법(DSA)에 따른 두 번째 과징금으로, 테무는 결함 충전기, 유해 화학물질 장난감 등을 판매한 것으로 조사됐다. 테무는 3개월 내 시정 계획을 제출해야 한다.

러시아와 카자흐스탄은 28일 정상회담을 열고 카자흐스탄 최초의 원자력 발전소인 발하시 원전 건설 협력 협정을 체결했다. 양국은 석유 분야 협력 확대와 원유 수송 증대 방안도 논의했다. 프랑스 정부는 다음 달 중순부터 비만 치료제 위고비와 마운자로를 중증 비만 환자에 한해 건강보험 적용 대상에 포함한다고 발표했다. 고도 비만(BMI 40 이상) 또는 중증 비만(35 이상) 환자에게만 처방된다





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