이집트 출신 이민자 오마르 엘 아카드가 신간에서 미국 민주당과 공화당의 팔레스타인 고통에 대한 무관심을 비판하며 서구 진보 진영의 위선을 날카롭게 지적한다.

이집트 출신 무슬림 이민자이자 미국 기자 겸 소설가인 오마르 엘 아카드 가 쓴 책에서 서구 진보 진영의 팔레스타인 고통에 대한 무관심과 위선이 날카롭게 비판되고 있다. 그는 미국 민주당이 우파 정당보다 덜 잔혹할지라도 팔레스타인 민의 고통에 있어서는 양당의 무관심이 일치한다고 주장한다.

가자지구 전쟁과 서구 진보 진영의 침묵

2023년 10월 25일 오마르 엘 아카드는 SNS에 팔레스타인 가자지구 폭격 상황과 서구 사회의 방관에 대한 신랄한 비판 글을 올렸다. 이 글은 X(구 트위터)에서 1000만회 넘게 조회되며 강한 공감을 얻었다. 그는 안보가 정착되고 발언해도 손해가 없게 된 시점이 되면, 다수가 과거의 침묵에 대해 반성할 것이라고 우려했다.

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2023년 11월 5일 가자지구 국경 상공에서 이스라엘군이 발사한 신호탄은 당시 팽팽한 긴장감을 상징한다. 2023년 10월 7일 하마스의 공격 이후 시작된 이스라엘의 대규모 보복 공습은 가자지구 전역에 막대한 피해를 입혔다. 이런 상황 속에서 서구 사회의 침묵은 저자에게 깊은 배신감으로 다가왔다.

캐나다와 미국에서 겪은 배신감

저자는 이집트 카이로에서 태어나 군부 독재 사회의 억압을 피해 카타르로, 이후 캐나다와 미국으로 이주했다. 그는 인권과 법이 존중되는 세계를 꿈꿨지만, 이민자로서 겪은 차별과 폭력으로 인해 그 꿈이 무너지는 과정을 기록했다. 특히 9·11 테러 이후 컴퓨터공학과를 중퇴하고 언론인으로 전환한 계기가 된 대학 신문사 시절의 경험이 그의 사상에 큰 영향을 미쳤다.

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캐나다에서 기자로 활동하던 중 이스라엘에 동조하는 동료들의 모습과 브리티시컬럼비아주와 워싱턴주 경계 검문소에서 이유 없이 경찰서에 연행된 경험은 그가 미국 사회에 대해 의문을 품게 만든 결정적 계기였다. 이러한 일련의 사건들을 통해 그는 '작아진 자아'를 느끼며 자유와 정의의 땅이라는 미국에 대한 기대를 접기 시작했다.

바이든 행정부의 군사 원조와 정치적 무관심

오마르 엘 아카드는 조 바이든 민주당 행정부 시기의 대이스라엘 정책을 구체적으로 언급하며 비판의 수위를 높였다. 2024년 미국은 이스라엘에 약 125억 달러 규모의 군사 원조를 제공했다. 이 금액은 팔레스타인 주민들의 희생을 외면한 정치적 선택으로 해석된다.

저자는 사우스캐롤라이나에서 조 바이든 전 미국 대통령이 연설하던 중 시위대가 '팔레스타인에서 2만명이 죽었고 그 피가 당신 손에 물들어 있다'고 외치는 영상을 본 후의 느낌을 전했다. 당시 바이든 지지자들이 '4년 더' 구호를 외치며 시위의 목소리를 묻으려 했던 장면은 정치적 우선순위가 인간성보다 위에 있음을 보여주는 단적이다.

2024년 2월 공군 출신 애런 부슈널의 분신 자살 이후 미국 사회에서는 그를 정신질환자라고 치부하려는 움직임이 일었다. 팔레스타인의 자유를 요구하거나 이스라엘의 집단학살을 고발하는 이들은 소외되거나 이상 현상으로 취급받으며 정당한 비판조차 묵살되는 구조가 고착화되고 있다.

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참상의 순간과 희망의 기록

이 책은 회고록이자 에세이 형태로, 저자의 개인사와 팔레스타인 현실을 의식의 흐름처럼 자연스럽게 연결한다. 저자는 공포의 순간이 계속될 것임을 인정하면서도, 폭격 속에서도 환자들을 구호한 팔레스타인 의사들의 용기를 장부에 기록하는 작업을 이어가고 있다. 이 책은 2025 전미도서상 인디스 초이스와 팔레스타인 도서상 등 주요 상을 수상하며 그 가치를 인정받았다.