국회 예결위 조소위 심의에서 미래대응기금과 호남 반도체 메가프로젝트 예산의 사업 중복 및 예타 생략 문제가 제기되며 여야와 정부 간 치열한 공방이 벌어졌다.

국회 예산결산특위 예산안조정소위(조소위)는 27일 내년도 예산안 심의 과정에서 핵심 쟁점인 미래대응기금 사업과 호남 반도체 메가프로젝트 관련 예산의 타당성을 둘러싸고 여야가 치열하게 공방을 펼쳤다. 이번 회의에서는 유사한 성격의 사업들이 중복으로 편성되어 자원이 비효율적으로 사용되고 있다는 지적이 끊이지 않았으며, 특히 사전 타당성 조사(예타) 절차를 생략하거나 미비하게 진행한 사업들에 대한 엄격한 검증 요청이 이어졌다.

예타 생락된 대형 사업과 중복 예산 비판

유상범 의원은 회의 중 기획예산처 조용범 차관을 상대로 미래대응기금으로 편성된 사업 중 예타를 통과한 사례가 있는지 질문했다. 이에 대해 조용범 차관은 예타를 받은 사업이 전혀 없다는 사실을 인정했다. 이 같은 답변은 정부가 기금으로 추진하는 대형 사업들이 법적으로 요구되는 사전 타당성 조사 절차를 제대로 거치지 않고 편성되고 있음을 드러내는 대목이다.

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송언석 의원은 총사업비 2조1천690억원 규모인 해상풍력 공동접속설비 지원사업을 집중적으로 검토하며 예산 편성의 이중성을 강력하게 비판했다. 그는 기존에 500억원, 1천억원 규모 사업에 대해서는 예타를 받는다며 극렬히 반대해 사업화를 막아두더니, 막대한 2조원 규모 사업만큼은 예타 면제 처리하거나 생략하여 원활히 통과시켰다고 지적했다.

송 의원은 또한 과거에는 이러한 방만한 예산 집행이 허용되지 않았을 것이라며, 단순히 재정이 남는다는 이유만으로 예산을 무분별하게 사용하는 것이 정당화될 수 없는 일이라고 경고했다. 이는 정부의 예산 편성 기준이 사업 규모에 따라 유연하게, 혹은 일관성 없이 적용되고 있다는 의혹을 낳게 했다.

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정부의 포괄적 사업 추진에 의원들의 반발

더불어민주당 김성회 의원도 정부의 예산 편성 방식에 대해 유사한 비판을 가했다. 그는 교육부를 비롯한 관련 부처들이 어제부터 거의 비슷한 취지의 의견을 제시해 오고 있다고 언급하며, 사업 내용은 조금씩 다르다는 전제下에 '이 모든 사업을 다 해야 한다'는 주장을 펴고 있다고 꼬집었다.

김 의원은 집에 플레이스테이션이라는 게임기가 있음에도 아들이 엑스박스를 사달라고 요구할 때, 이미 동일한 용도의 기기가 있음에도 불구하고 새로 사야 하느냐고 반문하지 않겠냐는 비유를 들어 정부 행태를 지적했다. 그는 보통 가정의 가장들은 플레이스테이션이나 PC, 핸드폰 등 자신이 원하는 용도의 기기는 하나만 갖추고 만족하며 산다고 설명했다.

이어 그는 정부가 어떻게 모든 분야를 포괄하며 겹치거나 유사한 사업들을 각각 별도로 추진하겠다는 건지 의문을 제기했다. 이는 정부가 한정된 예산을 효율적으로 배분하기보다, 각 부처의 이해관계나 관행에 따라 유사한 기능을 가진 사업들을 중복하여 편성하고 있다는 비판으로 이어졌다.

이광재 위원장과 동복댐 증축 논란

더불어민주당 소속의 이광재 예결위원장은 비슷한 용어와 유사한 사업이 계속 중복되어 매우 빈번하게 반복되고 있다고 우려를 표명했다. 그는 생태계별로 핵심 사업이 무엇인지, 기존 사업이 지적받은 문제는 무엇인지, 그리고 향후 어떻게 개선할 것인지에 대한 구체적인 준비를 갖추고 예산 심사에 임할 것을 정부 측에 당부했다.

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한편, 소위에서는 호남 반도체 메가프로젝트 관련 예산 편성에 대한 야당의 비판이 제기되기도 했다. 특히 총사업비 8천263억원 규모인 동복댐 증축 사업이 예타 조사를 완료하지 않은 상태에서 기본 및 실시 설계비와 공사비가 한꺼번에 반영된 점이 문제 삼겼다.

송언석 의원은 단계별로 사업을 추진하는 것이 원칙임에도 불구하고 이를 깨고 급하게 진행하는 이유가 무엇인지 의문을 제기했다. 그는 용수도 전기도 제대로 확보되지 않은 지역에 수백조 원에 달하는 반도체 산업을 투입하겠다는 망상이 이러한 무리한 예산 편성을 낳았다고 강력하게 목소리를 높였다.