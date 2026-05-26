예고 없이 찾아온 이별의 슬픔과 남겨진 이들을 위한 간절한 기도

TV 프로그램 속 위암 말기 아내를 보낸 남편의 사연을 통해 과거 가족을 떠나보낸 아픔을 회상하며, 질병의 잔혹함과 가족 간의 사랑, 그리고 상실을 극복하고 살아내야 하는 이들을 향한 위로를 담았습니다.

우연히 켜게 된 TV 화면 속에서 나는 한 남자의 오열을 마주했다. MBC 프로그램 오은영 리포트-다시, 사랑에 출연한 이 남자는 손수건으로 끊임없이 눈물을 훔치며 자신의 이야기를 전하고 있었다. 화면 한편에 적힌 배그부부 라는 생소한 단어의 의미를 알게 되기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다.

그는 위암 말기 판정을 받은 아내의 곁을 지키며, 다섯 살 첫째와 이제 겨우 한 살이 된 둘째 아이를 홀로 돌보고 있는 남편이었다. 낮에는 아이들의 아빠로서 육아 휴직을 내고 고군분투하며 아이들을 챙기고, 밤이 되어 아이들이 잠든 후에야 비로소 아내가 입원한 병원으로 달려가는 그의 일상은 보는 이들의 가슴을 먹먹하게 만들었다. 홈캠을 통해 집에 남겨진 아이들의 모습을 확인하며 발을 동동 구르는 그의 모습은 단순한 슬픔을 넘어 처절한 사투처럼 느껴졌다.

새벽 2시가 되어서야 집으로 돌아와 겨우 첫 끼니를 때우며 홀로 울음을 터뜨리는 그의 모습에 출연진뿐만 아니라 화면 너머의 나 역시 걷잡을 수 없는 눈물을 흘려야만 했다. 이들 부부가 온라인에서 배그부부로 알려지게 된 배경에는 가슴 아프면서도 아름다운 사랑 이야기가 있었다. 평소 게임을 좋아했던 시한부 아내를 위해 남편은 아주 특별한 이벤트를 기획했다. 게임 속에서 아내에게 기꺼이 킬 당해줄 유저들을 모집한 것이다.

이 소식은 많은 게이머의 마음을 움직였고, 수많은 사람이 이 감동적인 이벤트에 동참하며 아내에게 마지막 웃음과 성취감을 선물했다. 이 사건은 뉴스에까지 보도될 만큼 큰 화제가 되었으며, 무엇보다 중요한 것은 이 이벤트를 통해 아내가 살고 싶다는 강한 의지를 보였다는 점이다. 아내는 연명치료의향서를 작성하고 끝까지 치료에 매진하며 가족 곁에 머물고자 노력했다. 하지만 비극은 너무나 갑작스럽게 찾아왔다.

결혼 5년 만에, 그리고 둘째 아이를 출산한 지 겨우 7개월이 지났을 무렵 찾아온 복통은 청천벽력 같은 위암 말기 판정으로 이어졌다. 대장의 80퍼센트가 괴사하고 복막 전체에 암이 전이된 절망적인 상황 속에서도 그는 희망의 끈을 놓지 않았다. 하지만 엄마의 빈자리를 느끼며 엄마 언제 오느냐고 묻는 첫째 아이의 목소리는 보는 이들의 마음을 완전히 무너뜨렸고, 결국 아내는 114일간의 짧고도 길었던 투병 생활을 끝으로 세상을 떠났다는 자막과 함께 영상은 마무리되었다. 이 비극적인 사연은 내 가슴 속에 깊이 묻어두었던 2005년의 아픈 기억을 소환했다.

당시 내게는 한 살 터울의 손위 올케가 있었다. 그녀는 배우 채시라를 닮아 꽃처럼 아름다웠고, 가냘픈 외모와 달리 생활력이 무척 강한 사람이었다. 당시 우리 친정 식구들은 대부분 학원업에 종사하며 눈코 뜰 새 없이 바쁜 나날을 보냈는데, 올케는 아파트 바로 옆집에 살며 바쁜 형제들을 대신해 우리 부모님을 지극정성으로 보살펴주었다. 하지만 어느 날부터인가 그녀는 음식을 제대로 먹지 못했고, 원래도 말랐던 몸은 눈에 띄게 여위어 갔다.

걱정스러운 마음에 병원을 권유했고, 결국 위암이라는 진단을 받았다. 우리 가족은 서울아산병원으로 진료를 옮기며 수술만 잘 되면 반드시 나을 것이라고 믿어 의심치 않았다. 하지만 운명은 가혹했다. 이미 다른 장기로 전이가 심해 수술 자체가 불가능하다는 판정이 내려졌고, 희망은 순식간에 절망으로 바뀌었다.

당시 조카들은 초등학교 6학년과 네 살이었다. 준비되지 않은 이별이 시작되었고, 오빠는 모든 일을 그만둔 채 올케를 살리기 위해 공기 좋은 요양병원으로 거처를 옮겨 온갖 좋은 약과 음식을 먹이며 기적을 바랐다. 하지만 이미 망가진 장기는 회복되지 않았고, 올케는 1년간의 고통스러운 투병 끝에 서른아홉이라는 너무나도 젊고 꽃다운 나이에 세상을 떠났다. 남겨진 이들의 슬픔은 말로 다 할 수 없었다.

지켜주지 못했다는 죄책감에 온 가족의 웃음이 사라졌고, 특히 엄마를 잃은 조카들의 상실감은 컸다. 내가 곁에서 최대한 살뜰히 챙겨주었지만 엄마라는 존재의 빈자리를 채우기엔 역부족이었다. 당시 다섯 살이었던 둘째 조카는 밤마다 내 발을 꼭 잡고서야 잠이 들곤 했다. 어린 나이임에도 엄마가 떠났다는 사실을 본능적으로 아는지, 보채지 않고 얌전하게 굴던 아이의 모습이 지금 생각해도 가슴을 아리게 한다.

다행히 세월이 흘러 조카들은 이제 반듯한 성인으로 성장해 각자의 몫을 다하며 잘 살아가고 있지만, 상실의 상처는 흉터처럼 남아 있을 것이다. TV 속 배그부부의 사연을 보며 나는 다시금 깨달았다. 병이라는 것은 이토록 예고 없이 찾아와 평온했던 일상을 송두리째 앗아간다는 것을 말이다. 이제 겨우 서른을 넘긴 푸른 청춘이 사랑하는 남편과 두 자녀를 두고 떠나야 했던 그 마음이 얼마나 기가 막히고 슬펐을지 감히 상상조차 할 수 없다.

이제는 홀로 남겨진 그 가족들이 부디 견뎌내고 잘 살아내기를 간절히 바란다. 보이지 않는 곳에서 나비 한 마리가 날아와 슬픔에 잠긴 그들의 가슴에 따뜻한 위로의 날갯짓을 전해주었으면 좋겠다. 엄마 없이 자라게 될 두 아이가 아픔 없이 건강하게 성장하기를 진심으로 기도하며, 누구보다 고통스러운 시간을 보냈을 남편분이 결코 자신을 탓하지 않기를 바란다. 아이들을 위해서라도, 그리고 먼저 떠난 아내가 하늘에서 바라는 모습대로 씩씩하게 삶을 살아내기를 마음 깊이 응원한다.

죽음은 삶의 끝이 아니라 또 다른 형태의 기억으로 남는 것이기에, 그들이 나누었던 사랑만큼은 영원히 사라지지 않고 남겨진 이들의 삶을 지탱해주는 힘이 되기를 소망한다





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위암 배그부부 가족애 사별 오은영리포트

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