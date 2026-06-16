영화 '할머니에게 보내는 러브레터' 흥행으로 푸젠 장저우 관광 열풍…톈이총국 방문객 두 배 증가

중국 영화 '할머니에게 보내는 러브레터'의 흥행이 차오피 문화 중심지인 푸젠 성 장저우의 관광과 지역 경제에 활력을 불러오고 있다. 1880년 설립된 톈이총국은 방문객이 두 배 이상 늘었으며, 영화 티켓 할인과 체험 프로그램 등 다양한 관광 상품이 개발되고 있다. 산둥 성 러링의 사례처럼 영화 촬영지를 활용한 관광 코스도 확산되고 있어, 영화가 극장을 넘어 지역 경제를 견인하는 동력으로 작용하고 있다.

중국에서 한 영화의 흥행이 해당 촬영 지역의 관광객 수를 급격히 늘리는 현상이 나타나고 있다. 올해 중국 영화 박스오피스 수입은 현재까지 160억 위안을 돌파했으며, 특히 ' 할머니에게 보내는 러브레터 (給阿嬤的情書)'라는 영화가 16억 위안 이상을 벌어들이며 연간 흥행 순위 2위에 올랐다.

이 영화는 해외 화교들이 고향으로 보내던 편지 겸 송금 증서인 '차오피(侨批)'를 소재로 가족과 고향에 대한 그리움을 담아낸 작품이다. 영화의 흥행은 차오피 문화의 중심지인 푸젠(福建)성 장저우(漳州)의 관광 열풍으로 이어졌다. 1880년 설립된 톈이총국(天一总局)은 중국 최초의 민간 국제우편기관으로 알려진 곳으로, 영화 개봉 후 방문객이 개봉 전 대비 두 배 이상 늘었다. 관광지 측은 손글씨 차오피 체험 공간과 영화 포토존, 주요 장면을 재현한 세트장 등 몰입형 프로그램을 마련했다. 지역 상권도 활기를 띠고 있으며, 톈이총국 관리처 왕즈쿤(王志坤) 책임자는 "영화 개봉 이후 주변 상권 매출도 크게 늘었다"고 전했다.

현지에서는 영화 티켓을 제시하면 민난(闽南) 전통 무대극 2인 관람권 할인과 차오피 관련 문화상품 무료 증정, 무형문화유산 수공예품 구매 할인 등 다양한 혜택이 운영 중이다. 이 흐름은 장저우만의 이야기가 아니다. 산둥(山东)성 러링(乐陵)은 영화 '당탐1900(唐探1900)' 촬영지를 활용해 '낮에는 촬영장 밤에는 영화'라는 관광 코스를 개발했다. 스크린 위의 감동이 현실의 발걸음을 움직이는 시대다.

차오피 한 장에 담긴 이민자의 그리움이 관광객을 장저우로 불러들이고, 지역 상권을 살리는 소비 동력으로 이어지는 이 흐름은 중국에서 영화가 더는 극장 안에서만 소비되지 않는다는 것을 보여준다





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