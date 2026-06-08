예거 르쿨트르, 발명의 계곡에서 피어난 정밀함과 예술성의 정수 공개

예거 르쿨트르가 워치스&원더스 제네바에서 Valley of Inventions를 테마로 히브리스 인벤티바, 마스터 컨트롤 크로노미터, 발레 데 메르베이유 등 기술력과 예술성이 집약된 신제품 라인업을 선보였습니다.

스위스의 전설적인 파인 워치 메이커 예거 르쿨트르 가 세계 최대의 시계 박람회인 워치스&원더스 제네바에서 Valley of Inventions(발명의 계곡)라는 장엄한 테마를 통해 브랜드의 정체성을 다시 한번 각인시켰습니다.

이번 전시의 핵심은 지난 193년 동안 스위스 발레드주(Vallée des Joux)라는 지리적 배경 속에서 묵묵히 고수해 온 고급 시계 제작의 전통과 미래를 향한 혁신을 결합하는 것이었습니다. 예거 르쿨트르는 단순한 제품 공개를 넘어, 브랜드의 뿌리인 발레드주의 자연환경과 그곳에서 탄생한 발명가 정신을 현대적인 시각으로 재해석하여 기술력과 대중성 그리고 예술성이라는 세 가지 가치를 모두 충족시키는 전략적인 라인업을 구성했습니다. 가장 먼저 주목받은 것은 브랜드의 혁신성을 상징하는 히브리스 인벤티바 컬렉션입니다.

이 시리즈는 기존의 히브리스 메카니카가 여러 복잡한 기능을 하나로 묶는 것에 집중했던 것과 달리, 단 하나의 전례 없는 컴플리케이션에 모든 역량을 집중하여 워치메이킹 역사에 남을 발명품을 만드는 것을 목표로 합니다. 그 정점에 서 있는 마스터 히브리스 인벤티바 자이로투르비옹 아 스트라토스페르는 3축 투르비용을 탑재하여 중력이 시계의 정확성에 미치는 영향을 무려 98%까지 상쇄시키는 경이로운 성능을 자랑합니다. 실린더형 밸런스 스프링과 세라믹 볼 베어링을 갖춘 세 개의 케이지가 각각 20초, 60초, 90초 단위로 회전하며 오차를 최소화하는 구조입니다.

특히 189개의 정밀한 부품으로 조립된 0.78g의 초경량 3축 케이지와 자체 제작한 칼리버 178 무브먼트는 예거 르쿨트르의 기술적 자부심을 보여줍니다. 여기에 플래티넘 케이스와 수공 기요셰, 블루 에나멜, 래커 마감 등 메티에 라르™ 기법이 더해져 단순한 기계 장치를 넘어 하나의 예술 작품으로 승화되었습니다. 전 세계 20피스 한정으로 출시되는 이 모델은 하이엔드 시계가 도달할 수 있는 극한의 영역을 제시합니다.

동시에 브랜드는 보다 넓은 고객층을 겨냥한 마스터 컨트롤 크로노미터 컬렉션을 통해 실용적인 럭셔리의 정수를 선보였습니다. 1950년대의 마스터 시리즈와 1992년의 마스터 컨트롤의 유산을 잇는 이번 신작은 정확성에 대한 집착에 가까운 추구를 보여줍니다. 특히 새롭게 도입된 HPG(High Precision Guarantee) 인증 체계는 조립이 완료된 시계를 고도, 충격, 위치, 온도라는 네 가지 가혹한 조건에서 엄격하게 평가하여 최상의 정밀도를 보장합니다.

디자인 측면에서는 라운드 케이스에 일체형 메탈 브레이슬릿을 적용하여 현대적인 세련미를 더했으며, 시곗바늘의 형상을 닮은 도핀 시그너처 링크가 브레이슬릿의 개성을 살렸습니다. 선레이 그러데이션 다이얼과 절제된 인덱스의 조화는 우아한 인상을 주며, 얇은 두께 덕분에 최상의 착용감을 제공합니다. 모델은 기능에 따라 데이트 파워 리저브, 데이트, 그리고 2100년까지 날짜 조정이 필요 없는 퍼페추얼 캘린더 세 가지 버전으로 나뉩니다. 특히 퍼페추얼 캘린더 모델은 복잡한 기능에도 불구하고 4.72mm 두께의 칼리버 868 덕분에 전체 두께 9.2mm라는 놀라운 슬림함을 구현했습니다.

예술적 감성을 극대화한 발레 데 메르베이유 캡슐 컬렉션은 대자연의 아름다움을 시계라는 작은 캔버스에 옮겨 담았습니다. 매뉴팩처가 위치한 발레드주의 자연에서 영감을 받은 이 컬렉션은 여성용 리베르소 원 케이스의 뒷면을 활용해 세계 곳곳의 풍경을 묘사했습니다. 하와이 카우아이섬의 푸른 히비스커스와 벌새를 섬세한 에나멜링과 미니어처 페인팅으로 표현한 히비스커스 시리아쿠스와 로사 모델, 그리고 홋카이도의 벚꽃과 하얀 두루미를 담아낸 사쿠라 모델이 대표적입니다.

다이아몬드 스노 세팅과 블루 사파이어, 머더 오브 펄 소재를 적절히 사용하여 빛의 움직임과 자연의 생동감을 입체적으로 구현해냈습니다. 이는 예거 르쿨트르가 단순한 시계 제조사를 넘어 예술적 가치를 창조하는 메종임을 증명하는 대목입니다. 제롬 랑베르 최고 경영자는 이번 전시를 통해 예거 르쿨트르의 궁극적인 목표가 완벽한 제품을 통해 고객에게 깊은 감동을 선사하는 것임을 강조했습니다.

그는 발레드주라는 단 한 곳에서 190년 넘게 매뉴팩처를 이어온 점이 브랜드의 일관된 철학과 노하우의 원천이라고 설명하며, 설립자 앙투안 르쿨트르의 발명가 정신이 현대의 신제품들에 그대로 녹아있다고 밝혔습니다. 또한 최근 시계 시장의 트렌드인 작고 얇은 시계에 대한 선호도를 정확히 파악하여 유연하게 대응하고 있으며, 특히 한국 시장에서 큰 사랑을 받고 있는 리베르소 컬렉션의 경우 100주년을 앞두고 견고한 디자인 코드 위에 끊임없는 예술적 시도를 더해 나갈 계획이라고 덧붙였습니다.

이번 Valley of Inventions 테마의 신제품들은 전통의 계승과 파격적인 혁신이라는 두 마리 토끼를 모두 잡으며 럭셔리 워치 산업의 새로운 기준을 제시하고 있습니다





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예거 르쿨트르 워치스&원더스 자이로투르비옹 마스터 컨트롤 하이엔드 시계

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