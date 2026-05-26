예비 국회의장 조정식 의원, 대구시장 선거 지원에 논란

조정식 더불어민주당 의원이 예비 국회의장으로 선출돼 다음 달 5일 국회 본회의에서 22대 후반기 국회의장이 될 예정인 조 의원은 대구시장 선거를 지원하는 행보를 해 논란이 일고 있다. 조 의원은 어제 김부겸 민주당 대구시장 후보 캠프를 방문해 ‘대구 발전을 위해서는 힘 있는 여당 후보가 필요하다’며 김 후보를 돕는 발언을 했다. 문제는 조 의원이 일반 당원이 아니라 예비 국회의장이란 점이다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 조정식 더불어민주당 의원이 25일 대구 달서구 김부겸 후보 캠프에서 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1 열흘 뒤 국회의장 에 선출될 예정인 조정식 더불어민주당 의원이 김부겸 민주당 대구시장 후보의 선거를 지원하는 행보를 해 논란이 일고 있다.

조 의원은 어제 김 후보 캠프를 방문해 ‘대구 발전을 위해서는 힘 있는 여당 후보가 필요하다’며 김 후보를 돕는 발언을 했다. 문제는 조 의원이 일반 당원이 아니라 예비 국회의장이란 점이다. 조 의원은 민주당 경선에서 국회의장 후보로 선출돼 다음 달 5일 국회 본회의에서 22대 후반기 국회의장이 된다. 아직 일반 의원 신분이어서 법을 어기지는 않았다고는 해도 국회의장에 당선된 다음 날부터 당적 보유를 금지해 정치적 중립을 도모하려는 국회법 취지에는 정면으로 반한다.

여야를 통할하며 과거 당적에 치우치지 않고 민의를 수렴해야 하는 국회의장의 본분에도 부합하지 않는다. 여당의 입법 독주로 기울어진 운동장이 되어버린 22대 국회에서 협치와 의회주의 원칙이 되살아나길 바라는 국민의 기대를 취임하기 전부터 저버린 것 아닌가





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김부겸 더불어민주당 대구시장 조정식 의원 예비 국회의장 선거 논란 국회의장 대구시 군위군 TK 신공항 SNS 지원 협치 속도 정치적 중립

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