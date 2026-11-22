오경미 대법관의 긴급조치 위헌성 판단 논리가 12·3 계엄 사태의 한덕수 전 국무총리 내란 혐의 인정과 어떻게 맞물려 있는지 심층 분석합니다. 사법부의 헌법적 책무와 재판독립의 의미를 짚어본다.

류영재 의정부지법 남양주지원 판사는 과거 저연차 판사 시절, 한 재판부 부장판사로부터 긴급조치 9호의 위헌성에 대한 국가배상 책임에 대한 질문을 받은 적이 있다. 이는 그가 긴급조치가 유신 헌법 하에서도 위헌이라는 입장을 발표했기 때문으로 보인다. 당시 그는 사법부가 위헌인 조치를 인정하지 못한 과오에 대해 국가가 배상 책임을 지면 재판 제도가 유지하기 어렵다고 답했으나, 그 이유를 완전히 이해하지는 못했다. 독재 시절 고문과 불법 구금을 당한 피고인에게 무기징역을 선고한 대법원장이 존재하던 시절, 긴급조치 재판에 대한 국가배상 책임이 인정된 사례는 듣지 못했기 때문이다.

김선수·오경미 대법관 긴급조치 재판 위법성 인정

오경미 대법관과 김선수 대법관의 별개의견은 긴급조치 재판이 독립적인 불법행위로서 국가배상 책임을 구성한다고 명시했다. 이 판독서를 접하며 류영재 판사는 헌정 위기 상황에서 사법부의 변명이 공허해 보였던 시기를 회상한다. 사법부는 사법독립과 삼권분립을 행정부와 입법부의 위헌·위법 통제 수단으로 설명하지만, 실제로 권력을 엄격히 통제하고 소수자의 기본권을 보장하는지 의문이 들었던 것이다. 그러나 두 대법관은 판사의 헌법적 의무를 분명히 정의하며, 긴급조치의 중대하고 명백한 위헌성에 눈감고 유죄를 선고한 재판행위는 의무 본질에 반해 위법하다고 판결했다.

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이들 대법관은 민주주의와 법치주의, 삼권분립 아래 신분 보장을 받는 판사의 헌법적 위상을 고려할 때, 긴급조치 위헌심사 의무와 피고인에 대한 인신보호 의무가 이상적 법관이 아닌 평균적 법관에게도 요구되는 규범적 주의의무라고 설명했다. 류영재 판사는 이를 읽으며 판사로서 염치가 회복되는 느낌을 받았다고 한다. 헌정 위기 시 고위공직자에게 요구되는 헌법적 의무의 수준을 낮추거나 그들의 소양을 무시해 권한과 책임의 비례성을 망가뜨리는 경향성에 비판적이었다.

한덕수 전 국무총리 내란 가담죄와 헌법 충성 의무

오경미 대법관의 이러한 태도는 최근 12·3 계엄 사태의 한덕수 전 국무총리 내란 혐의 인정과 맥을 같이한다. 대법원 전원합의체 다수의견은 12·3 계엄이 내란이며 한덕수의 계엄 선포 이후 내란 가담 죄책을 확인했다. 오경미 대법관과 신숙희, 김성수 대법관은 여기서 한 걸음 더 나아가 권한과 책임의 비례성을 기준으로 국정 2인자의 헌법 충성 의무를 확인했다. 그들은 내란에 적법의 외피를 둘러준 행위가 헌정 침해적 성격을 띤다고 규명했다.

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공무원으로 40년간 재직하며 유신과 5·18을 겪은 한덕수가 본인 행동의 의미를 몰랐다고 평가절하하지 않았다. 류영재 판사는 한덕수의 권한과 능력에 비추어 계엄 선포 전 행위의 국헌문란 목적을 인정하는 대법관들의 입장을 높게 평가한다. 고위공직자의 헌법적 책임을 중하게 설정하는 태도는 판사가 독재를 규범적으로 승인하지 않을 헌법적 책무를 갖는다는 말과 동일하다. 이해와 이입이 면책으로 이어지며 헌법 충성 의무가 가벼워지는 경향성을 오경미 대법관은 단호히 부정했다.

대법원장 탄핵 공언과 사법독립의 헌법적 한계

다만 오경미 대법관의 의견과 다수의견 모두 대법원 전원합의체 다수의견은 아니라는 점은 안타깝다. 분노한 국회 다수당은 대법원장을 탄핵하겠다고 공언했다. 류영재 판사는 명백히 반헌법적 재판이 아닌 한 재판 불복 탄핵은 사법독립 침해라고 지적하며, 헌정의 위기를 위헌적 방식으로 극복하려는 주장은 궤변이라고 밝혔다. 불신과 분노는 이해하지만, 이는 헌정을 지킨 국민이 사법부가 12·3 내란을 중하게 인식하는지 묻는 행위이다.

류영재 판사는 사법독립 침해 시도에 반대하면서도 오경미 대법관이 강조한 사법의 헌법적 책무를 되새겨야 한다고 강조했다. 헌정이 침해되면 눈 녹듯 사라질 사법독립은 지키는 이와 누리는 이가 따로 있어서는 안 된다는 점을 상기시킨다. 그는 판사로서 국민의 신뢰를 회복하고 헌법 수호자의 본질을 실천하는 것이 사법부의 고유한 책무라고 결론 내렸다.