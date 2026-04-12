오마이뉴스 여성 풋살팀 '마이볼', 한국기자협회 풋살대회 준우승 쾌거

오마이뉴스 여성 풋살팀 '마이볼'이 제4회 한국기자협회 여성회원 풋살대회에서 준우승을 차지하며 뛰어난 활약을 펼쳤다. 2년 연속 4위에서 벗어나 준우승을 달성하며 끈끈한 팀워크와 뛰어난 기량을 입증했다. 주장 박혜경 기자, 우수선수상 이주연 기자 활약 등 팀원들의 헌신적인 노력으로 값진 결과를 얻었다.

오마이뉴스 여성 풋살 팀 ' 마이볼 '이 제4회 한국기자협회 여성회원 풋살대회에서 뛰어난 활약을 펼치며 준우승 을 차지하는 쾌거를 달성했다. ' 마이볼 '은 제2회 대회부터 4강에 꾸준히 진출하며 실력을 입증해왔으며, 특히 이번 대회에서는 2년 연속 4위라는 아쉬움을 딛고 준우승 이라는 값진 결과를 만들어냈다. 이번 준우승 은 팀의 끈끈한 팀워크와 선수 개개인의 뛰어난 기량이 빛을 발한 결과로, ' 마이볼 '은 앞으로 더 높은 목표를 향해 나아갈 것을 다짐했다. 11일과 12일 양일간 서경대학교 풋살파크에서 열린 이번 대회에서 ' 마이볼 '은 32강 토너먼트부터 결승까지 놀라운 집중력과 투지를 보여주며 승승장구했다. 32강에서는 아시아경제를 상대로 압도적인 승리를 거두며 순조롭게 출발했고, 16강, 8강, 4강에서도 막강한 상대들을 차례로 꺾고 결승에 진출했다. 결승전에서는 연합뉴스와 만나 치열한 접전을 펼쳤지만, 승부차기 끝에 아쉽게 패하며 준우승 에 머물렀다.

하지만 '마이볼'은 이번 대회를 통해 여성 풋살팀으로서의 위상을 더욱 공고히 했으며, 오마이뉴스의 자랑스러운 얼굴로서 언론계에 긍정적인 메시지를 전달했다. \'마이볼'의 준우승을 향한 여정은 험난했지만, 팀원들의 헌신적인 노력과 뛰어난 개인 기량이 조화를 이루며 빛을 발했다. 특히, 주장 박혜경 기자를 중심으로 한 팀원들은 각자의 역할에 최선을 다하며 팀의 승리를 위해 헌신했다. 박혜경 기자는 '마이볼' 팀원 모두가 각자의 자리에서 끝까지 최선을 다한 덕분에 준우승이라는 좋은 성적을 거둘 수 있었다고 소감을 밝혔다. 32강에서 이주연 기자가 3골, 박혜경 기자가 1골을 넣으며 4-1 승리를 이끌었고, 16강에서는 김화빈 기자의 결승골로 1-0 승리, 8강과 4강에서는 박혜경 기자의 연속골로 1-0 승리를 거두며 결승까지 진출하는 저력을 보여주었다. 결승에서는 연합뉴스 팀과 0-0으로 승부를 가리지 못하고 승부차기에서 아쉽게 패배했지만, '마이볼'은 이번 대회를 통해 끈끈한 팀워크와 뛰어난 실력을 유감없이 발휘했다. 특히, 이주연 기자는 총 4득점을 기록하며 우수선수상을 수상하는 영예를 안았다. 이주연 기자는 팀원들의 훌륭한 패스가 있었기에 골을 넣을 수 있었다고 공을 팀원들에게 돌리며, 팀의 승리를 위한 헌신적인 노력을 강조했다. 신혼여행으로 자리를 비운 감독을 대신해 임시 지휘를 맡은 선대식 감독대행은 오마이뉴스 모든 구성원의 도움과 응원이 있었기에 준우승이라는 값진 결과를 얻을 수 있었다고 감사를 표했다. 그는 앞으로도 '마이볼'의 승리를 지켜보고 함께하고 싶다는 긍정적인 메시지를 전달하며 팀의 발전을 응원했다. \이번 대회에서 '마이볼'이 보여준 활약은 여성 풋살의 발전과 저변 확대에 기여하는 바가 크다. '마이볼'은 단순히 스포츠팀을 넘어 오마이뉴스를 대표하는 하나의 아이콘으로 자리매김했으며, 언론사 내 여성 구성원들의 연대와 소통을 강화하는 데에도 중요한 역할을 했다. 또한, '마이볼'의 준우승은 여성 기자들의 스포츠 활동 참여를 장려하고, 건강한 사회생활을 위한 동기 부여를 제공하는 긍정적인 영향을 미쳤다. 이번 대회를 통해 '마이볼'은 여성 풋살팀으로서의 경쟁력을 입증함과 동시에, 여성 스포츠의 발전 가능성을 보여주었다. '마이볼'은 앞으로도 꾸준한 훈련과 팀워크를 통해 더 높은 목표를 향해 나아갈 것이며, 오마이뉴스의 자랑스러운 일원으로서 언론계에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 이번 대회를 통해 얻은 경험과 교훈을 바탕으로, '마이볼'은 다음 대회에서 우승을 차지하기 위한 노력을 멈추지 않을 것이다. '마이볼'의 끊임없는 도전과 성장을 응원하며, 앞으로 펼쳐질 그들의 활약에 많은 기대가 모아진다





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