영화감독 박종원, 오페라 '베르테르' 연출 데뷔... 섬세한 심리 묘사로 새로운 해석 시도

영화감독 박종원이 국립오페라단의 오페라 ‘베르테르’ 연출을 맡아 무대 연출가로서의 새로운 도전을 시작한다. 그는 인물의 심리선에 집중하며, 특히 4막의 결말 장면을 순수함과 하늘나라에서의 사랑 성취라는 독창적인 시각으로 재해석하여 관객들에게 깊은 울림을 선사할 예정이다. 이는 기존의 영화 연출 경험을 바탕으로 오페라라는 새로운 장르에서 자신만의 예술 세계를 확장하려는 시도로 주목받고 있다.

영화감독 박종원 이 국립오페라단 의 ‘ 베르테르 ’ 연출을 맡아 오페라 무대에 데뷔한다. 오는 23일부터 26일까지 예술의전당 오페라극장에서 막을 올리는 이번 공연은 박 감독에게 새로운 도전의 장을 열어주었다.

그는 ‘우리들의 일그러진 영웅’, ‘영원한 제국’ 등 다수의 작품으로 한국 영화계에 족적을 남겨왔지만, 오페라 연출은 처음이다. 박 감독은 3년 전 최호상 전임 단장의 제안을 받고 고심 끝에 연출을 수락했다고 밝혔다.

오페라에 대한 깊은 애정과 한국예술종합학교 교수로서 국립오페라단 공연을 꾸준히 관람해온 경험은 그에게 무대 연출에 대한 동기를 부여했다. 그는 연주나 가창 실력이 없는 자신이 가장 잘 할 수 있는 부분은 인물의 심리선에 집중하는 연출이라고 판단했다.

1년간 ‘베르테르’ 작품을 깊이 있게 연구하며, 인물의 복잡한 심리를 배우들에게 세심하게 전달하기 위해 노력했다. 지난해 12월에는 80페이지에 달하는 ‘블로킹 맵’과 ‘연기 콘티’를 직접 제작하여 배우들에게 배포하며, 작품 해석의 구체적인 방향을 제시했다.

특히 4막의 결말 장면 연출에 대한 고민이 깊었다고 털어놓았다. 극단적 선택이라는 민감한 주제를 다루는 방식에 있어, 베르테르의 우울한 내면만을 강조하기보다는 자연과 아이를 사랑하는 순수한 면모를 부각하고, 하늘나라에서의 사랑 성취에 대한 열망으로 극단적 선택을 하게 된 인물로 재해석했다. 이는 기존의 해석과는 다른 신선한 접근이라는 평가를 받고 있다.

박 감독은 앞으로도 무대 연출 기회가 주어진다면 적극적으로 임하고 싶다는 의지를 밝혔다. 그는 ‘영원한 제국’을 만들 때부터 자신만의 새로운 영화적 문법을 구축하는 데 몰두해왔으며, 현재 오페라 연출 작업 역시 새로운 것을 창조하는 과정이라는 점에서 큰 만족감을 느끼고 있다고 덧붙였다.

이러한 그의 열정은 ‘베르테르’ 공연을 통해 관객들에게 깊은 인상을 남길 것으로 기대된다. 영화와는 또 다른 매력을 지닌 오페라 무대에서 박종원 감독이 선보일 섬세한 심리 묘사와 독창적인 연출이 과연 어떤 감동을 선사할지 귀추가 주목된다





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박종원 베르테르 국립오페라단 오페라 연출 예술의전당

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