영화 파묘가 불러온 '살목지 괴담'… 주민들의 속타는 민원

영화 파묘의 흥행과 함께 충남 예산군 광시면 대리 마을의 살목저수지가 '귀신 괴담'으로 인해 밤마다 차량들로 북새통을 이루고 있다. 정작 주민들은 귀신 괴담을 모르고 소음과 쓰레기 문제로 고통을 호소하고 있다.

영화<파묘>가 개봉 후 흥행 돌풍을 일으키면서 영화의 주요 배경지로 알려진 충남 예산군 광시면 대리 마을의 살목저수지 가 큰 관심을 받고 있다. 한적했던 시골 마을은 ' 귀신 괴담 '이 온라인을 통해 퍼져나가면서 말 그대로 '핫플레이스'로 급부상했다. 최근에는 밤마다 수십 대의 차량과 오토바이가 살목지로 향하는 진풍경이 연출되고 있다.

살목지는 인근의 보강지와 함께 쌍둥이 저수지로 불린다. 1982년 농업 용수 공급을 위해 건설된 살목지(면적 9.3ha, 약 2만 8천 평)는 예산 황새공원이 위치한 바로 그 마을에 자리하고 있다. 저수지가 생기기 전, 살목지 자리에는 살목리 마을이 존재했지만, 저수지 건설로 인해 물에 잠기게 되었다. 마을 주민들에 따르면, 옛사람들은 사라진 살목리를 '살뫼기'라고도 불렀다고 하는데, 정확한 어원은 전해지지 않는다.

기자가 지난 16일 살목지를 찾았을 때, 마을 입구에는 383년 된 보호수 느티나무가 위엄 있게 서 있었고, 그 앞에는 '살목지 진입로는 차량 교행이 어려우니 안전 운행 바란다'는 현수막이 걸려 있었다. 한낮임에도 불구하고 살목지로 향하는 차량들의 발길이 끊이지 않았다. 귀신 괴담으로 마을이 들썩이고 있었지만, 정작 마을 주민들은 이러한 괴담에 대해 전혀 알지 못한다는 반응을 보였다. 마을 이장은 살목지 조성 40년 동안 귀신 이야기는 들어본 적이 없다고 밝혔으며, 오히려 밤낮없이 들려오는 차량 소음 때문에 숙면을 취하기 어렵다는 고충을 토로했다.

주민 A씨는 '밤낮없이 마을에 차가 다녀서 시끄럽다. 밤잠을 설치는 경우도 있다. 새벽 4시에 교회 예배를 보러 가는데, 뒤에서 차가 따라와서 공포심이 느껴진다. 새벽까지 오토바이들이 왔다 갔다 해서 소음이 더 크다. 귀신을 봤다는 사람이 있다는 얘기는 들어본 적이 없다'고 말했다. 기자에게 한 주민은 '귀신이 어딨어, 밥부터 먹어'라며 경로당으로 안내했고, 그곳에서 10여 명의 주민들이 식사를 하고 있었다. 나물, 두부조림, 계란찜 등 소박하지만 정성 가득한 밥상이 차려져 있었다.

한 주민은 낯선 기자를 보고도 '귀신이 어딨어. 일단 밥부터 먹어'라며 밥 한 그릇을 기꺼이 내주었고, 또 다른 주민은 '귀신 얘기 말고 우리 마을 주민들이 이렇게 행복하게 잘 살고 있다고 신문에 좀 내달라'고 부탁하기도 했다. 주민들과 함께 식사하는 중에도 기자는 귀신 이야기에 대해 물었다. 주민 B씨는 '오늘 아침에 우리 아이가 전화로 '살목지에서 귀신이 나오는 게 사실이냐'고 묻더라. 우리 마을이 전국에 소문이 다 났다고 하더라'고 말했다.

주민 C씨는 '13일 밤에는 차가 90대가 왔었다고 들었다. 마을 길이 좁은데, 갑자기 차가 많이 다녀서 사고가 날까 봐 걱정이다. 60년 동안 이 마을에 살았지만 귀신을 본 적은 없다'면서, '사람들이 많이 온 뒤로 저수지에 담배꽁초와 쓰레기가 많아졌다. 산불이 날까 봐 걱정이다. 제발 쓰레기 좀 버리지 말라고 해달라'고 호소했다. 주민들에게 살목지는 운동 삼아 가볍게 다녀오는 익숙한 장소다. 과거에는 낚시꾼들이 많았지만, 최근에는 물고기가 거의 사라져 낚시꾼들의 발길도 뜸해졌다고 한다. 이제는 낚시꾼들 대신 '귀신 체험'을 하려는 방문객들이 마을을 찾고 있다.

주민들조차 출처를 모르는 귀신 괴담의 실체를 파악하기 위해 인터넷상의 '카더라식' 소문들을 배제하고 지역 생태 활동가 강동호 씨를 만났다. 강 씨에 따르면, 살목지 안쪽은 골짜기 지형 때문에 오래전부터 휴대폰 전파가 잘 터지지 않았다고 한다. 또한, 살목지에서 발생한 익사 사고에 대한 소문도 있었지만, 예산군 기록상 저수지 조성 이후 단 한 건의 익사 사고만 있었을 뿐, 귀신 괴담과의 직접적인 연관성은 찾기 어려웠다. 살목지 귀신 괴담의 시작은 낚시꾼들의 입소문 때문일 가능성이 높다는 증언이 나왔다.

예산군청 관계자는 '전설처럼 들려오는 이야기가 있다. 낚시꾼들이 살목지에서 자다가 가위에 눌렸다는 이야기가 괴담처럼 퍼져 있다. 또 수몰된 살목리 마을에 공동묘지가 있었다는 이야기도 있지만, 문헌으로 확인된 바는 없다'고 말했다. 영화<파묘>의 영향으로 살목지 귀신 괴담이 확산되면서, 대리 마을에는 밤늦게까지 차량들이 몰려들고 있다. 좁은 마을 길과 협소한 저수지 진입로 때문에 방문객과 주민들의 안전이 위협받고 있는 상황이다.

예산군 관계자는 '차량은 (살목지 방죽 위로 올라가지 못하도록) 24시간 통제하고 있다'고 밝혔다. 이 관계자는 영화<파묘>와 살목지의 연관성에 대해 '영화가 예산군 살목지를 소재로 한 것은 맞다. 한두 컷 정도는 광시면 살목지에서 촬영한 것으로 알고 있다'고 덧붙였다. 기자는 주민들을 만난 후 살목지와 그 옆 보강지를 둘러보았다. 두 저수지는 비슷하면서도 다른 매력을 지니고 있었다.

오전에 예산군과 자원봉사자들이 살목지 주변 쓰레기를 치웠지만, 곳곳에 버려진 쓰레기들이 남아 있어 주민들의 당부가 현실임을 보여주었다. 마치 벚꽃이 지는 시기였지만, 연초록 나뭇잎과 푸른 저수지 물이 어우러져 봄의 기운을 물씬 풍겼다. 살목지는 '귀신 괴담'이라는 수식어를 떠나서도 방문할 만한 가치가 있는 곳이다. 인근에는 예산 황새공원과 광시 한우 마을 등 즐길 거리도 풍부하다.





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