예술과 선율의 도시 비엔나, 부다페스트에서 시작된 낭만적인 유럽 여정

부다페스트를 떠나 오스트리아 비엔나에서 보낸 짧지만 강렬한 여행기를 통해 벨베데레 궁전의 웅장함, 슈테판 대성당의 고딕 양식, 그리고 카를 성당에서 울려 퍼진 비발디의 사계까지 예술과 미식이 어우러진 비엔나의 정취를 상세히 담아냈다.

간이역의 소박한 정취가 가득했던 부다페스트 델리역에서 시작된 비엔나 행 열차는 유럽 여행 9일 차의 새로운 막을 여는 통로였다. 부다페스트에서의 3박 4일 일정은 늦은 도착과 이른 출발이라는 제약 탓에 실제로는 단 이틀 정도의 시간만을 허락받은 짧은 여정이었기에, 비엔나 로 향하는 발걸음에는 아쉬움과 기대감이 교차했다.

우리가 마주한 델리역은 과거의 시간을 그대로 간직한 채 일부 보수 공사가 진행 중이었으며, 대합실의 풍경은 마치 어린 시절 보았던 어느 시골의 작은 간이역을 연상시키는 소박하고 평온한 분위기를 자아냈다. 예매한 티켓의 시간 변경이 불가능했기에 탑승까지 남은 한 시간 반이라는 시간을 대합실에서 묵묵히 기다려야 했지만, 그 정적인 시간조차 여행의 일부로 다가왔다. 탑승한 열차는 며칠 전 프라하에서 부다페스트로 올 때 이용했던 기차와 유사한 형태였다.

좌석마다 모니터가 설치되어 있어 현대적인 편리함을 제공하는 듯했으나, 정작 여행자들에게 필수적인 와이파이는 제공되지 않아 아날로그적인 여행의 단면을 경험하게 했다. 또한 아들이 신청했다는 음료 서비스는 기대했던 것과는 다소 차이가 있었다. 추가적인 커피나 청량음료의 제공을 기대했으나 결국 가족 한 사람당 물 한 병으로 마무리된 서비스는 약 만 원 정도의 비용 대비 아쉬움을 남겼다. 이러한 경험은 유럽 내 기차 이용 후기나 세부적인 정보 파악이 실제 여행의 만족도에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 다시금 깨닫게 하는 계기가 되었다.

창밖으로 시선을 돌리자 만개한 아카시아 꽃들이 철길을 따라 끝없이 펼쳐져 있었고, 특히 전력을 생산하는 거대한 풍차들이 마치 일사불란한 군단처럼 지평선을 메우고 있는 풍경은 비엔나로 향하는 여정 내내 깊은 인상을 남겼다. 기차는 마침내 오스트리아의 심장, 비엔나에 도착했다. 이번에도 도심의 중앙역이 아닌 비엔나 남서부의 관문인 마이들링 역에서 하차했다. 마이들링 역은 중앙역에서 지하철로 약 10분 거리에 위치해 있어, 외곽이라기보다는 시내 중심권으로 진입하는 전략적 길목에 가까웠다.

예약해 둔 호텔은 도보로 15분, 택시로는 단 3분 거리의 인접한 곳에 있었다. 유럽의 많은 도시가 그러하듯 비엔나 역시 보도가 울퉁불퉁한 돌 블록, 즉 코블스톤으로 이루어져 있어 무거운 캐리어를 끌고 이동하기에는 상당한 불편함이 예상되었다. 이에 플랫폼을 빠져나와 인도 상태를 면밀히 살핀 후 이동 수단을 결정하기로 했으나, 다행히 호텔까지 이어지는 길은 매끄러운 아스팔트로 되어 있어 수월하게 도보로 이동할 수 있었다. 오후 3시경 호텔에 도착해 빠르게 여장을 풀고, 우리는 곧바로 비엔나의 정취를 만끽하기 위한 시내 투어에 나섰다.

도시의 공기를 온전히 느끼기 위해 관광지까지 걷기로 결정했고, 약 40분 정도의 산책 끝에 벨베데레 상궁의 남쪽 정원이 그 웅장한 모습을 드러냈다. 처음 마주한 궁전의 정면은 앞서 방문했던 프라하나 부다페스트의 거대한 성들에 비해 상대적으로 규모가 작게 느껴졌으나, 이는 곧 커다란 반전으로 이어졌다. 상궁 건물을 지나 반대편으로 돌아가는 순간, 상궁과 하궁 사이에 정교하게 설계된 거대한 프랑스식 정원이 펼쳐졌고, 기하학적 문양으로 가꾸어진 화단과 조각상들이 조화를 이루며 궁전의 진정한 위용을 완성하고 있었다.

