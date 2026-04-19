영화 '파묘'가 불러온 예산 살목지 '귀신 괴담', 주민들은 '소음'과 '쓰레기'에 시달린다

영화 '파묘'의 배경으로 알려진 충남 예산군 광시면 대리 마을의 살목저수지가 '귀신 괴담'으로 인해 밤마다 수많은 방문객으로 북적인다. 하지만 정작 주민들은 익숙한 장소에 몰려든 낯선 이들로 인한 소음과 쓰레기 문제로 고통받고 있으며, 괴담의 실체는 낚시꾼들의 입소문에서 비롯된 것으로 추정된다.

영화 '파묘'가 큰 인기를 얻으면서 영화의 배경으로 등장한 충남 예산군 광시면 대리 마을의 살목저수지가 뜻밖의 관심을 받고 있다. 밤이면 차량 통행이 드문 고요한 시골 마을이었던 이곳은 ' 귀신 괴담 '이 입소문을 타면서 말 그대로 '핫플레이스'가 되었다. 최근에는 밤마다 대리 마을에 수십 대의 차량과 오토바이가 줄지어 들어오는 진풍경이 연출되고 있다.

광시면 대리에 위치한 살목지는 쌍둥이 저수지인 보강지와 나란히 자리하고 있다. 1982년 농업 용수 공급을 목적으로 준공된 살목지(9.3ha, 약 2만 8천 평)는 예산 황새 공원이 있는 마을 바로 옆에 있다. 저수지가 조성되기 전, 살목지 자리에는 살목리 마을이 있었으나 수몰되면서 사라졌다. 옛 주민들에 따르면 사라진 살목리를 '살뫼기'라고도 불렀다고 전해지지만, 그 정확한 의미는 알려지지 않았다.

지난 16일, 기자는 살목지가 있는 예산군 광시면 대리 마을을 방문했다. 마을 입구에는 383년 된 보호수인 느티나무가 서 있으며, 그 앞에는 '살목지 진입로는 차량 교행이 어려우니 안전 운행 바랍니다'라는 현수막이 걸려 있었다. 한낮에도 살목지로 향하는 차량들을 어렵지 않게 볼 수 있었다. 귀신 괴담으로 마을이 뜨겁다는 소문과 달리, 정작 주민들은 귀신 괴담에 대해 전혀 알지 못한다는 반응을 보였다. 마을 이장은 살목지 조성 40년 동안 귀신 이야기는 들어본 적이 없다고 말했다.

오히려 살목지로 향하는 길가에 사는 주민들은 밤늦은 시간까지 이어지는 차량 통행과 소음으로 인해 숙면을 방해받고 있다고 고통을 호소했다. 마을 주민 A씨는 밤낮없이 마을을 오가는 차량들 때문에 시끄럽고 밤잠을 설치는 경우가 있다고 토로했다. 새벽 4시에 예배를 보러 갈 때도 뒤따르는 차량 때문에 공포심을 느낀다고 했으며, 새벽까지 오가는 오토바이 소음도 심각하다고 덧붙였다. 그러면서 귀신을 봤다는 사람에 대한 이야기는 전혀 들어본 적이 없다고 단호하게 말했다.

기자가 마을 주민을 만나자마자 한 주민은 귀신은 없다며 일단 식사부터 하라고 권유하며 마을 경로당으로 안내했다. 경로당에서는 10여 명의 주민들이 함께 식사를 하고 있었다. 나물, 두부조림, 계란찜 등 소박하지만 푸짐한 밥상이 차려져 있었다. 주민들은 낯선 기자에게도 밥 한 그릇을 내어주며 마을 주민들이 얼마나 행복하게 잘 살고 있는지 신문에 써 달라고 부탁하기도 했다.

