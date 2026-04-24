영화 속 장소 살목지, 방문객 폭증에 안전 비상…차량 통제 강화

영화 개봉 후 충남 예산군 살목지에 방문객이 급증하면서 안전 문제가 심각해졌다. 예산군과 경찰은 차량 통제를 강화하고 안전 조치를 확대하고 있다.

영화 개봉 이후 충남 예산군 광시면 살목지 에 방문객이 급증하면서 안전 문제가 심각하게 대두되고 있다. 좁고 구불구불한 시골길에 많은 차량이 몰리면서 주민들과 방문객 모두의 안전이 위협받고 있으며, 교통 혼잡과 주차 문제도 심각한 수준이다.

예산군과 경찰은 이러한 상황을 해결하기 위해 살목지 인근 예산 황새공원 앞에서 차량 진입을 통제하는 강력한 조치를 취했다. 황새공원부터 살목지까지는 도보로 약 10~15분 거리에 위치하며, 방문객들은 황새공원 주차장에 주차 후 도보로 이동해야 한다. 경찰은 주말 심야 시간대에 순찰차를 배치하여 교통 상황을 실시간으로 감시하고, 필요시 추가 인력을 투입하여 차량 진입을 전면 통제할 계획이다. 농어촌공사 또한 살목지 앞에 철제 울타리를 설치하여 차량의 무단 진입을 막고 있다.

이는 좁은 길 폭과 저수지 추락 위험 등 안전 문제를 고려한 조치이다. 특히 살목지와 유사한 쌍둥이 저수지인 보강지 역시 진입이 통제되고 있다. 주민들은 살목지 방문객 증가로 인한 혼란이 점차 줄어들고 있지만, 주말에는 여전히 많은 인파가 몰릴 것을 우려하고 있다. 일부 주민들은 방문객들이 버리는 쓰레기나 담배꽁초 등으로 마을 환경이 훼손되는 것을 걱정하며, 근거 없는 귀신 괴담이 확산되어 마을 이미지가 실추되는 것을 우려하고 있다.

영화의 인기에 힘입어 살목지가 관광 명소로 떠오르면서, 안전 확보와 마을 환경 보호라는 과제가 예산군과 주민들에게 주어진 상황이다. 지속적인 안전 관리와 방문객들의 성숙한 시민 의식이 필요한 시점이다. 살목지 방문객 증가로 인해 마을 주민들의 일상생활에 불편이 초래되고 있으며, 특히 주말에는 교통 혼잡이 심각해지고 있다. 예산군은 이러한 문제점을 해결하기 위해 차량 통제 외에도 주차 공간 확보, 교통 안내 요원 배치 등 다양한 방안을 검토하고 있다.

또한, 살목지 주변 환경 정화 활동을 정기적으로 실시하여 깨끗하고 쾌적한 환경을 조성할 계획이다. 주민들은 살목지 방문객들에게 마을 환경 보호에 대한 협조를 당부하며, 서로 존중하고 배려하는 문화를 만들어갈 것을 강조하고 있다. 살목지 방문객 증가로 인한 긍정적인 효과도 기대되지만, 안전 문제와 환경 문제에 대한 철저한 대비가 필요하다





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