오래된 미래를 걷다: 미놀타 AF V&D와 함께한 명동 산책

서울 명동과 충무로를 걸으며 미놀타 AF V&D 필름 카메라의 독특한 음성 안내 기능과 필름 특유의 관용도가 만들어내는 낭만적인 사진의 세계를 탐험한다.

초여름의 명동은 계절을 헷갈리게 만든다. 한여름처럼 반팔을 입은 사람과 봄의 끝자락에 머문 듯 얇은 패딩을 입은 사람이 뒤섞인다. 일교차는 10도 가까이 벌어졌고, 고층 빌딩 그늘은 서늘하지만 볕 아래는 7월처럼 뜨겁다.

하늘은 맑고 푸르고, 거리는 다양한 언어의 소음으로 활기차다. 나는 낡은 미놀타 AF V&D 카메라를 손목에 감고 골목을 걷고 있었다. 이 카메라는 독특한 역사를 가졌다. 1980년대 일본 전자 회사들의 첨단 기술에 대한 집착이 담긴 모델로, AF-S, AF-V, V&D, Talker 등 다양한 이름으로 불렸다. 박찬호 선수의 별명 '투머치 토커'처럼, 이 카메라는 한 번 이야기를 시작하면 끝이 없을 정도로 말이 많다.

뒤판을 뒤집으면 작은 스피커 구멍과 사람 모양 아이콘이 보인다. 필름이 제대로 감기지 않거나, 어두울 때, 너무 가까울 때 내장 스피커로 영어와 일본어 안내를 건넨다.

'Please load the film' 또는 'Too close' 같은 투박한 음성은 1980년대 B급 SF 영화 소품처럼 들리지만, 당시에는 혁신적이고 자랑스러운 기능이었다. 버튼 하나만 누르면 삶이 더 편리해지리라 믿었던 낙관주의가 고스란히 남아 있다. 기능적으로도 35mm F2.8 렌즈는 보급형 이상의 성능을 제공한다. 저조도에서도 셔터 속도를 확보해 흔들림 없는 사진을 얻을 수 있고, 아웃포커싱 표현도 준수하다.

오토포커스는 느리지만, 그 느릿함이 거리 풍경과 잘 어울린다. 반셔터를 누르면 무음으로 초점을 맞추는 미세한 시간이 오히려 순간의 분위기를 차분히 받아들이게 한다. 자동 노출, 자동 초점, 전동 와인더 덕분에 나는 구도에 집중할 수 있다. 기계 조작이 단순할수록 역설적으로 프레임 밖 현실 풍경 안으로 더 깊이 걸어들어간다.

명동을 지나 충무로와 신당으로 이어지는 길목에는 재개발을 앞둔 낡은 건물들이 있다. 젊은이들이 작은 카페와 독립 서점을 열어 새로운 시간을 덧칠한다. 거친 질감의 공간은 플라스틱 필름 카메라와 자연스럽게 어울린다. 선명한 디지털 이미지보다 약간의 흐림과 입자, 예상치 못한 빛샘을 품은 필름의 시간이 그 공간의 호흡과 닮았기 때문이다.

신당 골목에서 강한 햇빛이 콘크리트 벽에 부딪히는 장면을 보았다. 그림자는 짙고 벽은 눈부시게 밝았다. 디지털 카메라는 어두움과 밝음 사이에서 타협을 해야 했겠지만, 필름은 관용도 덕분에 그 차이를 한 장의 네거티브에 담아낸다. 푸른 하늘은 날아가지 않고 그림자 속 디테일도 살아 있다.

필름의 관용도는 성능을 넘어 세상의 빛을 있는 그대로 껴안는 태도에 가깝다. 오래된 필름 카메라를 들고 있으면 무의미하게 도시를 걷게 된다. 스마트폰 액정을 쓸어 넘기며 1초 만에 이미지를 소비하는 대신, 사라지는 시간을 천천히 통과하기 위해서다. 셔터를 누르려는 찰나, 카메라가 다시 말을 건넨다: 'Too dark.

Use flash.

' 작은 기계음이 오토바이 소음 사이로 희미하게 흘러나온다. 길을 걷는 사람들은 이 기계의 투덜거림을 듣지 못하지만, 내게는 그 목소리가 묘하게 우습고 애틋하다. 수십 년 전 일본 어느 연구실에서 이 카메라를 설계하던 누군가는 인간과 기계가 가까워지는 미래를 꿈꿨을 것이다. 그 '오래된 미래'는 작고 낡은 플라스틱 바디 안에서 숨을 쉰다.

플래시 스위치를 밀고 셔터를 꾹 누르면 필름이 감기는 경쾌한 모터음이 손끝으로 전해진다. 낡은 도시가 뿜어내는 냄새와 오래된 전자기기의 숨소리가 다정하게 섞인다. 초여름도 서울의 골목을 천천히 지나간다. 나는 이 수다스러운 친구의 목소리를 더 듣기 위해 발걸음을 다시 명동 중심으로 돌렸다





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