주민들과 함께 식사하는 중에도 기자는 귀신 이야기에 대해 계속 질문했다. 주민 B씨는 아침에 자녀가 살목지에서 귀신이 나온다는 것이 사실인지 묻기에, 마을이 전국적으로 소문이 났다는 것을 알게 되었다고 말했다. 주민 C씨는 13일 밤에는 90대의 차량이 왔었다는 이야기를 들었다며, 좁은 마을 길에 차량이 갑자기 많아져 사고가 날까 봐 걱정이라고 했다. 공주 유구에서 시집와 60년 동안 이 마을에 살았지만 귀신을 본 적은 없다고 했다. 오히려 사람들이 많이 찾아온 뒤로 저수지에 담배꽁초와 쓰레기가 많아져 산불이 날까 봐 걱정된다며, 제발 쓰레기를 버리지 말아달라고 간곡히 호소했다.

마을 주민들에게 살목지는 운동 삼아 찾는 익숙한 장소였다. 과거에는 낚시꾼들이 많았지만, 요즘은 물고기가 거의 사라져 낚시꾼들도 잘 오지 않는다고 한다. 최근에는 낚시꾼 대신 '귀신 체험'을 하겠다며 사람들이 마을로 몰려오고 있다. 주민들조차 출처를 알지 못하는 귀신 괴담이 궁금했다. 인터넷에서 떠도는 휴대폰 불통, 내비게이션 오작동 등의 '카더라식' 소문은 배제했다.

지역 생태 활동가인 강동호 씨에 따르면 살목지 안쪽은 예전부터 골짜기 지형 때문에 전파 차단으로 휴대폰이 잘 터지지 않는 곳이었다. 과거 살목지에서 발생한 익사 사고에 대해서도 알아보았으나, 예산군에 따르면 저수지 조성 이후 1건의 익사 사고만 있었고, 이것이 귀신 괴담과 직접적인 관련이 있어 보이지는 않았다. 살목지 괴담의 실마리는 예산군청 관계자의 말에서 찾을 수 있었다. 그는 낚시꾼들이 살목지에서 자다가 가위에 눌렸다는 이야기가 괴담처럼 퍼졌다는 전설 같은 이야기를 들려주었다. 또한, 수몰된 살목리 마을에 공동묘지가 있었다는 이야기도 있지만 문헌으로 확인된 바는 없다고 덧붙였다.

이러한 정황으로 볼 때, 살목지 괴담의 출처는 한때 살목지를 오가던 낚시꾼들의 입소문일 가능성이 높다. 영화 '파묘'를 계기로 살목지 귀신 괴담이 확산되면서 대리 마을에는 밤새도록 차량이 몰려들고 있다. 좁은 마을 길과 살목지 내 협소한 회차 공간으로 인해 지역 주민과 방문객들의 안전이 위협받고 있다. 이에 대해 예산군 관계자는 살목지 방죽 위 차량 통행을 24시간 통제하고 있다고 밝혔다. 또한, 영화 '파묘'와 예산 살목지의 연관성에 대해 해당 관계자는 영화가 예산군 살목지를 소재로 한 것이 맞으며, 한두 컷 정도가 광시면 살목지에서 촬영된 것으로 알고 있다고 전했다.

주민들과의 만남 후, 기자는 살목지와 보강지를 둘러보았다. 두 저수지는 닮은 듯 다른 풍경을 자랑하고 있었다. 오전에 예산군과 자원봉사자들이 살목지 주변 둘레길의 쓰레기를 치웠음에도 불구하고, 곳곳에 버려진 쓰레기들이 눈에 띄었다. 이는 주민들이 쓰레기 투기를 자제해달라고 호소한 이유를 뒷받침했다. 마침 벚꽃이 지고 연초록 나뭇잎들이 푸른 저수지 물과 어우러져 봄의 싱그러움을 더하고 있었다. 살목지는 귀신 괴담이라는 이슈가 아니더라도 충분히 방문할 만한 가치가 있는 곳이다. 살목지 근처에는 예산 황새 공원과 광시 한우 마을도 있어 함께 둘러보기 좋다.





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