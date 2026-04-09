오만, 호르무즈 해협 통행료 부과 반대…국제법 준수 강조

오만 정부가 호르무즈 해협 통과 선박에 대한 통행료 부과에 대해 국제법상 허용되지 않는다는 입장을 발표했다. 이란의 통행료 부과 검토에 대한 반대 의사를 표명하며, 국제 해상 운송 협약 준수를 강조했다. 이는 미국-이란 종전 협상에 영향을 미칠 수 있으며, 중동 지역 안보 환경에도 파급 효과를 가져올 수 있다.

하늘에서 본 호르무즈 해협 . 로이터=연합뉴스 오만 정부가 호르무즈 해협 을 통과하는 선박에 대한 통행료 부과 논란과 관련하여 국제법 상 허용되지 않는다는 입장을 분명히 밝혔다. 9일 오만 관영 매체에 따르면 사이드 알마왈리 오만 교통장관은 슈라위원회(의회)에 출석하여 “오만은 국제 해상 운송 협약에 모두 서명했으며 이에 따라 해협 통행에 어떤 수수료도 부과할 수 없다”고 단언했다. 알마왈리 장관은 호르무즈 해협 이 인간의 개입으로 만들어진 인공 운하가 아닌 자연 통로임을 강조하며, 수에즈 운하 등과 달리 통행료 를 징수할 법적 근거가 없다고 못 박았다. 그는 또한 현재 혼란의 원인이 일부 국가의 국제 협약 미준수에 있다고 지적했다. 이란과 미국 등 일부 국가가 특정 국제 해상법 협약에 서명하지 않은 상태이며, 이 때문에 해협 운영을 둘러싼 해석 차이가 발생하고 있다고 설명했다.

이번 발언은 이란이 전후 복구 비용 확보 등을 이유로 해협 통과 선박에 통행료를 부과하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 잇따르는 가운데 나왔다. 특히 미국과 이란 간 종전 협상을 앞둔 상황에서 오만의 입장은 통행료 징수 움직임에 제동을 거는 중요한 메시지로 해석된다. 앞서 카젬 가리바바디 이란 외무부 법무ㆍ국제기구 담당 차관은 외신 인터뷰에서 호르무즈 해협 통항 감시를 위한 새로운 프로토콜을 오만과 함께 마련 중이라고 밝힌 바 있다. 그는 “앞으로는 전쟁 이전의 규칙이 적용될 것으로 기대해서는 안 된다”면서 “침략국과 그들을 지원하는 국가에 대해서는 항행의 제한과 금지 조치가 불가피하다”고 주장했다. 현재 오만 외무부는 이 사안을 조율하기 위해 이란 측과 차관급 회담을 진행 중인 것으로 알려졌다. 호르무즈 해협은 가장 좁은 구간 폭이 약 21해리(약 40㎞)로, 국제법상 인정되는 양국 영해(각 12해리)의 합보다 좁아 공해가 존재하지 않는 특징을 갖는다. 이에 따라 해당 해협을 통과하는 선박은 반드시 이란 또는 오만 영해를 지나야 한다. 양국은 1974년 협정을 통해 중간선을 기준으로 영해를 분할했다. 전쟁 이전에는 국제해사기구(IMO)가 지정한 통항분리구역(TSS)에 따라 선박이 운항했다. 이는 좁은 해협에서 대형 선박 간 충돌을 방지하기 위해 항로를 상ㆍ하행선처럼 나눈 제도다. 걸프 해역으로 진입할 때는 이란 영해에 가까운 북측 항로를, 이탈할 때는 오만 영해 인근 남측 항로를 이용해 왔다. 두 항로 사이에는 약 3㎞ 폭의 완충지대가 설정돼 있으며, 실제 대형 선박이 통항 가능한 수심 구간은 약 10㎞ 수준에 불과하다. 이에 따라 남ㆍ북 항로 각각의 폭은 약 3㎞에 그치며 상당 구간이 오만 영해 내에 위치한 것으로 알려졌다. 호르무즈 해협은 세계 석유 수송의 중요한 통로이며, 이란과 오만의 지정학적 관계, 그리고 국제법적 해석의 복잡성이 얽혀 있는 곳이다. 이러한 상황에서 오만 정부의 입장은 국제 해상 운송의 안정성을 유지하고, 지역 내 긴장을 완화하는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 보인다. 또한, 이란과 미국 간의 외교적 관계 개선에 영향을 미칠 수 있으며, 중동 지역의 전반적인 안보 환경에도 파급 효과를 가져올 수 있다. 오만은 국제 해상 운송 협약에 따라 통행료를 부과할 수 없다는 입장을 고수함으로써, 국제 사회의 규범을 준수하고 있다는 점을 강조하고 있다. 이는 오만이 중동 지역 내에서 신뢰할 수 있는 파트너로서의 이미지를 구축하는 데 기여할 수 있으며, 주변국과의 외교 관계를 더욱 공고히 하는 데 도움이 될 수 있다. 이란의 통행료 부과 검토와 관련하여, 오만은 양자 간의 외교적 해결을 모색하는 동시에, 국제 사회의 지지를 확보하기 위한 노력을 기울일 것으로 예상된다. 이러한 노력은 호르무즈 해협의 안정적인 운영과 국제 해상 운송의 원활한 흐름을 유지하는 데 기여할 수 있을 것이다.





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