바로크 양식의 정수를 보여주는 이 공간은 과거 사부아 공 외젠의 여름 별궁이었다는 역사적 가치와 더불어, 상궁 내부에 전시된 구스타프 클림트의 명작 '키스' 덕분에 전 세계 미술 애호가들의 성지로 사랑받고 있었다. 궁전을 뒤로하고 향한 곳은 비엔나의 상징인 슈테판 대성당이었다. 하늘을 찌를 듯 솟아오른 고딕 양식의 첨탑은 보는 이를 압도하는 위엄을 뽐내고 있었다. 성당 주변의 거리는 수많은 인파로 북적였는데, 그 모습이 마치 서울의 명동이나 강남역 거리처럼 역동적이었다.

호텔에서 오는 길에 느꼈던 비엔나의 정적인 분위기와는 완전히 대조되는 모습이었으며, 이곳에 도착해서야 비로소 우리가 대도시의 중심부에 들어왔음을 실감할 수 있었다. 음악의 도시이자 동화 속 낭만이 가득할 것이라는 막연한 기대와 달리, 비엔나의 중심가는 현대적인 대도시의 세련됨과 분주함이 공존하는 공간이었다. 금강산도 식후경이라는 말처럼, 인근에서 평점이 높은 맛집을 찾아 비엔나의 전통 요리를 경험했다. 오스트리아의 대표 음식인 슈니첼과 치즈 등 다양한 속 재료가 들어간 변형 슈니첼, 그리고 이번 식사의 백미였던 버섯 튀김을 주문했다.

바삭하게 튀겨낸 버섯 요리는 생소하면서도 특별한 맛을 선사했으며, 함께 제공된 하얀 타르타르소스와 상큼한 크랜베리 소스의 조화는 일품이었다. 다만 유명 관광지라는 특성상 가격대는 상당히 높았다. 맥주 세 잔을 포함해 총 85유로, 한화로 약 15만 원에 달하는 금액은 최근의 고물가를 체감케 했으나, 현지에서만 느낄 수 있는 미식의 즐거움과 만족감은 그 비용이 전혀 아깝지 않을 만큼 값진 기억으로 남았다. 여정의 하이라이트는 단연 음악의 도시 비엔나에서 마주한 예술적 경험이었다.

거리 곳곳에서 예술의 향기가 느껴졌고, 특히 눈앞에 나타난 오페라하우스의 외관은 비엔나 관광의 화룡점정을 찍는 기분이었다. 아들이 예약한 카를 성당의 음악회는 우리 가족에게 단순한 관람 이상의 깊은 의미를 지니고 있었다. 공연 시작 40분 전, 설레는 마음으로 공연장에 도착해 온라인 예약을 종이 티켓으로 교환했다. 밤 8시 20분부터 시작된 비발디의 '사계' 공연을 위해 성당 안은 빈틈없이 관객들로 채워졌다.

이 공연이 각별했던 이유는 아내가 아들에게 태교 음악으로 매일같이 들려주었던 곡이 바로 비발디의 사계였기 때문이다. 비발디는 1740년 비엔나로 이주해 이듬해 생을 마감했는데, 그가 안장되었던 빈민 묘지가 현재의 카를 성당 인근에 있었다는 역사적 사실은 이 장소를 비발디를 기리는 음악적 성지로 만들었다. 작곡가의 숨결이 닿아 있는 곳에서 가족이 함께 그 선율을 듣는 경험은 가슴 벅찬 감동으로 다가왔다.

평소 클래식 음악이 다소 지루할 수 있다고 생각했던 나조차도 익숙한 멜로디가 흐를 때마다 온몸에 전율이 흐르는 것을 느꼈으며, 비발디의 고향과도 같은 곳에서 그의 음악을 듣는다는 사실 자체만으로도 충분한 위로와 감동이 되었다. 비록 사진과 동영상 촬영이 금지되어 그 순간의 벅참을 기록으로 남기지는 못했지만, 덕분에 오롯이 귀와 마음으로만 음악을 담아낼 수 있었던 소중한 시간이었다. 짧은 한나절의 여정이었지만, 단 하나의 공연만으로도 이번 비엔나 방문의 모든 목적을 달성했다 해도 과언이 아닐 만큼 완벽한 마무리였다.

이제 우리는 호텔 조식과 함께 체크아웃을 하고, 다시 기차에 몸을 실어 프라하로 이동하며 이번 여정의 다음 페이지를 준비하려 한다





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