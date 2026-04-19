영화 촬영지로 주목받은 예산 살목지, '귀신 괴담'으로 밤마다 북적이는 시골 마을의 이면

인기 영화의 배경이 된 충남 예산군 광시면 대리 마을의 살목 저수지가 '귀신 괴담'으로 인해 밤낮없이 차량이 몰려드는 진풍경을 연출하며 지역 주민들의 고통을 야기하고 있다. 본래 조용했던 시골 마을은 몰려드는 방문객들로 인해 소음, 안전 문제, 쓰레기 투기 등 각종 어려움을 겪고 있으며, 괴담의 출처는 불분명한 채 확산되고 있다.

인기 영화의 배경이 된 충남 예산군 광시면 대리 마을의 살목 저수지 가 최근 ' 귀신 괴담 '으로 인해 밤낮없이 차량이 몰려드는 진풍경을 연출하고 있다. 본래 밤이면 인적이 드물었던 조용한 시골 마을이 입소문을 타고 '핫플레이스'로 변모하면서, 마을 주민들은 소음과 안전 문제로 고통을 호소하고 있다. 살목지는 1982년 농업 용수 공급을 위해 준공되었으며, 과거에는 수몰된 마을이 있었던 곳이다. 주민들은 저수지 준공 40년 동안 귀신에 대한 이야기를 들어본 적이 없다고 말하며, 오히려 몰려드는 차량들로 인한 소음과 사고 위험을 걱정하고 있다. 인터넷을 통해 확산되는 '카더라식' 소문들은 마을 주민들에게는 생소하며, 귀신 괴담 의 정확한 출처는 불분명하다. 다만, 예산군 청 관계자는 낚시꾼들이 살목지에서 자다가 가위에 눌렸다는 이야기가 괴담처럼 퍼졌을 가능성을 언급하며, 수몰된 마을에 공동묘지가 있었다는 전설도 전해 내려온다고 밝혔다.

이러한 괴담은 영화를 계기로 더욱 확산되었고, 좁은 마을길과 부족한 주차 공간으로 인해 주민들과 방문객들의 안전이 위협받고 있다. 예산군은 살목지 방죽 위 차량 통행을 24시간 통제하고 있지만, 몰려드는 차량들을 완전히 막기는 어려운 실정이다. 또한, 쓰레기 무단 투기 문제도 심각해져 주민들의 불만이 커지고 있다. 영화가 예산 살목지를 소재로 한 것은 사실이나, 촬영은 일부 장면만 이루어진 것으로 확인되었다. 그럼에도 불구하고 살목지는 '귀신 괴담'이라는 타이틀을 넘어 아름다운 자연 경관을 자랑하며, 인근에는 예산 황새 공원과 광시 한우 마을 등 관광 자원도 풍부하여 충분히 방문할 만한 가치가 있는 곳이다





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