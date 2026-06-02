예술 노동의 비애와 정당한 권리를 위하여

한국 사회 무명 작가들이 겪는 극심한 경제적 빈곤과 불안정한 노동 현실을 조명하며, 예술 지원이 단순한 시혜가 아닌 정당한 노동권으로서 보장되어야 함을 역설한다.

최근 방영된 드라마 모자무싸에서는 지원금을 통해 영화를 제작하려는 제작자와 이를 냉소적으로 바라보는 투자자 사이의 팽팽한 대립이 그려진다. 국가의 돈을 그런 데 쓰지 말라는 투자자의 말에 제작자는 단호하게 맞받아친다.

그런 곳에 쓰라고 존재하는 것이 바로 국가의 예산이라고 말이다. 이 짧은 대화는 오늘날 한국 사회에서 예술을 업으로 삼는 이들, 특히 이름 없는 무명 작가들이 매일같이 치러야 하는 처절한 생존 투쟁을 상징적으로 보여준다. 예술가들에게 창작이란 단순히 아름다운 무언가를 만들어내는 행위가 아니라, 자신의 존재 가치가 왜 증명되어야 하는지를 세상에 끊임없이 설득해야 하는 고통스러운 과정이다. 책장에서 쏟아져 나온 폐기물 같은 책더미를 바라보며 느끼는 허망함은 곧 이 시대를 살아가는 수많은 작가의 현실과 닮아 있다.

우리는 흔히 공장에서 제품이 완성되는 순간만을 노동이라고 생각하지만, 사실 작가가 책상 앞에 앉아 고뇌하며 모니터를 응시하는 그 모든 시간이 엄연한 정신적 노동이다. 하지만 안타깝게도 우리 사회에서 구상과 준비의 시간은 철저히 저평가되며, 그 결과물로 나온 책의 가격은 노동의 가치를 반영하기엔 턱없이 낮게 책정되어 있다. 생계를 위협받는 젊은 예술가들의 삶은 가히 충격적이다. 인간의 삶을 기록하고 시대를 증언하는 예술가가 정작 본인은 굶주림에 시달려야 한다면, 그 사회의 상상력은 결국 빈곤해질 수밖에 없다.

일반적인 작가의 경우 책 한 권을 완성하기 위해 수년의 세월을 바치지만, 돌아오는 보상은 참혹하다. 판매가 1만 8천 원의 책을 1천 권 출판하더라도 작가가 손에 쥐는 인세는 세금을 제외하면 160만 원 남짓에 불과하다. 여기서 지인들에게 보낼 책값과 우편료를 지출하고 나면 사실상 남는 것이 없다. 수년간의 무임금 노동 끝에 얻은 결과물이 단 한 권의 책이라는 사실은 허탈함을 넘어 절망감을 준다.

일부 작가들은 출판사의 손해를 막기 위해 직접 발로 뛰며 홍보하고, 지인들에게 구매를 요청하며, 동료 작가들끼리 서로의 책을 사주는 상부상조의 길을 택한다. 그럼에도 불구하고 초판 인쇄량조차 소화하지 못한 채 창고 비용 때문에 책이 폐기되는 현실 앞에서 작가들은 자신의 존재 자체가 부정당하는 소외감과 열패감에 휩싸인다. 이러한 구조 속에서 글을 쓴다는 것은 나무를 베어 종이를 만드는 환경 파괴적 행위가 아닐까 하는 자괴감마저 들게 한다. 더욱 심각한 것은 예술 노동이 겪는 극심한 양극화와 불안정성이다.

일부 스타 작가들을 제외한 대다수의 예술인은 최저임금에도 못 미치는 아르바이트를 전전하며 창작 시간을 확보한다. 짧은 계약 기간의 지원 사업에 매달리며 면접 과정에서 굴욕감을 느끼고, 수십 년째 동결된 원고료와 정교해진 중간 착취 구조 속에서 신음한다. 집필 노동만으로는 생계 유지가 불가능하며, 연평균 소득이 1천만 원 이하인 작가가 과반수를 넘는다는 통계는 예술인의 현실이 얼마나 처참한지를 보여준다. 예술은 좋아하는 일을 하는 자유로운 직업이라는 낭만적인 환상은 사실 소득 공백이 반복되는 불안정 노동의 다른 이름일 뿐이다.

플랫폼과 유통 구조 속에서 수익 배분은 불투명하며, 이름 알릴 기회라는 명목하에 가해지는 열정페이는 일상이 되었다. 예술이 돈을 초월해야 한다는 낭만주의적 시각은 오히려 예술가를 더 깊은 빈곤으로 밀어 넣는 족쇄가 되었다. 이에 예술인들은 정부의 창작 지원금에 절박하게 매달릴 수밖에 없지만, 행정 편의주의적인 조건들이 그들의 발목을 잡는다. 최근 한 재단이 지원금 환수를 대비해 지급보증보험증권 제출을 요구한 사례는 경제적 취약 계층인 예술인들을 제도적으로 배제하는 가혹한 조치였다.

우리는 과거 빈곤 속에서도 위대한 작품을 남긴 고흐나 이중섭, 그리고 생활고 끝에 세상을 떠난 최고은 작가의 비극을 기억한다. 금융 신용이 바닥난 예술가가 감수해야 할 숙명이 과연 무엇이란 말인가. 광주 5·18 민주항쟁 기념식에서 보았던 공연 오월 찬란은 수많은 이들의 영혼을 울리고 눈시울을 적셨다. 하지만 누군가의 영혼을 치유하는 그 거대한 예술이 정작 그것을 만들어낸 예술가의 삶은 지켜주지 못한다는 사실이 너무나 안타깝다.

박경리 선생이 생전에 사재로 만든 레지던스 토지는 작가들에게 아무런 조건을 달지 않고 집필 공간을 제공했다. 빈둥거리는 모습이 작품 생산의 과정임을 인정해주었던 그 너그러운 철학은 오늘날 우리에게 시사하는 바가 크다. 김대중 대통령이 강조했던 지원하되 간섭하지 말라는 원칙 역시 성과를 재촉하기보다 예술가의 자율성과 존재 자체를 존중하는 마음에서 비롯된 것이다. 냉혹한 시장 논리로만 따진다면 잘 팔리는 유려한 작품만이 살아남아야 할 것이다.

그러나 세상의 잣대로 평가받지 못하는 투박하고 거친 기록들이 없다면, 우리 삶의 어두운 응달에 숨겨진 진실은 누가 기록하겠는가. 못난 작가도, 알려지지 않은 무명 예술인도 당당하게 살아남을 수 있는 환경이 조성되어야 한다. 예술인 복지는 국가가 베푸는 시혜가 아니라, 정당한 노동에 대한 권리로서 보장되어야 한다. 노동 기본권을 보호받기 위해 작가들이 노조 설립을 추진하고 있지만, 행정적인 심사 절차가 지연되고 있는 현실은 여전히 예술 노동이 우리 사회의 외곽에 머물러 있음을 보여준다.

지금 이 순간에도 자판 앞에서 고뇌하며 보내는 무수한 시간은 언젠가 반드시 세상에 필요한 작품으로 피어날 소중한 노동의 시간이다. 우리는 그 시간이 헛되지 않도록 예술 노동의 가치를 재정립하고, 그들이 인간다운 삶을 영위하며 창작에 전념할 수 있는 제도적 안전망을 구축해야 한다





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