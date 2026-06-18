오는 주말 전국에 많은 양의 비가 내릴 전망

기상청은 18일 정례 예보 브리핑을 열고 19~20일 전국적으로 많은 비가 올 것이라고 예보했다. 비가 특히 많이 내리는 곳은 제주도와 남해안, 동해안 등이다. 기상청은 이번 비를 장마의 시작으로 보긴 어렵다고 밝혔다.

오는 주말 전국에 꽤 많은 양의 비가 집중적으로 내릴 전망이다. 제주도 와 남해안 , 동해안 등에는 호우특보가 내려질 가능성도 있다. 다만 이번 비를 장마의 시작으로 볼 수는 없다라고 기상청 은 밝혔다. 기상청 은 18일 오전 정례 예보 브리핑을 열고 우리나라 남쪽에 있는 정체전선이 북상하면서 온난하고 습한 공기를 끌고 와, 19~20일 전국적으로 많은 비가 올 것이라고 예보했다.

최근 우리나라는 북쪽의 차고 건조한 공기의 영향을 주로 받고 있고, 저기압성 순환으로 남쪽에서 온난하고 습한 공기가 일부 들어오면서 내륙을 중심으로 대기 불안정에 따른 소나기가 내렸던 상황이다. 그런데 19일께부터는 정체전선 자체가 좀 더 북상하면서 본격적인 비를 뿌리는 모양새다. 이번 비는 19일 아침 제주도에서 시작해 오후 남부, 밤부터 중부 등 전국적으로 확대될 전망이다. 20일 저녁에는 차차 그칠 것으로 예상되나, 기압골이 지나간 뒷자리로 동풍이 불어드는 영향으로 강원 영동은 21일 낮까지 비가 계속될 수 있다. 강수량은 상당할 것으로 예상된다.

남쪽 온난하고 습한 공기가 많은 수증기를 품고 있고, 한반도 주변 바다의 온도가 20도 이상으로 높아진 상태이기 때문이다. 비가 특히 많이 내리는 곳은 제주도와 남해안, 동해안 등인데, 제주도는 19~20일 강수량이 50~150㎜(많은 곳 250㎜ 이상), 남해안은 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 동해안은 50~100㎜(많은 곳 120㎜ 이상)이다. 시간당 강수량도 전국적으로 20~50㎜에 달할 것으로 예상돼, 짧은 시간에 집중적으로 비가 내리는 데 대한 주의가 필요하다. 다만 기상청은 이번 비를 장마의 시작으로 보긴 어렵다고 밝혔다.

강혜미 예보분석관은 이번 비가 내린 뒤엔 다시 북쪽 찬 공기의 영향이 이어져, 남쪽 고기압의 영향이 지속해서 영향을 주지 못하는 상황이라고 설명했다. 정체전선에 의한 비이긴 하나, 그것이 계속되진 않기 때문에 장마로 볼 수 없다는 것이다. 비가 그친 뒤인 22일(월)부터 다시 북쪽 차가운 공기의 영향을 받기 때문에, 이번 비를 계기로 내려간 기온은 다음 주에도 크게 오르지 않을 전망이다. 서울의 경우 다음 주 낮 최고기온이 30도에 미치지 못하는 등 평년과 비슷하거나 평년보다 2도가량 낮을 것으로, 강원 영동 지역은 그보다 더 낮을 것으로 예보됐다





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