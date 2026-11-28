내년 예산안 통과 기한 임박해 여야 갈등 격화. 민주당은 기금을 '재정 안방망이'로 규정하며 협조 요청, 국민의힘은 '세금 유산지'라 반발하며 기본 재검토 촉구. 104조 원 규모 기금 논란과 30% 지출 변동 가능성까지.

국회 예결위 조정소위원회 에서 내년 예산안 처리를 앞두고 여야 간 격돌이 심화되고 있다. 11월 28일, 법정 처리 기한인 12월 2일 사흘 전에 열린 제2차 조정소위원회에서 여야는 미래 대응기금 설립 여부를 놓고 첨예한 논쟁을 벌였다. 민주당 은 이를 중장기 재정 안정화를 위한 필수 장치라고 주장한 반면, 국민의힘 은 미래 세대에 부담을 전가하는 정책이라고 강력히 비판했다.

기금 설계 목적과 재정 안정성 주장

정은수 민주당 원내대변인은 서면 브리핑을 통해 미래 대응기금이 국가 부채가 아니라 향후 불확실성에 대비한 방수제라고 명시했다. 그는 이 기금이 중장기적인 재정 안정성을 보호하고 성장 기반을 강화하는 역할을 한다고 강조했다. 또한, 기금으로 축적될 104조 원이 사라지는 돈이 아니라 국가가 보유하는 금융 자산이라고 부연했다.

Also read ‘홍콩 민주운동가’ 조슈아 웡, 출소 앞두고 국가보안법 위반 혐의로 징역 10년 추가 선고

정 대변인은 일부에서 이 예산안과 기금 설립을 재정 남용이나 부채 중독이라고 비난하는 것에 대해 반발했다. 그는 이는 진실을 외면한 정치적 공세라고 규정하며, 지난 시절의 구호에 머무르지 않고 실질적인 검토에 나서야 한다고 촉구했다. 국회가 법정 기한 내에 예산안을 통과시켜 국민들의 생계와 국가의 미래를 보호해야 한다는 입장을 다시 한번 재확인했다.

국민의힘의 재정 건전성 및 세대 간 형평성 비판

반면, 박성훈 국민의힘 최고위원은 기금 설립을 납세자 재정을 정부의 기금처럼 관리하려는 선언이라고 강력히 비판했다. 그는 반도체 경기 호황은 일시적이지만 국가 부채는 세대를 거쳐 지속적으로 존재한다고 지적했다. 일시적인 세금 수익 증가를 지출의 영구적 확대에 연결하는 것은 미래 준비가 아니라 미래 세대에 부담을 전가하는 행위라고 주장했다.

Advertisement

박 최고위원은 정부가 부채 상환 여력이 있음에도 불구하고 부채를 그대로 남겨두고 별도의 지갑을 만든 것이 합리적인 재정 관리라고 볼 수 없다고 질타했다. 단순히 자금을 쌓아두는 것만으로도 연간 순 이자 부담이 2,300억 원 발생할 수 있음을 지적했다. 그는 수천억 원의 비용을 발생시키면서 미래를 준비한다는 것이 과연 합리적인지 의문을 제기했다.

예산안 처리 절차 및 향후 전망

현재 국회는 11월 27일까지 12일간의 심의를 마쳤으나, 미래 대응기금과 관련된 모든 안건은 논의되지 않은 채 미결 상태로 남겨졌다. 여야 양당은 이러한 격차를 좁히기 위해 소수 인원으로 구성된 소조정 회의를 통해 여야 사무총장의 쟁점을 조율할 예정이다.

특히 민주당 측은 국회사무총장 결의 없이 주요 지출 항목의 규모를 최대 30%까지 변경할 수 있는 특별 조치를 도입하려는 의지를 여전히 포기하지 않고 있다. 이는 국민의힘의 강력한 반발을 사고 있으며, 기금 논란과 맞물려 예산안 처리의 불확실성을 더욱 키우고 있다. 내년 예산안의 최종 통과가 법정 기한을 앞두고 있어 여야 협상의 행보가 주목된다.